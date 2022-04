Echter beginnen we zoals altijd met de prelims.

Tumultueuze opener

Een van de meest vreemde partijen in de geschiedenis van de UFC opende de prelims. De Ier Dean Barry maakte zijn debuut tegen Mike Jackson. Jackson’s totale MMA record was 0-1 en een no-contest. De Amerikaan werd binnengehaald als kanonnenvoer voor Mickey Gall en CM Punk. Die laatste partij won hij maar werd omgezet in een no-contest na sporen van marihuana in zijn bloed.

Mike Jackson pakt eerste officiële MMA overwinning via diskwalificatie Foto: Getty Images

Barry kwam als Ierse belofte de UFC binnen. De partij had twee opvallende momenten. Een trap tegen het kruis van Jackson en meerdere vingers in het oog van Jackson. Jackson zag niks meer en kon niet verder. Scheidsrechter Chris Tognoni diskwalificeerde Barry waardoor Jackson zijn eerste MMA overwinning op zijn record kon bijschrijven.

Lins eindelijk succesvol

Vervolgens was het de beurt aan Philipe Lins tegen Marcin Prachnio. Lins die van het zwaargewicht naar het licht-zwaargewicht ging zocht naar zijn eerste UFC overwinning. Prachnio won zijn laatste twee partijen. De Pool woont en traint in Deventer onder begeleiding van de Nederlander Martijn de Jong.

Opluchting bij de Braziliaan Philipe Lins die eindelijk zijn eerste UFC overwinning kan bijschrijven. Foto: Getty Images

Prachnio begon sterk aan de partij en wist met zijn gevarieerde striking de eerste ronde naar zich toe te trekken. Uiteindelijk was Lins met zijn takedowns en worstelen in de tweede en derde ronde beter en pakte de Braziliaan zijn eerste overwinning in de UFC.

Parsons wrestling-clinic

In de derde partij van de avond pakte Preston Parsons overtuigend de overwinning tegen invaller Evan Elder die drie dagen voor aanvang van de partij het gevecht aannam.

Met een dominante performance pakt Preston Parsons zijn eerste overwinning in de UFC Foto: Getty Images

Parsons was duidelijk fysiek te sterk voor Elder die normaal een gewichtsklasse lager vecht. Met zijn sterke worstelen wist Parsons alle ronden naar zich toe te trekken en de partij via unanimous decision te winnen.

Mongolian Murderer

De eerste finish van de avond kwam op naam van Aoriqileng. De Chinees maakt zijn debuut in de bantamgewicht divisie in de UFC nadat hij zijn eerste twee partijen in de vlieggewicht divisie niet wist te winnen. Tegenstander was de Engelsman Cameron Else. Aoriqileng was vanaf de eerste seconde de bovenliggende partij en wist Else met een vernietigende stoot naar het lichaam naar het canvas te krijgen.

Aoriqileng weet in de bantamgewicht divisie wél zijn eerste overwinning in de UFC veilig te stellen Foto: Getty Images

Aoriqileng vervolgde met stoten naar het hoofd van de Engelsman waarna scheidsrechter Keith Peterson de partij stopte. Een mooie overwinning voor de ‘Mongolian Murderer’.

Pedro kent geen ring-roest

Drieënhalf jaar zagen we Tyson Pedro in verband met blessures niet in de UFC. De Australiër leek echter weinig last te hebben van ‘ring-roest’. Tegen Ike Villanueva wist Pedro een ouderwetse matpartij neer te zetten en wist hij de Amerikaan uiteindelijk met een slagenwisseling aan het wankelen te krijgen.

Tyson Pedro keert na 3.5 jaar afwezigheid terug met een overwinning in de eerste ronde tegen Ike Villanueva Foto: Getty Images

Villanueva leek de weg kwijt en dat vond ook de scheidsrechter die vlak voor het einde van de eerste ronde tussen beide vechters kwam. Pedro pakte de overwinning via TKO en is écht terug in de UFC.

Spektakelstuk van de avond

De meest spectaculaire partij van de avond was de laatste prelim tussen Dwight Grant en Sergey Khandozhko. Beide mannen maakte er een staande partij van en deden niet voor elkaar onder. Zowel Grant als Khandozhko ging knockdown in de eerste ronde. Grant kwam met die knockdown zelfs kort bij een TKO overwinning, maar de Rus wist te herstellen. Beide mannen gingen in de tweede ronde verder waarmee ze in de eerste ronde gestopt waren.

De terechte Fight of the Night bonus werd gewonnen door Sergey Khandozhko en Dwight Grant Foto: Getty Images

Khandozhko wist Grant wederom ‘aan’ te slaan en ging ditmaal wel vol voor de finish. Grant wankelde en kon zichzelf niet meer goed verdedigen. Scheidsrechter Chris Tognoni stopte de partij en redde Grant. Khandozhko pakte de TKO overwinning en was daar zielsgelukkig mee. Beide vechters kregen meer dan terecht de Fight of the Night bonus.

De eerste keer

De opener van de main card was een gevecht tussen Jordan Wright en Marc-André Barriault. Het gevecht stond eigenlijk gepland op de prelims, maar werd naar de main card doorgeschoven omdat de partij tussen Alexandr Romanov en Chase Sherman uitviel. Barriault nam het gevecht tegen Wright met anderhalve week voorbereiding aan.

