Het gevecht staat gepland in het UFC APEX te Las Vegas. MMA Junkie maakte melding van de verandering.

MMA legende

Andrei Arlovski mag met recht een legende genoemd worden in het MMA. De Wit-Rus begon zijn carrière 23 jaar geleden. Tijdens zijn eerste UFC run tussen 2000 en 2008 wist Arlovski de interim titel te winnen. Deze werd later omgezet in de 'echte' titel omdat kampioen Frank Mir afstand deed van zijn titel na een zwaar motorongeluk. Arlovski verliet in 2008 de UFC met een winstreak van drie partijen met onder meer een overwinning tegen Fabricio Werdum.

Arlovski vocht voor andere organisaties als Strikforce en Affliction en keerde in 2014 plots terug in de UFC. Arlovski wist zich wederom op te werken naar de top, maar kwam ditmaal te kort tegen de top 5 vechters van de divisie. Arlovski's carrière leek ten einde in 2019 toen hij vijf van zijn laatste zes partijen verloor. Echter lijkt de Wit-Rus zichzelf opnieuw te hebben uitgevonden en vecht hij minder risicovol. Met vijf overwinningen in zijn laatste zes partijen is Arlovski weer dichtbij een top 15 klassering.

Drie gewichtsklassen

Collier begon zijn UFC avontuur in 2014. De Amerikaan vocht zowel in de middengewicht als in de licht-zwaargewicht divisie. Collier wist in de periode tot 2017 een record van 3-3 neer te zetten. Vervolgens verdween hij compleet van de radar en keerde hij drie jaar later terug in de UFC in de zwaargewicht divisie. Collier's comeback partij werd er een om snel te vergeten tegen Tom Aspinall.

Foto: Getty Images

Echter wist hij na dit verlies zijn carrière nieuw leven in te blazen met twee overwinningen in zijn laatste drie partijen. Hoogtepunt was de snelle Rear Naked Choke submission overwinning in zijn meest recente partij tegen Chase Sherman. Collier kreeg hiervoor de Performance of the Night bonus. Collier werd vervolgens gekoppeld aan Justin Tafa. Tafa is echter niet in staat om op 30 april te vechten waardoor nu Andrei Arlovski de tegenstander zal zijn.

UFC Vegas 53

- Rob Font vs. Marlon Vera

- Jessica Penne vs. Luana Pinheiro

- Andrei Arlovski vs. Jake Collier

- Andre Fili vs. Joanderson Brito

- Antonina Shevchenko vs. Cortney Casey

- Gerald Meerschaert vs. Krzysztof Jotko

- Jared Gordon vs. Grant Dawson

- Darren Elkins vs. Tristan Connelly

- Gabe Green vs. Yohan Lainesse

- Daniel da Silva vs. Francisco Figueiredo

- Gina Mazany vs. Shanna Young

- Mike Breeden vs. Natan Levy

- Tatsuro Taira vs. Carlos Candelario

