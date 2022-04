Bekijk hieronder de resultaten. (Let op iedere vechter mag standaard 1lbs over het contractuele gewicht zitten, alleen voor titelgevechten moet je het precieze gewicht halen)

Ad

Main Card

- Amanda Lemos (115 lbs) vs. Jessica Andrade (115.5 lbs)

- Clay Guida (154 lbs) vs. Claudio Puelles (155.5 lbs)

- Maycee Barber (125.5 lbs) vs. Montana De La Rosa (125.5 lbs)

- Alexandr Romanov (240.5 lbs) vs. Chase Sherman (249 lbs)

- Lando Vannata (146 lbs) vs. Charles Jourdain (144.5 lbs)

UFC UFC Vegas 52 | De terugkeer van Andrade in het strogewicht tegen Lemos kijk je live op discovery+ 5 UUR GELEDEN

Prelims

- Jordan Wright (190 lbs) vs. Marc-André Barriault (188.5 lbs)

- Dwight Grant (170.5 lbs) vs. Sergey Khandozhko (169.5 lbs)

- Tyson Pedro (205 lbs) vs. Ike Villanueva (205.5 lbs)

- Aoriqileng (136 lbs) vs. Cameron Else (135 lbs)

- Preston Parsons (170 lbs) vs. Evan Elder (170 lbs)

- Marcin Prachnio (205 lbs) vs. Philipe Lins (205 lbs)

- Dean Barry (170.5 lbs) vs. Mike Jackson (170 lbs)

Waar kijk je UFC Vegas 52?

Al met al kun je weer veel spektakel verwachten bij discovery+ . Wil je dit evenement niet missen? Sluit dan een abonnement af op discovery+. Alle Main Card gevechten (inclusief PPV’s) kun je hier bekijken. Mis ook niet de preview show met Nesim El Ahmadi & Marloes Coenen. Deze zal te zien zijn op discovery+ vanaf 02:00u zondagochtend. Een uur later schakelen we over naar de main card eveneens op discovery+.

UFC UFC Vegas 52 | "Nederland heeft altijd respect gehad in de MMA wereld" - Antoni Hardonk 5 UUR GELEDEN