Marc-André Barriault dwingt Jordan Wright tot aftikken. Het is de allereerste submission overwinning uit de carrière van de Frans-Canadees. Foto: Getty Images

Waar veel mensen een stand-up gevecht hadden verwacht ging Wright al snel voor de takedown. Echter manoeuvreerde hij zich in een positie waar hij zijn nek vrij gaf. Barriault pakte de Guillotine Choke submission en dwong Wright tot aftikken. De allereerste submission overwinning in de carrière van de Frans-Canadees.

Canada delight

Het Franstalige gedeelte van Canada kwam aan haar trekken tijdens dit evenement. Niet alleen Barriault, maar ook Charles Jourdain wist de overwinning in de eerste ronde veilig te stellen. De gedoodverfde partij voor Fight of the Night duurde slechts 152 seconden. Vannata ging als eerste voor een takedown. Een hele spectaculaire takedown echter kon de Amerikaan Jourdain niet op de grond houden.

Lando Vannata toont respect aan Charles Jourdain. De Frans-Canadees finishte Vannata via Guillotine Choke submission in de eerste ronde. Foto: Getty Images

Uiteindelijk wist Jourdain de Amerikaan met een stoot knockdown te slaan en een eenarmige Guillotine Choke aan te zetten. Jourdain wist vervolgens met een s-grip de verwurging vast te zetten waarop Vannata aftikte. Een fantastische overwinning voor Jourdain die vervolgens op respectvolle wijze de Braziliaan Edson Barboza uitdaagde.

Barber power

De enige decision op de main card kwam op naam van Maycee Barber. De nummer veertien van de vlieggewicht divisie was te sterk voor Montana De La Rosa. Barber wist via de clinch veel druk uit te oefenen op De La Rosa. Barber was vooral in de eerste en derde ronde duidelijk een maatje te groot voor De La Rosa die niet opgewassen was tegen de agressieve stijl van Barber.

Maycee Barber was fysiek te sterk tegen Montana De La Rosa Foto: Getty Images

De La Rosa had haar beste momenten in de tweede ronde, maar wist ook vanuit haar dominante posities weinig tot geen schade toe te brengen. Barber won verdient via unanimous decision en hoopt in de nabije toekomst iemand boven haar in de rankings te treffen.

Kneebar koning

Claudio Puelles heeft in de partij tegen Clay Guida bij het grote publiek zijn naam gevestigd. De talentvolle Peruaan die bij de hardcore MMA fans al bekend was als een van de meest technische grondvechters in de lichtgewicht divisie bond ook publiekslieveling Clay Guida aan zijn zegekar.

Claudio Puelles finisht Clay Guida via Kneebar submission. De MMA veteraan treurt na zijn verlies op de achtergrond. Foto: Getty Images

Guida initieerde het grondgevecht, iets waar de Amerikaan bij nader inzien misschien wel spijt van zal hebben. Puelles wist na een aantal scrambles het been van Guida te pakken en zijn vierde Kneebar submission van zijn carrière te pakken. Puelles kreeg voor zijn prestatie de Performance of the Night bonus.

Armkracht Andrade

Het hoofdgevecht van de avond was een treffen tussen twee Braziliaanse vrouwen. Amanda Lemos die haar laatste vijf partijen wist te winnen nam het op tegen voormalig kampioene Jessica Andrade die haar terugkeer maakte in de strogewicht divisie. Lemos begon sterk en wist met stoten en trappen Andrade van zich af te houden. Andrade was duidelijk niet gediend van de striking van Lemos en duikte onder een stoot door om vervolgens Lemos in een Arm-Triangle Choke te dwingen staand tegen de kooi aan.

Jessica Andrade verslaat Amanda Lemos in de eerste ronde en is terug aan de top van de strogewicht divisie Foto: Getty Images

De verwurging was zo sterk waardoor Lemos aftikt. Een ongekende finisht van ‘Bate Estaca’ die hiermee Amanda Nunes evenaarde met meeste overwinningen aller tijden bij de vrouwen met veertien. Eveneens wist de voormalig kampioene dat ze zal terugkeren in de rankings van de strogewicht divisie. Andrade pakte ook nog de Performance of the Night bonus voor haar mooie submission overwinning.

Een zeer spectaculair evenement met een aantal mooie en aparte finishes. Klik voor de uitslagen hier . Volgende week keert de UFC wederom terug in het UFC APEX te Las Vegas. Tijdens UFC Vegas 53 neemt de Amerikaan Rob Font het op tegen de Ecuadoriaan Marlon Vera in een gevecht in de top 10 van de bantamgewicht divisie.

De previewshow begint zondagochtend om 00.00u op Eurosport en wordt gepresenteerd door Nesim El Ahmadi. Vaste analist Marloes Coenen is eveneens van de partij. Om 01.00u is het tijd op discovery+ voor de main card.

Check volgende week UFC Vegas 53!

UFC Vegas 53 officiële poster Foto: Getty Images

Main Card

- Rob Font vs. Marlon Vera

- Andrei Arlovski vs. Jake Collier

- Andre Fili vs. Joanderson Brito

- Jared Gordon vs. Grant Dawson

- Darren Elkins vs. Tristan Connelly

- Gerald Meerschaert vs. Krzysztof Jotko

Preliminary Card

- Alexandr Romanov vs. Chase Sherman

- Daniel da Silva vs. Francisco Figueiredo

- Gabe Green vs. Yohan Lainesse

- Natan Levy vs. Mike Breeden

- Gina Mazany vs. Shanna Young

- Tatsuro Taira vs. Carlos Candelario

