Nieuwe contender

Amanda Lemos werd in 2017 door de UFC gecontracteerd als Jungle Fight kampioene. Lemos vocht destijds nog in de bantamgewicht divisie en verloor haar UFC debuut tegen Leslie Smith. Lemos zou vervolgens positief worden getest door USADA op een verboden middel en werd twee jaar geschorst. Hierdoor keerde ze pas in 2019 terug in de Octagon.

Een behoorlijke stap omhoog in competitie. Lemos neemt het op tegen voormalig kampioene Andrade tijdens UFC Vegas 52 Foto: Getty Images

Lemos ging twee gewichtsklassen omlaag en dat heeft haar geen windeieren gelegd. Lemos won al haar vijf partijen in de divisie en wist onder meer voormalig Invicta FC kampioene Livia Renata Souza en Montserrat Ruiz te finishen. In haar meest recente partij had Lemos het moeilijk, maar won ze een split decision tegen Angela Hill. Een overwinning op Andrade zou van Lemos in een klap een nieuwe contender kunnen maken in de divisie.

Op zoek naar nieuw succes

Jessica Andrade is al jaren een van de beste vrouwen in de UFC. De Braziliaanse die bekend staat om haar kracht en knockout power vocht net als Lemos ook een tijd in de bantamgewicht divisie. Echter nadat de UFC de strogewicht divisie introduceerde maakte Andrade als snel de overstap. Andrade won drie partijen op rij en kwam vervolgens te kort in het titelgevecht tegen Joanna Jedrzejczyk. Vervolgens won Andrade wederom drie partijen op rij en pakte ze in haar vierde partij de titel door Rose Namajunas via een slam knockout te finishen. Drie maanden kon de Braziliaanse maar van de belt genieten. Ze verloor kansloos van Weili Zhang.

Andrade is de enige vrouw in de UFC met overwinningen in drie verschillende gewichtsklassen Foto: Getty Images

Andrade wist nadat ze de rematch verloor van Namajunas dat een nieuw titelgevecht niet in het vooruitzicht lag en stapte over naar de vlieggewicht divisie. Daar versloeg ze nummer een contender Katlyn Chookagian in de eerste ronde. Dit leverde haar een titelgevecht op met kampioene Valentina Shevchenko. De Kirgizische had geen enkele moeite met Andrade en won. Andrade versloeg in haar meest recente partij Cynthia Calvillo, maar wist dat een nieuw titelgevecht tegen Shevchenko niet voor de hand lag. Nu keert ze terug in de divisie waar ze zoveel succes had. De Braziliaanse is de enige vrouw in de UFC met overwinningen in drie verschillende gewichtsklassen.

Populaire alleskunner

Als je in oktober 2006 voor het eerst een stap zet in de wereldberoemde Octagon en bijna zestien jaar later nog altijd vecht en je opwachting maakt tijdens het co-main event doe je iets goeds. Publiekslieveling Clay Guida is een karakter en niet weg te denken uit de UFC. Het is een vechter die bij het merendeel van de MMA liefhebbers wordt gezien als een van de meest herkenbare strijders in de UFC. De Amerikaan was al tweeëndertig keer actief in de UFC. Guida wist nooit voor een titel te vechten, maar was in 2011 kortbij.

Guida vecht 33ste UFC partij tijdens UFC Vegas 52 Foto: Getty Images

Met een winstreak van vier partijen verloor hij uiteindelijk van Benson Henderson die later de titel zou winnen. Guida wisselt goede prestaties met mindere optredens af. Guida won zijn meest recente partij van BJJ specialist Leonardo Santos. Via Rear Naked Choke submission in de tweede ronde pakte de Amerikaan zijn eerste submission overwinning in tien jaar tijd en eveneens de Performance of the Night bonus.

Kneebar specialist

Waar Guida inmiddels al 40 jaar oud is staat tegenover hem de 25-jarige Claudio Puelles. Puelles is een groot talent uit Peru die inmiddels traint bij het Sanford MMA van Henri Hooft. Puelles kwam in 2016 de UFC in via het derde seizoen van de Latijns-Amerikaanse versie van The Ultimate Fighter. Puelles reikte tot de finale waarin hij verloor van Martin Bravo. Puelles vocht vervolgens anderhalf jaar niet en leek in zijn tweede UFC partij kopje onder te gaan tegen Felipe Silva. Echter pakte hij uit het niets een Kneebar submission in de derde ronde.

Een grote test staat te wachten voor de nog jonge Puelles. Hij treft Guida in de lichtgewicht divisie. Foto: Getty Images

Vanaf dat moment lijkt er een ommekeer te zijn gekomen bij Puelles. In zijn daarop volgende drie gevechten was Puelles met zijn sterke groundgame een ongelooflijk moeilijk te nemen horde voor zijn tegenstanders. Puelles won zijn meest recente partij wederom via Kneebar submission en pakte daarmee zijn vierde opeenvolgende overwinning. Nu krijgt het talent de kans om tegen een gevestigde naam als Guida te vechten en zichzelf te bewijzen.

Moldavische King Kong

Alexander Romanov zou in eerste instantie invallen voor Rodrigo Nascimento die om onbekende redenen niet kon vechten. Echter nadat Tanner Boser bekend maakte dat hij niet kon vechten is Romanov nu gekoppeld aan Chase Sherman. Romanov kwam als ongeslagen Eagles FC kampioen in 2020 over naar de UFC. De Moldaviër heeft sindsdien sterke optredens in de UFC afgeleverd. De worstelend zeer sterke zwaargewicht domineerde zowel Roque Martinez en Marcos Rogerio de Lima op de grond en wist beiden ook te finishen via submission.

De ongeslagen Romanov is torenhoog favoriet voor zijn partij tegen Sherman. Foto: Getty Images

In zijn derde partij won Romanov via een technical split decision. De Moldaviër kon in de derde ronde niet verder na een knietje van Juan Espino in zijn kruis. Het knietje veroorzaakt een zenuwbeknelling in zijn been. Omdat het gevecht de minimumtijd had gepasseerd kon er naar de jurykaarten worden gegaan. Romanov vocht in oktober vorig jaar voor het laatst. In de tweede ronde werd Jared Vanderaa via TKO gefinisht waardoor de Moldaviër nog altijd een perfect record heeft.

Onverwachte derde kans

Chase Sherman krijgt een onverwachte derde kans in de UFC. De Amerikaan werd vorige week door de organisatie van het roster gehaald nadat hij teveel partijen had verloren en zijn contract niet werd verlengd. Echter zat de UFC met de handen in het haar om Romanov met nog maar drie dagen tot het evenement te gaan een nieuwe tegenstander aan te bieden. Dit werd Chase Sherman. ‘The Vanilla Gorilla’ gaat beginnen aan zijn derde periode in de UFC en kreeg een gloednieuw contract voor vier partijen en een verdubbeling van zijn salaris. In 2016 kwam de Amerikaan voor het eerst de UFC binnen. Met slechts twee overwinningen in zeven partijen nam de UFC twee jaar later al afscheid van Sherman.

Derde kans in de UFC voor Chase Sherman. De Amerikaan valt met slechts drie dagen voorbereiding in. Foto: Getty Images

Sherman vocht in het regionale Amerikaanse circuit drie KO overwinningen bij elkaar. Vervolgens pakte hij ook de titel bij de Bare Knuckle FC organisatie. Voor de UFC een reden om de Amerikaan opnieuw te contracteren. Sherman had een sterke comeback in de UFC met een TKO overwinning in de tweede ronde tegen Ike Villanueva, maar werd vervolgens negen maanden geschorst nadat hij positief werd getest voor het gebruik van verboden middelen. Sherman vocht vorig jaar tweemaal voor de UFC en dit jaar tijdens het eerste evenement in januari ook. Alle drie de gevechten werden verloren waarna de UFC wederom afscheid nam van Sherman. Zaterdag krijgt hij wederom een nieuwe kans.

Moeilijke periode

Het zelfbenoemde grootste talent van de vlieggewicht divisie is Maycee Barber. ‘The Future’ liet in elk interview weten dat zij het allergrootste talent is onder de vrouwen in de UFC en dat ze de jongste kampioen aller tijden zal gaan worden. Die belofte zal ze echter niet meer waar gaan maken. Barber had een ongelooflijk sterke start in de UFC met drie TKO overwinningen in haar eerste drie partijen.

Barber gaat voor haar vijfde overwinning in de UFC Foto: Getty Images

Echter kreeg de Amerikaanse het een stuk moeilijker toen ze het opnam tegen sterke tegenstanders. Zo werd verloren van Roxanne Modafferi, hierbij dient wel vermeld te worden dat Barber geblesseerd was tijdens de partij. Vervolgens werd echter ook verloren van Alexa Grasso en stond Barber met haar rug tegen de muur in haar meest recente partij tegen Miranda Maverick. Barber kwam erg goed weg met een split decision overwinning aangezien Maverick tijdens twee van de drie ronden de bovenliggende partij leek. Barber gaat het nu opnemen tegen Montana De La Rosa.

The girl next door

De La Rosa is misschien qua karakter wel het tegenovergestelde van Barber. De La Rosa praat niet graag over haarzelf en probeert haar weg geleidelijk omhoog te vechten in de divisie. De La Rosa kwam via The Ultimate Fighter de UFC binnen waarin ze in de kwartfinale verloor van latere winnares Nicco Montaño. De La Rosa heeft eigenlijk hetzelfde probleem als Barber. Ze wint van de niet gerankte vechters, maar verliest partijen om de rankings binnen te komen.

De La Rosa vecht voor plek in de rankings tegen Barber Foto: Getty Images

De La Rosa was kort gerankt als nummer vijftien, maar viel een half jaar geleden buiten de rankings nadat ze niet won van zowel Viviane Araújo als Mayra Bueno Silva. Echter wist ze in haar meest recente partij eindelijk weer een overwinning te pakken. Via TKO in de tweede ronde werd de Braziliaanse Ariane Lipski verslagen. Een overwinning op Barber zou De La Rosa terug in de rankings brengen. Echter zal dit geen sinecure worden.

De trots van Tibet

In 2018 organiseerde de UFC een evenement in Beijing. Twee maanden voor aanvang van de card werd bekend gemaakt dat Sumudaerji zou debuteren. De Tibetaan was een grote onbekende die overkwam van de WLF W.A.R.S. organisatie in China. Het debuut van Sumudaerji verliep niet goed. De Tibetaan verloor via Armbar submission in de tweede ronde van Louis Smolka.

De trots van Tibet Sumudaerji gaat voor zijn derde overwinning in de vlieggewicht divisie Foto: Getty Images

Een jaar later won hij wel zijn tweede partij tegen Andre Soukhamthath en maakte hij een belangrijke beslissing. Sumudaerji zou een gewichtsklasse omlaag gaan. In de vlieggewicht divisie lijkt Sumudaerji zijn draai gevonden te hebben. Met overwinningen op Malcolm Gordon en Zarrukh Adashev heeft de attractief vechtende 26-jarige zich op de twaalfde positie in de rankings gevochten en treft hij nu nummer dertien Manel Kape.

RIZIN kampioen met moeilijke start

Kape werd in 2020 door de UFC overgenomen van het Japanse RIZIN FF. De Angolese-Portugees had een enorme hype om hem heen hangen. Kape was de kampioen van de organisatie en een sensatie in de ring. Echter leek de stijl van Kape in de Octagon niet tot zijn recht te komen. Kape had ongelooflijk veel moeite om zijn mooie stand-up technieken te etaleren en kwam zeer afwachtend over in zijn partijen tegen zowel Alexandre Pantoja als Matheus Nicolau. Gevolg was dat Kape beide partij via decision verloor en zijn complete hype kwijt was.

Kape gaat proberen zijn laatste twee optredens een sterk vervolg te geven tegen Sumudaerji Foto: Getty Images

Toen hij voor zijn derde partij tegen Ode’ Osbourne ook nog zijn gewicht overschreed was het alarmfase een voor de vlieggewicht vechter. Kape wist dit en liet eindelijk zien waarom de UFC hem wilde hebben. Via een Flying Knee knockout won hij van Osbourne in de eerste ronde. Tijdens zijn meest recente partij onderstreepte Kape wederom zijn klasse door voormalig Fight Nights Global kampioen Zhalgas Zhumagulov via TKO in de eerste ronde te finishen. Zou Kape zijn attractieve vechtstijl voorgoed hebben teruggevonden? We gaan het zien tegen Sumudaerji.

Fan favorite Lando

Lando Vannata is vanaf dag een dat hij de UFC binnenkwam een publiekslieveling. Vannata maakte zijn debuut als invaller tegen Tony Ferguson. Vannata was een zware underdog, maar wist Ferguson tot verbazing van de fans tweemaal knockdown te slaan. Uiteindelijk werd in de tweede ronde verloren via een D’Arce Choke submission. Echter had Vannata een onuitwisbare eerste indruk gemaakt. Vannata zou vervolgens met een schitterende draaitrap knockout tegen John Makdessi alleen maar meer hype om zijn naam creëren. Helaas voor de Amerikaan zou hij die hype niet waar kunnen maken.

