UFC Vegas 51

De locatie van het evenement is het UFC APEX te Las Vegas. Beide vechters treffen elkaar in de weltergewicht divisie. MMA Fighting meldde het gevecht.

Zaleski Dos Santos wist tussen 2016 en 2019 zeven partijen in de UFC op rij te winnen

De immer attractief vechtende Elizeu Zaleski Dos Santos tekende als Jungle Fight kampioen in 2015 bij de UFC. De Braziliaan met een capoeira achtergrond (Braziliaanse vechtdans) debuteerde in de UFC tegen Nicolas Dalby. "ZDS" verloor de partij via een split decision. Zaleski Dos Santos zou vervolgens beginnen aan een ongelooflijke destructie tour in de weltergewicht divisie en pakte zeven overwinningen op rij. Hierbij zaten spectaculaire knockouts tegen Luigi Vendramini en huidig middengewicht contender Sean Strickland. Zaleski verloor vervolgens verrassend in China tegen Li Jingliang via KO. Zaleski zou vervolgens nog driemaal in actie komen voor de UFC en tweemaal winnen.

De karakteristieke "capoeira-kick" die Zaleski Dos Santos minimaal een keer per gevecht eruit gooit. Foto: Getty Images

Zijn enige verlies tegen Muslim Salikhov was controversieel aangezien de partij even goed in het voordeel voor de Braziliaan had kunnen uitpakken. Tijdens zijn meest recente gevecht in oktober van dit jaar molesteerde Zaleski Dos Santos de arme Franse debutant Benoit St.Denis. De dienstdoende scheidsrechter weigerde het gevecht meerdere malen te stoppen terwijl dit wel had gemoeten. De overkoepelende organisatie die de scheidsrechters aanwijst voor de gevechten haalde de scheidsrechter per direct van het evenement. Nu zal Zaleski Dos Santos de eveneens attractief vechtende Mounir Lazzez treffen.

Mounir Lazzez kwam via een tip van een vriend van de zoon van Dana White de UFC binnen

Mounir Lazzez kwam in 2020 de UFC binnen. De Tunesiër kreeg deze kans door een opmerkelijk verhaal. UFC president Dana White werd tijdens de diploma uitreiking van zijn zoon op een atleet gewezen die keiharde knockouts wist te fabriceren en twee headkick KO's op zijn naam had staan. White was geïnteresseerd en haalde Lazzez binnen. Lazzez debuteerde in juli 2020 tegen KO machine Abdul Razak Alhassan. Veel fans toonden hun onbegrip over de partij aangezien Alhassan al vaker in de UFC had laten zien dat er niet met zijn power te spotten viel. Lazzez was eigenlijk niet echt bekend bij de UFC kijkende mensen. Lazzez had het moeilijk in de eerste drie minuten, maar had een veel betere cardio dan Alhassan.

Mounir Lazzez gaat op zoek naar tweede overwinning in de UFC op 16 april Foto: Getty Images

Lazzez zette een sterke partij neer en won via unanimous decision. Mede door de spectaculaire overwinning in zijn debuut was Lazzez favoriet in zijn tweede UFC partij tegen Warlley Alves. De Braziliaan had immers de laatste paar gevechten niet meer zijn niveau gehaald als tijdens zijn begintijd in de UFC. Helaas voor Lazzez deed hij dit wel tegen hem. Alves wist met schitterende trappen naar het lichaam Lazzez te finishen in de eerste ronde. Lazzez krijgt nu een nieuwe kans tegen iemand die eveneens nooit in een saaie partij vecht, namelijk Elizeu "Capoeira" Zaleski Dos Santos.

discovery+ is de nieuwe Home of UFC

UFC Vegas 51

Vicente Luque vs. Belal Muhammad

Uriah Hall vs. Andre Muniz

Lina Länsberg vs. Pannie Kianzad

Miguel Baeza vs. Dhiego Lima

Elizeu Zaleski Dos Santos vs. Mounir Lazzez

Drakkar Klose vs. Brandon Jenkins

Melsik Baghdasaryan vs. TJ Laramie

Chris Barnett vs. Martin Buday

Jesse Ronson vs. Rafa Garcia

Caio Borralho vs. Gadzhi Omargadzhiev

