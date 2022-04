Eveneens kwam ook Clay Guida in actie. De Amerikaan nam het op in de lichtgewicht divisie tegen Claudio Puelles. Tot slot stonden ook Maycee Barber en Montana De La Rosa tegenover elkaar in de vlieggewicht divisie.

Bekijk hieronder alle uitslagen.

Main Card

- Jessica Andrade def. Amanda Lemos via Submission (Standing Arm-Triangle Choke) – R1, 3:13.

- Claudio Puelles def. Clay Guida via Submission (Kneebar) – R1, 3:01.

- Maycee Barber def. Montana De La Rosa via UD (30-27, 30-27, 30-27).

- Charles Jourdain def. Lando Vannata via Submission (Guillotine Choke) – R1, 2:32.

- Marc-Andre Barriault def. Jordan Wright via Submission (Guillotine Choke) – R1, 2:36.

Preliminary Card

- Sergey Khandozhko def. Dwight Grant via TKO (Punches) – R2, 4:15.

- Tyson Pedro def. Ike Villanueva via TKO (Punches) – R1, 4:55.

- Aoriqileng def. Cameron Else via TKO (Punches) – R1, 2:48.

- Preston Parsons def. Evan Elder via UD (30-26, 30-27, 30-27).

- Phillipe Lins def. Marcin Prachnio via UD (29-28, 29-28, 29-28).

- Mike Jackson def. Dean Barry via DQ (Intentional Foul) – R1, 3:52.

De UFC geef na ieder evenement ook bonussen weg van 50.000 dollar. Bekijk deze hieronder.

Fight of the Night:

Performance of the Night:

