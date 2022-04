Verder stond er nog een gevecht in het weltergewicht op het programma tussen Miguel Baeza en Andre Fialho. Tot slot maakte Ange Loosa zijn debuut voor de UFC tegen de spectaculaire Mounir Lazzez.

Bekijk hieronder alle uitslagen.

Main Card

- Belal Muhammad def. Vicente Luque via UD (49-46, 49-46, 48-47).

- Caio Borralho def. Gadzhi Omargadzhiev via Tech.UD (29-27, 29-27, 29-27).

- Andre Fialho def. Miguel Baeza via TKO (Punches) – R1, 4:39.

- Mayra Bueno Silva def. Wu Yanan via UD (29-28, 29-28, 30-27).

- Pat Sabatini def. TJ Laramie via UD (30-26, 30-26, 30-26).

- Mounir Lazzez def. Ange Loosa via UD (30-27, 30-27, 30-27).

Preliminary Card

- Devin Clark def. William Knight via KO (Punches) – R3, 3:21.

- Pannie Kianzad def. Lina Lansberg via UD (29-28, 29-28, 29-28).

- Drakkar Klose def. Brandon Jenkins via TKO (Punches) – R2, 0:33.

- Rafa Garcia def. Jesse Ronson via Submission (RNC) – R2, 4:50.

- Martin Buday def. Chris Barnett via Tech.UD (30-27, 30-27, 30-27).

- Jordan Leavitt def. Trey Ogden via SD (29-28, 28-29, 29-28).

- Sam Hughes def. Istela Nunes via MD (29-27, 29-27, 28-28).

- Alatengheili def. Kevin Croom via TKO (Punches) – R1, 0:47.

De UFC geef na ieder evenement ook bonussen weg van 50.000 dollar. Bekijk deze hieronder.

Fight of the Night: Bueno Silva vs. Yanan

Performance of the Night: Klose & Fialho.

