UFC APEX

De UFC keert na ruim een maand terug naar het UFC APEX. Het evenementencomplex dat vlak bij het UFC Performance Instute ligt werd in juni 2019 geopend. Eigenlijk was het de bedoeling om hier af en toe een live evenement of shows te houden. Uiteindelijk zou de UFC onverwacht vaker in het APEX zijn dan gepland.

UFC APEX Foto: Getty Images

In verband met de coronapandemie was het voor de organisatie een goedkope en slimme oplossing on de Fight Night evenementen daar te houden. Waardoor we inmiddels al aan Fight Night 51 toe zijn in het UFC APEX. Eveneens werden ook nog zeven PPV evenementen hier gehouden.

Rematch

De hoofdattractie van de avond is de rematch tussen Vicente Luque en Belal Muhammad. Het zijn de respectievelijk nummers vijf en zes van de weltergewicht divisie. Luque die zeer sterk op de grond is prefereert toch eigenlijk meer het staande gevecht.

Uiteindelijk weet hij vaak de partij wel af te maken met zijn favoriete D'Arce Choke submission. Tegenstander Muhammad is meer een worstelaar. Muhammad probeert zijn tegenstanders meestal op de grond te controleren en zijn wil op te leggen. Echter zal dit bij Luque nog weleens moeilijk kunnen worden. Aangezien de Braziliaan ook een sterke 'groundgame' heeft. Staand zal Luque normaal gesproken het overwicht hebben. Bekijk hieronder een interview met Muhammad.

UFC Vegas 51 | “Ik ga 100% voor de finish” – Belal Muhammad

Co-main event der debutanten

Het co-main event zal voor veel fans van de UFC als een verrassing komen. In eerste instantie zouden Uriah Hall en Andre Muniz vechten. Echter raakte Hall geblesseerd en werd voor Muniz geen nieuwe tegenstander gevonden. Hierdoor schoven de debutanten Caio Borralho en Gadzhi Omargadzhiev door naar het co-main event.

Borralho is een zeer attractieve vechter die door de UFC werd gecontracteerd na twee keer gewonnen te hebben tijdens de Dana White's Contender Series (DWCS). Tegenstander Omargadzhiev won eveneens een partij bij de DWCS en is daardoor met een 13-0 record nog altijd ongeslagen. Het zal een spannende partij worden.

Beastboy

Op de prelims staat ook nog publiekslieveling Chris Barnett. De Amerikaan die op een legerbasis in Spanje het levenslicht zag gaat zijn derde partij in de UFC vechten. Hij treft de debuterende Slowaak Martin Buday. Buday won via de DWCS een UFC contract. Barnett wist in zijn meest recente partij via een spectaculaire spinning wheel kick te winnen van Gian Villante.

Daarmee onderstreepte hij zijn status als publiekstrekker en publiekslieveling. Het is de vraag of hij dit kunststukje kan herhalen. Bekijk hieronder een interview met de altijd goedlachse Barnett.

UFC Vegas 51 | “Geef me acht mensen en ik maak er al een feestje van” – Chris Barnett

Waar kijk je UFC Vegas 51?

Wil je dit evenement niet missen? Sluit dan een abonnement af op discovery+. Alle Main Card gevechten (inclusief PPV’s) kun je hier bekijken. Mis ook niet de preview show met Nesim El Ahmadi & Marloes Coenen. Deze zal te zien zijn op discovery+ vanaf 01:30u zondagochtend. Een uur later schakelen we over naar de main card eveneens op discovery+

Volledige card UFC Vegas 51

Main Card

- Vicente Luque vs. Belal Muhammad

- Caio Borralho vs. Gadzhi Omargadzhiev

- Miguel Baeza vs. Andre Fialho

- Mayra Bueno Silva vs. Wu Yanan

- Pat Sabatini vs. TJ Laramie

- Mounir Lazzez vs. Ange Loosa

Lees ook de preview waarin we alle main card partijen apart belichten.

Preliminary Card

- Devin Clark vs. William Knight

- Lina Länsberg vs. Pannie Kianzad

- Drakkar Klose vs. Brandon Jenkins

- Rafa Garcia vs. Jesse Ronson

- Chris Barnett vs. Martin Buday

- Jordan Leavitt vs. Trey Ogden

- Istela Nunes vs. Sam Hughes

- Alatengheili vs. Kevin Croom

