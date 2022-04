Al 12 jaar in Los Angeles

Hardonk zit inmiddels al 12 jaar in de Verenigde Staten. In 2010 besloot Hardonk in Los Angeles zijn sportschool te beginnen. Nederlands kickboksen geïntroduceerd samen met het worstelen en jiu-jitsu. Het leukste vindt Hardonk om de carrière van een vechter van de grond af aan op te bouwen. Daar haalt hij zijn meeste voldoening uit. Zijn team bestaat uit 50% kickboksers en 50% MMA vechters. Hardonk werkt samen met voormalig UFC titeluitdager Vladimir Matyushenko.

Antoni Hardonk in actie als vechter voor de UFC Foto: Getty Images

Hardonk zegt dat zijn droom is om met zijn vechters naar Nederland te gaan en ze te coachen tijdens een gevecht in de Johan Cruijff ArenA. Hij zegt dat hij de Nederlandse MMA scene probeert te volgen, maar dat het niet makkelijk is in verband met het aantal evenementen per week. Volgens de Nederlander is het Nederlandse MMA altijd wel gerespecteerd in het buitenland omdat de Nederlanders zo goed waren in het kickboks gedeelte.

Sportontwikkeling belangrijk

Er zijn genoeg voorbeelden van topvechters die naar Nederland kwamen om hun kickboksen te verbeteren. Volgens Hardonk is het misschien wel juist andersom. Dat men in Nederland vroeger het MMA minder waardeerde. We domineren in het kickboksen al 45 jaar lang. Dat is een ongelooflijke prestatie. De MMA sport groeit en wordt steeds internationaler. Dat is alleen maar goed. Nederland heeft als een klein land veel potentie. Echter als je echt mee wil doen moet je denken aan sportontwikkeling zegt Hardonk. Ook heeft hij het gevoel dat het organisatorisch beter kan en er beter samengewerkt moet worden. Zo worden bijvoorbeeld in andere landen tussen verschillende gyms beter samengewerkt.

Antoni Hardonk (links) met zijn pupil Jordan Wright. Naast Jordan Wright staat voormalig UFC titeluitdager Vladimir Matyushenko Foto: Getty Images

In Nederland is dit toch iets minder. Hier is het al snel van “dat is de vijand”. Voordeel daarvan is dan wel weer dat er een onderling sterkere competitie op de mat wordt gebracht zegt de Nederlander. Kijk naar de competitie vroeger tussen Mejiro Gym, Chakuriki Gym en Vos Gym. Door die competitie is het niveau hoog geworden. Het is maar hoe je het bekijkt uiteraard.

Hardonk vs. Hooft

Hardonk vindt het leuk dat hij tegenover Henri Hooft staat zaterdag. Hardonk traint namelijk Jordan Wright die het tijdens UFC Vegas 52 opneemt tegen Marc-André Barriault die traint bij Hooft. Hardonk trainde vroeger vaker met Henri Hooft ondanks dat ze bij rivaliserende gyms trainden. Neemt overigens niet weg dat Hardonk zeker wil winnen. Hardonk verwacht een attractieve partij tussen zijn pupil Jordan Wright en Marc-André Barriault. Wright is een Martial Arts nerd en is klaar voor de strijd zegt Hardonk.

