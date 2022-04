Band met Nederland

Prachnio zegt dat hij al 10 jaar wordt gecoacht door Martijn de Jong. Dit kwam omdat zijn vader in Nederland woonde en hij op kickboksen wilde. Zelf deed de Pool aan karate in zijn vaderland. Uiteindelijk werd het contact gelegd met De Jong en had hij meer liefde voor het MMA en werd dat zijn pad. Prachnio traint en woont inmiddels al een hele tijd in Deventer.

MMA voorkeur

MMA is namelijk meer divers omdat je bij het kickboksen minder van doen hebt met de scheidsrechter die continu het spel onderbreekt. Eigenlijk heeft Prachnio bijna overal getraind. De Pool noemt onder meer Hemmers Gym, Mike’s Gym en de gym van legende Peter Aerts. Hij heeft ook zijn boksen met Gökhan Gedik getraind. Gedik zal ook in zijn hoek staan samen met De Jong voor zijn partij tegen Philipe Lins.

Rountree partij belangrijk

Prachnio laat weten dat hij in het begin van zijn UFC run niet het vertrouwen had wat hij nu wel heeft. Het gevecht met Khalil Rountree Jr. heeft daaraan bijgedragen. Voor Prachnio belangrijk dat hij wist dat hij drie ronden hard kon gaan. Prachnio laat weten dat het teveel zwart/wit was. Of hij ging knockout of de tegenstander ging knockout. Echter is het niveau in de UFC hoger en kan hij nu beter hiermee omgaan.

Tegen de top

De Pool heeft nog altijd als doel kampioen te worden en de beste te zijn. Prachnio heeft al tegen mannen als Aleksandar Rakic en Magomed Ankalaev gevochten en weet wat er gevraagd wordt aan de top. De training met Gedik werpt ook zijn vruchten af. Prachnio zegt dat hij nu beter afstand kan houden.

We trainen veel op highkicks en lowkicks zegt de Pool. Daardoor kan een tegenstander moeilijk bewegen. Dat gaan we ook weer zaterdag proberen zegt Prachnio.