Vannata vermaakt altijd het publiek en zal dit ook gaan proberen te doen tegen Jourdain Foto: Getty Images

Van zijn daarop volgende negen partijen won Vannata er maar drie. Vannata is een van de weinige vechters in de UFC met twee onbesliste partijen op zijn naam. Zowel Bobby Green als Matt Frevola werden op een draw gehouden. Vannata won zijn meest recente partij bijna een jaar geleden via split decision van Mike Grundy. Mocht Vannata winnen van Charles Jourdain aanstaande zaterdag dan heeft Vannata voor het eerst in zijn UFC carrière twee achtereenvolgende partijen gewonnen.

Air Jourdain

Jourdain is misschien wel de perfecte tegenstander voor Vannata. Jourdain is eveneens nooit in een saaie partij te vinden. De Frans-Canadees kwam in 2019 als twee-divisie kampioen over van de TKO organisatie naar de UFC. Jourdain pakte een invalpartij aan tegen Des Green. Jourdain verloor en keerde terug in de vedergewicht divisie. Daar nam hij het op tegen het Zuid-Koreaanse toptalent Doo Ho Choi. Jourdain verraste vriend en vijand door de Zuid-Koreaan voor eigen publiek via TKO te finishen. Daarmee maakte Jourdain naam in de UFC.

De talentvolle Canadees Jourdain vecht nooit een saaie partij. Foto: Getty Images

Jourdain zou vervolgens geen winstreak in de UFC kunnen realiseren, maar wist fantastische partijen neer te zetten tegen Andre Fili, Joshua Culibao en Marcelo Rojo. Tijdens zijn meest recente partij in december vorig jaar won Jourdain na drie ronden van Andre Ewell via unanimous decision. Vervolgens zou Jourdain een unieke kans krijgen om als invaller te vechten tegen de gerankte en ongeslagen Ilia Topuria. Echter zou Topuria van het evenement gehaald worden en zou Jourdain niet vechten. Nu krijgt hij net als Vannata de kans om voor het eerst in zijn UFC carrière twee overwinningen achter elkaar te pakken.

Prelim pareltje

Deze week is er niet een echt prelim pareltje. De echte pareltjes staan allemaal op de main card. Iets wat voor de UFC een unicum is. Hierdoor belichten we de Nederlandse inbreng tijdens de prelims. In de partij tussen Jordan Wright en Marc-André Barriault staan twee Nederlandse coaches tegenover elkaar. Wright die voor Dynamix MMA uitkomt wordt gecoacht door voormalig UFC zwaargewicht vechter Antoni Hardonk terwijl in de hoek van Marc-André Barriault niemand minder dan Henri Hooft van Sanford MMA staat.

Team Wright: Vladimir Matyushenko, Jordan Wright, Antoni Hardonk & Fabio Leopoldo Foto: Getty Images

Twee Nederlandse coaches die tegen elkaar strijden is iets wat niet heel vaak voorkomt in de UFC. Eveneens is er qua coaching nog meer Nederlandse inbreng tijdens de prelims. Zo zullen Martijn de Jong en Vincent Latoel in de hoek staan bij Marcin Prachnio in zijn partij tegen voormalig PFL kampioen Philipe Lins.

Marcin Prachnio met coaches Vincent Latoel en Martijn de Jong Foto: Getty Images

Het volledige programma voor UFC Vegas 52

Officiële Poster UFC Vegas 52 Foto: Getty Images

Main Card

- Amanda Lemos vs. Jessica Andrade

- Clay Guida vs. Claudio Puelles

- Alexandr Romanov vs. Chase Sherman

- Maycee Barber vs. Montana De La Rosa

- Sumudaerji vs. Manel Kape

- Lando Vannata vs. Charles Jourdain

Prelims

- Preston Parsons vs. TBA

- Jordan Wright vs. Marc-André Barriault

- Dwight Grant vs. Sergey Khandozhko

- Tyson Pedro vs. Ike Villanueva

- Aoriqileng vs. Cameron Else

- Marcin Prachnio vs. Philipe Lins

- Dean Barry vs. Mike Jackson

Waar kijk je UFC Vegas 52?

Al met al kun je weer veel spektakel verwachten bij discovery+ .Wil je dit evenement niet missen? Sluit dan een abonnement af op discovery+. Alle Main Card gevechten (inclusief PPV’s) kun je hier bekijken. Mis ook niet de preview show met Nesim El Ahmadi & Marloes Coenen. Deze zal te zien zijn op discovery+ vanaf 02:00u zondagochtend. Een uur later schakelen we over naar de main card eveneens op discovery+.

