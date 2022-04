Luque won in 2016 de eerste partij via een keiharde knockout in de eerste ronde. Beide mannen treffen elkaar in het weltergewicht.

D’Arce Choke specialist

Vicente Luque is misschien wel een ondergewaardeerde kracht in de top van de weltergewicht divisie. De vaste trainingspartner van Gilbert Burns kwam via The Ultimate Fighter 21 de UFC binnen. Luque wist de finale niet te halen en verloor zelfs tijdens zijn officiële debuut voor de UFC tegen Michael Graves. Echter wist de Braziliaan zich op te werken tot een van de meest attractieve en beste vechters van de divisie.

Vicente Luque in actie tegen voormalig kampioen Tyron Woodley Foto: Getty Images

Luque had een winstreak van zowel vier als zes partijen in de UFC, maar verloor contenderpartijen van Leon Edwards en Stephen Thompson waardoor de stap naar de top van de divisie uitbleef. Echter lijkt Luque inmiddels die vervolgstap gezet te hebben. Met D’Arce Choke submission overwinningen tegen zowel voormalig kampioen Tyron Woodley als Michael Chiesa is Luque toegetreden tot de elite van de divisie. Nu krijgt hij te maken met een man uit het verleden. Belal Muhammad werd al eens verslagen. Luque zal het klusje opnieuw moeten gaan flikken.

Worstelen

Echter is Muhammad niet meer de Belal Muhammad van 2016. De Amerikaan van Palestijnse afkomst is een zeer goede worstelaar en gebruikt dit uiteraard ook in zijn partijen. Sinds het verlies tegen Luque verloor Muhammad nog maar een partij in de UFC. Van de overige elf partijen won Muhammad er tien en eindigde een partij in een no-contest. Muhammad is ongeslagen in zijn laatste zeven partijen.

Belal Muhammad in actie tegen Demian Maia Foto: Getty Images

In zijn meest recente twee partijen liet Muhammad zien ook te kunnen winnen van de elite van de divisie. Zo won hij van zowel Demian Maia als Stephen Thompson via unanimous decision. Thompson werd volledig gedomineerd met het worstelen en had geen schijn van kans tegen Muhammad. Hierdoor krijgt Muhammad nu de kans om een verliespartij uit het verleden te revancheren. De winnaar van de partij tussen Luque en Muhammad zit heel kort bij een #1 contenderpartij of een titelgevecht in de toekomst.

UFC Debutanten

Een zeer onverwacht co-main event is de partij tussen twee nieuwkomers in de UFC. De Braziliaan Caio Borralho treft de ongeslagen Dagestani Gadzhi Omargadzhiev in de middengewicht divisie. Het is echter een partij waar naar zal worden uitgekeken door mensen die vorig jaar de Dana White’s Contender Series hebben gevolgd. Beide atleten maakten een sterke indruk tijdens deze show en dat moet ook de UFC gedacht hebben. Borralho was de enige vechter die twee keer in actie kwam tijdens de show in drie weken tijd in twee verschillende gewichtsklassen. De Braziliaan won van de hoog aangeschreven Aaron Jeffery, maar kreeg geen contract.

De talentvolle Caio Borralho maakt zijn debuut in de UFC Foto: Getty Images

Borralho had echter geluk dat hij drie weken later mocht invallen tegen Jesse Murray. Borralho liet geen spaan heel van Murray en won ditmaal wel het contract door Murray via KO in de eerste ronde te stoppen. Zijn tegenstander Omargadzhiev kwam in actie tijdens de laatste aflevering van de DWCS vorig jaar. Omargadzhiev had weinig moeite met de Braziliaan Jansey Silva en won via een Kneebar submission in de eerste ronde. De Dagestani die zijn record naar 13-0 uitbreidde kreeg het UFC contract. Beide mannen zullen zaterdag hun officiële debuut maken voor de UFC.

Lang verwacht UFC debuut voor de ongeslagen Gadzhi Omargadzhiev Foto: Getty Images

Trainingspartner Covington

Een van de grootste talenten in het weltergewicht is MMA Masters vechter Miguel Baeza. De 29-jarige Baeza kwam de UFC binnen via DWCS. Hij is de vaste trainingspartner van voormalig UFC interim kampioen Colby Covington. Baeza won zijn eerste drie partijen in de UFC, maar wist in zijn laatste twee gevechten niet te overtuigen.

