Het is een belangrijke partij in de strogewicht divisie tussen Amanda Lemos en Jessica Andrade. Lemos is #10 gerankt in de divisie en kan met een overwinning op de voormalig kampioene stappen zetten richting de top. Andrade zelf is niet gerankt in de divisie omdat ze haar laatste paar partijen in de vlieggewicht divisie vocht. Daar staat ze als #1 gerankt. Voor Andrade is het een must om deze partij te winnen. Simpelweg om weer aansluiting te krijgen bij de top van de divisie (waar ze ook thuishoort) en voor een eventuele derde partij af te dwingen tegen huidig kampioene Rose Namajunas. Beide vrouwen vochten tweemaal tegen elkaar en de balans is in evenwicht.

Lemos daarentegen is ouder dan Andrade, maar wel nieuwer in de divisie. Sinds haar verlies tijdens haar debuut tegen Leslie Smith in de bantamgewicht divisie heeft Lemos vijfmaal weten te winnen. Lemos ging twee gewichtsklassen omlaag en wist hiermee dus succesvol te zijn. Een overwinning tegen Andrade kan de carrière van de Braziliaanse in een stroomversnelling brengen.

Veteraan vs. Nieuwe Generatie

Het co-main event tussen Clay Guida en Claudio Puelles is een gevecht tussen de gevestigde orde en de nieuwe generatie. Guida is inmiddels veertig jaar oud en begint aan zijn 33ste partij in de UFC. Daarmee zit 'The Carpenter' in de top 5 van meeste gevechten in de UFC aller tijden. De sympathieke Guida heeft een sterke worstelstijl en maakt altijd een spektakel van zijn partijen. Bekijk hieronder het interview met Guida.

Aan de andere kant staat de jonge Peruaan Puelles. Puelles is sinds hij bij Sanford MMA is gaan trainen gigantisch vooruit gegaan in zijn spel. De Kneebar specialist wist zijn meest recente partij ook via een Kneebar te beslissen. De UFC wil kijken hoe Puelles het gaat doen tegen een gevestigde naam als Guida. Een mooie uitdaging voor de jonge Zuid-Amerikaan.

Nederlandse invloed

Het evenement staat ook in het teken van Nederlandse coaching. Zo heeft Henri Hooft van Sanford MMA met Claudio Puelles, Chase Sherman, Marc-André Barriault en Evan Elder liefst vier atleten op het evenement staan. Hooft is helaas niet aanwezig tijdens dit evenement omdat hij andere verplichtingen heeft. Voormalig UFC zwaargewicht Antoni Hardonk is wel aanwezig in de hoek van Jordan Wright. De Dynamix MMA coach staat tegenover het Sanford MMA van Henri Hooft. Wright neemt het namelijk op tegen Marc-André Barriault. Vanochtend spraken we Hardonk over de partij.

Tot slot zal ook Marcin Prachnio worden ondersteund door Nederlandse coaching. Martijn de Jong en Gökhan Gedik staan in zijn hoek voor zijn partij tegen Philipe Lins. Bekijk eveneens een interview met Prachnio.

De complete UFC Vegas 52 card

Main Card

- Amanda Lemos vs. Jessica Andrade

- Clay Guida vs. Claudio Puelles

- Maycee Barber vs. Montana De La Rosa

- Alexandr Romanov vs. Chase Sherman

- Lando Vannata vs. Charles Jourdain

Prelims

- Jordan Wright vs. Marc-André Barriault

- Dwight Grant vs. Sergey Khandozhko

- Tyson Pedro vs. Ike Villanueva

- Aoriqileng vs. Cameron Else

- Preston Parsons vs. Evan Elder

- Marcin Prachnio vs. Philipe Lins

- Dean Barry vs. Mike Jackson

Waar kijk je UFC Vegas 52?

Al met al kun je weer veel spektakel verwachten bij discovery+ . Wil je dit evenement niet missen? Sluit dan een abonnement af op discovery+. Alle Main Card gevechten (inclusief PPV’s) kun je hier bekijken. Mis ook niet de preview show met Nesim El Ahmadi & Marloes Coenen. Deze zal te zien zijn op discovery+ vanaf 02:00u zondagochtend. Een uur later schakelen we over naar de main card eveneens op discovery+.

