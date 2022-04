Bantamweight banger

Zoals eerder aangegeven is de partij tussen beide vechters een belangrijk gevecht in de bantamgewicht divisie. Font verloor zijn meest recente partij tegen Jose Aldo en moet hierdoor zijn vijfde plek op de rankings verdedigen.

Ad

UFC Vegas 53 | "Ik wil hem pijn doen" - Marlon Vera

UFC UFC Vegas 53 | "Ik wil hem pijn doen" - Marlon Vera 3 UUR GELEDEN

De Ecuadoriaan Vera verloor eveneens van Aldo, maar pakte in zijn meest recente partij de grootste overwinning van zijn loopbaan door te winnen via KO in de derde ronde van voormalig lichtgewicht kampioen Frankie Edgar. De winnaar van het gevecht tussen beide mannen kan in de nabije toekomst uitkijken naar een partij in de top van de divisie en misschien wel een eventuele #1 contender gevecht. Bantamgewicht is een van de sterkste divisies qua talent in het MMA.

MMA Legende

Er zijn niet veel atleten in de UFC die kunnen zeggen dat ze hun MMA carrière begonnen toen de euro nog niet in omloop was. Andrei Arlovski kan dit wel zeggen. De MMA legende uit Wit-Rusland is 43 jaar oud en begon zijn carrière in 1999. Arlovski gaat zijn 38ste gevecht voor de UFC draaien tijdens UFC Vegas 53. Arlovski heeft vijf van zijn laatste zes partijen gewonnen en is bezig aan een opmars in de divisie.

MMA legende Andrei Arlovski in 38ste UFC partij Foto: Getty Images

Tegenstander zaterdagnacht is Jake Collier. De Amerikaan vocht een aantal jaren geleden nog in de middengewicht divisie, maar is inmiddels al een paar partijen actief in het zwaargewicht. Collier won twee van zijn laatste vier partijen en kan met een overwinning op voormalig kampioen Andrei Arlovski de grootste overwinning van zijn carrière pakken.

Touchy Fili

Andre Fili gaat proberen de nare smaak van zijn no-contest weg te werken. De Team Alpha Male vechter neemt het in de vedergewicht divisie op tegen Joanderson Brito. Brito gaat na een mislukt debuut op zoek naar zijn eerste overwinning in de Octagon. Fili sprak met Eurosport op woensdag en liet zijn licht schijnen over deze partij.

UFC Vegas 53 | "De wereld is een groot podium voor mij" - Andre Fili

Het volledige programma van UFC Vegas 53

Main Card

- Rob Font vs. Marlon Vera

- Andrei Arlovski vs. Jake Collier

- Andre Fili vs. Joanderson Brito

- Jared Gordon vs. Grant Dawson

- Darren Elkins vs. Tristan Connelly

- Gerald Meerschaert vs. Krzysztof Jotko

Lees hier onze uitgebreide preview waarin alle main card gevechten worden besproken.

Preliminary Card

- Alexandr Romanov vs. Chase Sherman

- Daniel da Silva vs. Francisco Figueiredo

- Gabe Green vs. Yohan Lainesse

- Natan Levy vs. Mike Breeden

- Gina Mazany vs. Shanna Young

- Tatsuro Taira vs. Carlos Candelario

Waar kijk je UFC Vegas 53?

Al met al kun je weer veel spektakel verwachten bij discovery+. Wil je dit evenement niet missen? Sluit dan een abonnement af op discovery+. Alle Main Card gevechten (inclusief PPV’s) kun je hier bekijken. Mis ook niet de preview show met Nesim El Ahmadi & Marloes Coenen. Deze zal te zien zijn op Eurosport vanaf 00:00u zondagochtend. Een uur later schakelen we over naar de main card op discovery+

UFC UFC 276 | Barber vervangt de geblesseerde O'Neill tegen Eye op 2 juli 14 UUR GELEDEN