Echter beginnen we zoals altijd met de prelims.

Snelle opener

De avond werd voortvarend geopend met een bantamgewicht partij tussen Alatengheili en Kevin Croom. De Chinees maakte korte metten met de Amerikaan.

Slechts 45 seconden had hij nodig om via TKO zijn derde overwinning in de UFC te pakken. Voor Croom kan dit wel eens het eindstation zijn. De Amerikaan blijft na vier partijen in de UFC zonder overwinning.

Drie decisions

Een spectaculaire start wil niet altijd zeggen dat er ook een goed vervolg aan zit. Een decision wil eveneens niet altijd zeggen dat de partij slecht is echter viel er niet heel veel te genieten vervolgens. Na een moeilijke eerste ronde wist Sam Hughes de partij tegen Istela Nunes in haar voordeel te draaien en via majority decision de eerste UFC overwinning van haar carrière te pakken.

Ook Jordan Leavitt wist uiteindelijk nipt te winnen van UFC debutant Trey Ogden. De Amerikaan wist twee juryleden te overtuigen en won de partij via split decision. Het was een vrij gelijkwaardige partij die moeilijk te scoren was omdat beide atleten hun goede momenten hadden.

Illegale techniek

Vervolgens was het tijd voor publiekslieveling Chris Barnett. De Amerikaan nam het op tegen de Slowaakse nieuwkomer Martin Buday in de zwaargewicht divisie. Het enige echte spektakel gebeurde diep in de derde ronde toen Buday een illegale elleboog landde tegen Barnett.

Chris Barnett is geraakt door een illegale elleboog van tegenstander Martin Buday. Foto: Getty Images

Scheidsrechter Dan Miragliotta staakte de partij nadat Barnett niet verder mocht van de dokter. Omdat de tijdlimiet voor een technical decision was bereikt en Miragliotta het geen opzettelijke overtreding vond ging de partij naar de jury. Buday won terecht via unanimous decision.

Go-Getter Garcia

Rafa Garcia vocht een zeer sterke partij tegen de Canadees Jesse Ronson. De Mexicaan wist met zijn takedowns en goede striking een complete performance neer te zetten. Echter moet hij geschrokken zijn toen hij in de tweede ronde een illegale knie landde en een punt aftrek daarvoor kreeg.

Garcia vocht vervolgens als een bezetene de tweede ronde uit en wist Ronson via Rear Naked Choke submission vlak voor het einde van de tweede ronde te finishen. Het punt aftrek zou uiteindelijk dus geen invloed hebben op het eindresultaat.

Verre van close voor Klose

Drakkar Klose vocht ruim twee jaar niet nadat hij geblesseerd aan zijn rug raakte na een onnodige actie van Jeremy Stephens. Klose die aangaf dakloos te zijn geweest als hij zijn vriendin Cortney Casey niet had gehad vocht ongelooflijk sterk tegen Brandon Jenkins. Klose liet fantastisch staand werk zien en wist zeer overtuigend de eerste ronde te winnen.

In de tweede ronde maakte de Amerikaan het af via TKO. Klose kreeg hiervoor de zeer welkome 50.000 dollar Performance of the Night bonus. Het was een van de beste prestaties van de avond.

Zweeds venijn

Een Zweedse rivaliteit die werd uitgevochten in Las Vegas. Dat was het gevecht tussen Lina Länsberg en Pannie Kianzad. Beide vrouwen konden elkaar niet uitstaan. Dit lieten ze merken via social media. Kianzad won in 2012 al eens van Länsberg en zou ook in de rematch de sterkste zijn. Kianzad was Länsberg vaak een stap voor. Länsberg’s beste moment kwam in de tweede ronde toen ze Kianzad wist neer te slaan.

Kianzad herstelde en trok de derde ronde naar zich toe. De eerste was ook voor haar waardoor ze de partij won. Beide vrouwen sloten de vrede na afloop van de partij.

Lichte zwaargewichten

De prelims werden afgesloten met een partij tussen Devin Clark en William Knight. Beide mannen komen normaal gesproken uit in het licht-zwaargewicht. Echter nam Knight het gevecht met een korte voorbereiding aan en kon hij alleen op zwaargewicht vechten. Knight begon de partij sterk door Clark tegen de kooi aan te drukken en via een explosie opeens zijn tegenstander aan te slaan.

Knight kreeg uiteindelijk in de latere ronden last van zijn matige cardio. Clark die wel zijn conditie op orde had profiteerde en finishte in de derde ronde Knight via KO. Een mooie overwinning voor de altijd ondergewaardeerde Clark die zal terugkeren op licht-zwaargewicht.

Technische Tunesiër

De main card werd geopend door de Tunesiër Mounir Lazzez die het opnam tegen invaller Ange Loosa in de weltergewicht divisie. De partij vond eigenlijk het merendeel van de tijd plaats staand.

Mounir Lazzez weet met een technische performance te winnen van Ange Loosa Foto: Getty Images

Loosa wist maar moeilijk de afstand richting Lazzez te dichten die zelf zijn punten scoorde door zeer technisch te vechten. Loosa kwam er niet doorheen terwijl Lazzez zijn punten bleef scoren. De Tunesiër liet met een late flurry nog eens zien dat hij terecht de partij via unanimous decision zou winnen.

Scrambling

Als je twee sterke grapplers tegenover elkaar zet krijg je vaak hele mooie scrambles op de grond. Dit was het geval tussen Pat Sabatini en TJ Laramie. Sabatini won al zijn drie partijen in de UFC. Laramie wachtte nog op zijn eerste overwinning en zal daarop moeten blijven wachten.

Pat Sabatini blijft ongeslagen in de UFC. Hij verslaat TJ Laramie via unanimous decision Foto: Getty Images

Sabatini liet zien de betere grappler te zijn en wist de Canadees uiteindelijk een groot deel van de partij te domineren. Tot een finish kwam het niet waardoor Sabatini via unanimous decision zijn vierde overwinning in de UFC kon bijschrijven.

Fight of the Night

De partij tussen Mayra Bueno Silva en Wu Yanan kreeg de Fight of the Night bonus van de UFC. Echter kun je jezelf afvragen en hoeverre deze partij daar aanspraak op mocht maken. Bueno Silva was de bovenliggende partij in dit gevecht. De Braziliaanse was zowel staand als op de grond de baas over de Chinese.

Mayra Bueno Silva viert samen met haar vriendin Gloria de Paula haar overwinning op Wu Yanan Foto: Getty Images

Yanan wist weliswaar een paar keer in goede positie te komen, maar deed daar relatief niet veel mee. Ook was de Chinese veel in de lucht aan het slaan en raakte ze Bueno Silva nauwelijks. Uiteindelijk ging de overwinning terecht naar de Braziliaanse. Voor Yanan kan het met slechts een overwinning in vijf partijen einde verhaal zijn in de UFC.

Portugese power

Dat Andre Fialho veel knockout power heeft blijkt wel uit het aantal partijen die hij in de eerste ronde wist te finishen. Echter was dit allemaal voor zijn UFC tijd. De Portugees verloor in januari nog zijn debuut, maar maakte tegen Miguel Baeza dat verlies meer dan goed. Baeza begon sterk, maar kon de harde stoten van Fialho niet wegslikken.

Andre Fialho stopt Miguel Baeza in de eerste ronde via KO Foto: Getty Images

Fialho wist Baeza met harde stoten aan te slaan en vervolgens ook via KO in de eerste ronde te finishen. Het leverde de Portugees de Performance of the Night bonus op. Voor Baeza een hele bittere pil. De MMA Masters vechter heeft nu drie partijen achter elkaar verloren.

Illegale techniek II

Een technical decision komt niet vaak voor in de UFC. Maar twee op een avond is bijna uniek. Caio Borralho vocht een ongelooflijk sterke partij tegen de ongeslagen Rus Gadzhi Omargadzhiev. De Braziliaan domineerde het gevecht met zijn grappling en liet de Russische Sambo specialist geen kans. Aan het einde van de derde ronde maakte Borralho een blunder.

Caio Borralho wint UFC debuut, maar komt heel goed weg met illegale knietechniek Foto: Getty Images

Hij raakte Omargadzhiev met een illegale knietechniek vol op zijn hoofd. Scheidsrechter Dan Miragliotta (wederom Big Dan) gaf de Braziliaan een punt aftrek. Echter zou Omargadzhiev aangeven niet verder te willen. Miragliotta liet weten het geen opzettelijke fout te vinden waardoor er geen diskwalificatie plaatsvond, maar een technical decision. Borralho won op alle scorecards waardoor hij de partij won en hem een diskwalificatie bespaard bleef.

Muhammad’s revanche

Belal Muhammad heeft revanche genomen voor zijn verlies ruim vijf jaar geleden tegen Vicente Luque. In een partij die over de volledige vijf ronden ging was de Palestijnse Amerikaan te sterk via unanimous decision. Muhammad vocht heel slim tegen Luque die nauwelijks tot niet in zijn spel kwam. Muhammad wist continu de afstand te creëren en met zijn takedowns de partij naar zijn kant te trekken.

Het respect tussen twee topatleten na afloop van de partij die Muhammad in zijn voordeel wist te beslissen Foto: Getty Images

Luque wist regelmatig niet onder de takedowns uit te vechten. Alleen de derde ronde wist Luque duidelijk te winnen. Hij wist hier zelfs Muhammad aan te slaan, maar ging niet verder. Muhammad won uiteindelijk terecht en kan uitkijken naar een top 5 gevecht in de nabije toekomst.

Al met al niet het meest spectaculaire evenement. Echter waren er ook een paar leuke momenten te beleven voor de liefhebber. Klik voor de uitslagen hier . Volgende week keert de UFC wederom terug in het UFC APEX te Las Vegas. Tijdens UFC Vegas 52 neemt de Braziliaanse Amanda Lemos het op in de strogewicht divisie tegen landgenote en voormalig kampioene Jessica Andrade die terugkeert in de divisie na een tijdelijk verblijf in het vlieggewicht.

De previewshow begint zondagochtend om 02.00u op discovery+ en wordt gepresenteerd door Nesim El Ahmadi. Vaste analist Marloes Coenen is eveneens van de partij. Om 03.00u is het tijd eveneens op discovery+ voor de main card.

Check volgende week zaterdag UFC Vegas 52!

Officiële Poster UFC Vegas 52 Foto: Getty Images

Main Card

- Amanda Lemos vs. Jessica Andrade

- Clay Guida vs. Claudio Puelles

- Tanner Boser vs. Alexandr Romanov

- Maycee Barber vs. Montana De La Rosa

- Sumudaerji vs. Manel Kape

- Lando Vannata vs. Charles Jourdain

Prelims

- Preston Parsons vs. Louis Cosce

- Jordan Wright vs. Marc-André Barriault

- Dwight Grant vs. Sergey Khandozhko

- Tyson Pedro vs. Ike Villanueva

- Aoriqileng vs. Cameron Else

- Marcin Prachnio vs. Philipe Lins

- Dean Barry vs. Mike Jackson

