Zo maakt de Pool Marcin Prachnio voor de zesde maal zijn opwachting in de UFC. De licht-zwaargewicht vechter gaat het opnemen tegen Philipe Lins. Lins is de voormalig PFL kampioen en maakt de overstap van de zwaargewicht naar de licht-zwaargewicht divisie. Prachnio wordt al jaren getraind door de Nederlanders Martijn de Jong en Vincent Latoel. De Pool lijkt eindelijk een beetje zijn draai te hebben gevonden in de UFC.

Prachnio lijkt draai gevonden te hebben

Na een ongelooflijk moeilijk begin in de UFC met drie verliespartijen wist Prachnio in zijn laatste twee partijen te laten zien waarom de UFC hem in 2018 contracteerde. Prachnio pakte in zijn meest recente partij de Performance of the Night bonus met een KO overwinning tegen Ike Villanueva. Nu treft hij de Braziliaan Philipe Lins die zal moeten winnen om actief te blijven in de UFC. Lins verloor zijn beide UFC partijen en heeft een overwinning nodig.

Team Wright: Vladimir Matyushenko, Jordan Wright, Antoni Hardonk & Fabio Leopoldo Foto: Getty Images

De andere partij die werd toegevoegd is een gevecht in de middengewicht divisie tussen Jordan Wright en Roman Kopylov. Ook deze partij heeft een Nederlands tintje aangezien Wright wordt getraind door voormalig UFC zwaargewicht Antoni Hardonk. Eveneens heeft hij ook voormalig titeluitdager Vladimir Matyushenko in zijn hoek staan. Wright won twee van zijn vier partijen in de UFC en is in zijn carrière nog nooit naar de judges gegaan.

Geen juryleden voor Wright

Het is altijd alles of niets bij de Amerikaan die nu voormalig Fight Nights Global kampioen Roman Kopylov treft. Kopylov heeft nog niet kunnen overtuigen in de UFC. De Rus verloor zijn beide partijen en zag meerdere gevechten niet doorgaan in verband met visumproblemen. Hij zal zijn partij moeten winnen om zichzelf van een langer UFC verblijf te kunnen garanderen.

UFC Vegas 52

Main Card

- Amanda Lemos vs. Jessica Andrade

- Tanner Boser vs. Alexandr Romanov

- Clay Guida vs. Claudio Puelles

- Lando Vannata vs. Charles Jourdain

- Maycee Barber vs. Montana De La Rosa

- Steve Garcia Jr. vs. TBA

Preliminary Card

- Sumudaerji vs. Manel Kape

- Preston Parsons vs. Louis Cosce

- Jordan Wright vs. Roman Kopylov

- Dwight Grant vs. Sergey Khandozhko

- Tyson Pedro vs. Ike Villanueva

- Aoriqileng vs. Cameron Else

- Marcin Prachnio vs. Philipe Lins

- Dean Barry vs. Mike Jackson

