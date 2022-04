Bekijk hieronder de resultaten. (Let op iedere vechter mag standaard 1lbs over het contractuele gewicht zitten, alleen voor titelgevechten moet je het precieze gewicht halen)

Wil je meer informatie over de Main Card. Check dan hier onze uitgebreide preview. Bekijk ook interviews met Belal Muhammad

Main Card

- Vicente Luque (171 lbs) vs. Belal Muhammad (170.5 lbs)

- Caio Borralho (186 lbs) vs. Gadzhi Omargadzhiev (186 lbs)

- Miguel Baeza (171 lbs) vs. Andre Fialho (171 lbs)

- Mayra Bueno Silva (136 lbs) vs. Wu Yanan (136 lbs)

- Pat Sabatini (146 lbs) vs. TJ Laramie (145.5 lbs)

- Mounir Lazzez (171 lbs) vs. Ange Loosa (171 lbs)

Preliminary Card

- Devin Clark (223 lbs) vs. William Knight (251 lbs)

- Lina Länsberg (135.5 lbs) vs. Pannie Kianzad (136 lbs)

- Drakkar Klose (156.75 lbs*) vs. Brandon Jenkins (155.5 lbs)

- Rafa Garcia (155 lbs) vs. Jesse Ronson (155.5 lbs)

- Chris Barnett (263.5 lbs) vs. Martin Buday (264.5 lbs)

- Jordan Leavitt (155.5 lbs) vs. Trey Ogden (156 lbs)

- Istela Nunes (114 lbs) vs. Sam Hughes (115.5 lbs)

- Alatengheili (135.5 lbs) vs. Kevin Croom (136 lbs)

* Drakkar Klose is 0.75 lbs te zwaar en zal hiervoor een percentage van zijn gage aan zijn tegenstander moeten geven.

