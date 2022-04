Motivatie

Guida is nog altijd even gemotiveerd als altijd. Al is het de 33ste keer dat hij de UFC Octagon zal betreden. De Amerikaan kijkt ernaar uit om voor zijn familie, vrienden en fans te vechten. Het is waar hij voor leeft en kan niet wachten om er weer een show van te maken.

Ad

Guida vecht 33ste UFC partij tijdens UFC Vegas 52 Foto: Getty Images

UFC UFC Vegas 52 | "Kampioen worden is mijn droom" - Marcin Prachnio 21 UUR GELEDEN

Guida begon pas echt serieus met zijn carrière rond zijn 24ste naar eigen zeggen. En kwam op zijn 25ste in de UFC. Het is wat hij doet en er is niets anders wat hij wil doen dan te vechten voor de UFC. Las Vegas is een ‘fight city’ er is niks beter dan vechten.

Diego Sanchez partij

Over het Hall of Fame gevecht tegen Diego Sanchez is Guida zeer uitgesproken. Het gevecht kwam op het perfect moment en de perfecte plaats. Beide vechters waren bezig om te vechten voor een toekomstig titelgevecht. Iedereen praatte over de partij. Het was rond UFC 100. Het was het gesprek van de dag. Als dat een vijf ronden partij was geweest….was het helemaal geweldig geweest.

Over zijn aankomende partij tegen Claudio Puelles zegt Guida dat hij er altijd naar uitkijkt om tegen de jonge opkomende generatie te vechten om zichzelf te testen. Guida hoopt dat Puelles hem naar de grond neemt. Guida is uiteraard ook erg sterk op de grond.

Carpenter

Tot slot legt Guida zijn bijna ‘The Carpenter’ uit. De Amerikaan werkte bij de Chicago Carpenter Union en sponsort hem al sinds 2005. Daar komt de bijnaam vandaan.

UFC UFC | Wells vs. McGee toegevoegd aan UFC evenement op 18 juni GISTEREN OM 19:42