Kan Miguel Baeza weer een overwinning pakken in de UFC en de weg naar boven inslaan? Foto: Getty Images

Zo werd in een Fight of the Night performance verloren van Santiago Ponzinibbio, en werd Baeza meest recent voor het eerst in zijn carrière gefinisht tegen Khaos Williams. Baeza zal moeten winnen om de negatieve spiraal te doorbreken. Echter zal hij moeten oppassen voor de sterke openingsronde van tegenstander Andre Fialho.

KO power

De Portugees werd begin dit jaar door de UFC gecontracteerd. De voormalig PFL, Bellator MMA en UAE Warriors vechter traint bij het Sanford MMA van Henri Hooft. Ook deze partij heeft Fialho zonder volledig trainingskamp aangenomen. Fialho kwam op de radar bij de UFC in 2021 nadat hij vier partijen achter elkaar via knockout wist te winnen. Fialho maakte zijn debuut voor de organisatie in januari van dit jaar tegen Michel Pereira.

Andre Fialho gaat voor zijn eerste UFC overwinning Foto: Getty Images

Fialho begon zoals altijd sterk, maar wist Pereira er niet uit te slaan. De Braziliaan Pereira won de resterende twee ronden en op die manier ook de partij. Fialho gaat tegen Baeza proberen zijn eerste UFC overwinning te pakken.

Loser leaves town

Een van de meest eigenaardige partijen op de main card is het gevecht tussen Mayra Bueno Silva en Wu Yanan. Eigenaardig omdat er in het bantamgewicht eerder op het evenement twee vrouwen vechten die in de rankings staan terwijl Bueno Silva en Yanan beiden geen ranking hebben. Bueno Silva kwam via de Braziliaanse Contender Series de UFC binnen.

Mayra Bueno Silva kan wel weer eens een overwinning gebruiken Foto: Getty Images

Na een sterk debuut tegen Gillian Robertson leek Bueno Silva snel de rankings te gaan inkomen. Echter wist ze sinds dat debuut in 2018 nog maar een van haar vier partijen te winnen. Meest recent verloor Bueno Silva na drie ronden van de Française Manon Fiorot. Bueno Silva maakt nu de overstap van de vlieggewicht naar de bantamgewicht divisie.

Yanan won voor het laatst in 2018

Tegenstandster Wu Yanan doet het misschien nog wel minder in de UFC dan Bueno Silva. De Chinese werd door de UFC getekend als een van de nieuwe Chinese atleten toen de organisatie in 2017 een evenement in Shanghai organiseerde. Yanan verloor haar UFC debuut tegen Gina Mazany. Een jaar later kwam Yanan echter keihard terug met een Armbar submission overwinning in de eerste ronde tegen Lauren Mueller.

Wu Yanan heeft zeer dringend een overwinning nodig in de UFC bantamgewicht divisie Foto: Getty Images

Opvallend aangezien Yanan een witte band was in BJJ en een behoorlijke underdog. Deze overwinning in november 2018 is haar voorlopig laatste overwinning geweest. Tijdens haar twee meest recente partijen verloor Yanan waardoor een overwinning tegen Bueno Silva een absolute must lijkt om in de UFC actief te blijven. Yanan is voor deze partij gaan trainen in Albuquerque, New Mexico met Holly Holm en Michelle Waterson.

Ongeslagen in de UFC

Een van de opkomende vechters op de main card is de Amerikaan Pat Sabatini. Hij neemt het op in de vedergewicht divisie tegen de Canadees TJ Laramie. Sabatini is een voormalig CFFC kampioen die al jarenlang de UFC probeerde in te komen. In 2021 kreeg Sabatini eindelijk de kans waarop hij zolang had gewacht. Tot dusver heeft de Amerikaan geïmponeerd met drie overwinningen in evenveel optredens.

Pat Sabatini gaat voor zijn vierde opeenvolgende UFC overwinning tijdens UFC Vegas 51 Foto: Getty Images

Opvallend is dat de enige van de drie partijen waar hij in de problemen leek te komen hij een finish wist te pakken. Via een Heel Hook submission werd Jamall Emmers in de eerste ronde gefinisht. Dit leverde Sabatini de Performance of the Night bonus op. Nu treft hij TJ Laramie.

Nog zonder overwinning

Laramie is een groot talent uit Canada. De pas 24-jarige Laramie was onder meer kampioen bij de PFC en TKO organisaties. Laramie kwam uiteindelijk via de DWCS in 2020 de UFC binnen. Laramie verloor verrassend zijn debuut binnen een minuut tegen Darrick Minner via Guillotine Choke submission.

TJ Laramie gaat voor zijn eerste overwinning in de UFC Foto: Getty Images

Laramie zou vervolgens in 2021 niet in actie komen. Twee keer moest de Canadees om verschillende redenen afzeggen. De laatste keer in november vorig jaar in verband met een MRSA bacterie. Echter kan hij nu weer vechten en zal hij azen op zijn eerste overwinning binnen de UFC.

Vriendendienst

Tot slot zou de partij tussen Elizeu Zaleski Dos Santos en Mounir Lazzez de main card openen. Echter heeft Zaleski Dos Santos zich om onbekende redenen teruggetrokken waardoor de UFC op dinsdag de Zwitser Ange Loosa contracteerde. Hij zal het nu gaan opnemen tegen Mounir Lazzez. Lazzez kwam de UFC binnen in de zomer van 2020.

Derde partij voor de spectaculaire Mounir Lazzez in de UFC Foto: Getty Images

Op aanraden van een knockout filmpje dat een vriend van de zoon van UFC president Dana White liet zien gaf de UFC de spectaculaire Lazzez een kans. Lazzez verbaasde veel mensen door in zijn debuut te winnen tegen KO machine Abdul Razak Alhassan. Mede hierdoor ontstond er een hype rond de Tunesiër. Echter wist hij in zijn meest recente partij geen goede prestatie neer te zetten. Lazzez verloor in de eerste ronde van de Braziliaan Warlley Alves en zal zich wil revancheren voor dat verlies.

Vier dagen voorbereiding

Echter zal dit geen sinecure zijn. Sanford MMA vechter Ange Loosa is iemand met veel talent en kwam bij het grote publiek voor het eerst echt in beeld in 2021 tijdens de Dana White's Contender Series. De Congolese Zwitser zette een zeer sterke partij neer tegen Jack Della Maddalena. Een gevecht dat misschien wel mocht meedingen naar beste partij van het seizoen.

Met slechts vier dagen voorbereiding maakt Ange Loosa zijn UFC debuut tijdens UFC Vegas 51 Foto: Getty Images

Helaas voor Loosa ging de partij via unanimous decision verloren en kreeg hij geen contract. Begin deze maand wist Loosa voormalig UFC atleet John Howard te verslaan. De UFC heeft Loosa in de gaten blijven houden waardoor hij nu alsnog is beloond met een UFC contract.

Prelim pareltje

Het prelim pareltje van de week kan echt maar een iemand zijn. Het is niet een twintig jarig talent ditmaal, maar een veteraan die geliefd is bij iedereen in de vechtsportwereld. Uiteraard hebben we het over Chris Barnett. De meest energieke zwaargewicht binnen de UFC gaat zijn derde opwachting maken voor de organisatie. Hij treft de Slowaak Martin Buday. Barnett pakte vorig jaar tijdens zijn tweede UFC partij zijn eerste overwinning door in New York thuisfavoriet Gian Villante te trakteren op een spinning back kick. De Madison Square Garden Arena ging uit haar dak. Zou ‘Beastboy’ dit kunststukje nog eens weten over te doen?

Het volledige programma voor UFC Vegas 51

UFC Vegas 51 Poster Foto: Getty Images

Main Card

- Vicente Luque vs. Belal Muhammad

- Caio Borralho vs. Gadzhi Omargadzhiev

- Miguel Baeza vs. Andre Fialho

- Mayra Bueno Silva vs. Wu Yanan

- Pat Sabatini vs. TJ Laramie

- Mounir Lazzez vs. Ange Loosa

Preliminary Card

- Devin Clark vs. William Knight

- Lina Länsberg vs. Pannie Kianzad

- Drakkar Klose vs. Brandon Jenkins

- Rafa Garcia vs. Jesse Ronson

- Chris Barnett vs. Martin Buday

- Jordan Leavitt vs. Trey Ogden

- Istela Nunes vs. Sam Hughes

- Alatengheili vs. Kevin Croom

Waar kijk je UFC Vegas 51?

Al met al kun je weer veel spektakel verwachten bij discovery+ .Wil je dit evenement niet missen? Sluit dan een abonnement af op discovery+. Alle Main Card gevechten (inclusief PPV’s) kun je hier bekijken. Mis ook niet de preview show met Nesim El Ahmadi & Marloes Coenen. Deze zal te zien zijn op discovery+ vanaf 01:30u zondagochtend. Een uur later schakelen we over naar de main card eveneens op discovery+.

