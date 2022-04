Goede voorbereiding

Fili is sinds dinsdag in Vegas. De Amerikaan laat weten klaar te zijn voor de partij. Ondanks dat hij een grote vedergewicht is heeft hij geen moeite om zijn gewicht te halen zegt hij.

Over zijn tegenstander is Fili positief. Brito is een zeer sterke en atletische vechter zegt hij. Er zijn geen makkelijke partijen in de UFC. Iedereen is sterk. Volgens Fili doet een record er niet toe zolang hij maar gefocust is en hij weet dat het zijn belangrijkste partij is.

Team Alpha Male's Andre Fili maakt zijn opwachting tijdens UFC Vegas 53 Foto: Getty Images

Beste UFC partij

Fili houdt van vechten. Het is het enige waar hij echt goed in is. Zijn no-contest tegen Pineda was vervelend omdat hij het gevoel had dat voor het incident hij de beste partij uit zijn UFC carrière had neergezet. Zaterdag ga ik uiteraard door met waar ik was gestopt zegt de Amerikaan. Hij kan zich alleen maar voorbereiden op de belangrijke dingen in zijn gevecht. Hoe het eindigt en wat er in het verleden is gebeurd heeft hij geen invloed op.

Team Alpha Male

Fili is 31 jaar, maar heeft al een schat aan ervaring. Hij heeft het gevoel dat hij inderdaad begint te pieken in zijn carrière en dat hij nog altijd jong is.

Team Alpha Male is waar Fili vanaf het begin van zijn carrière al zit. Het is niet alleen zijn team maar ook zijn familie. Fili komt uit Sacramento, Californië. Daar waren mannen als Urijah Faber, Joseph Benavidez en Chad Mendes grote namen en daarom wilde Fili ook daar gaan trainen.

Andre Fili met zijn team Foto: Getty Images

Try-out met enkelband

In 2010 verloor Fili een partij in het regionale MMA circuit tegen een Team Alpha Male vechter. Fili sprak Faber aan na afloop van die partij en vroeg of hij bij Team Alpha Male mocht komen trainen. Faber stemde in met een try-out voor Fili.

Fili die eerder dat jaar was gearresteerd kwam de gym binnen met een enkelband om. Fili zegt dat iedereen opkeek toen hij de gym inliep met hanenkam, tattoos en een enkelband. Gelukkig werd hij geaccepteerd en is hij inmiddels een van de herkenbare gezichten van het team.

Joseph Benavidez ranking systeem

Vervolgens heeft Fili het over het ranking systeem van teamgenoot Joseph Benavidez. Fili kreeg ooit de Piano Key belt van Benavidez. Het was een soort van grap tussen de twee vechters. Fili zegt dat hij de enige vechter is die een Piano Key Belt heeft en zelfs een witte belt gekocht heeft om er een echte Piano Key belt van te maken.

Er is nog een hogere rang, dat is de Tie Dye belt. Om die belt te verdienen moet Fili een BJJ black belt laten aftikken in een professionele partij.

Born Breach band

Andre Fili heeft buiten het vechten nog een andere hobby en dat is optreden met zijn band Born Breach. Het is een andere manier voor Fili om zich te kunnen uiten. Fili houdt ervan om op te treden voor mensen. De nummers die hij opneemt met zijn band hebben invloeden van HipHop en Metal uit de jaren negentig. Vechten of optreden het is hetzelfde voor Fili. De hele wereld is een groot podium voor hem.

Vechten is zijn passie. Maar vechten is alleen maar leuk als je wint zegt Fili. Met muziek maakt heb je dat niet. Dit is altijd leuk om te doen. Vechten is het moeilijkste om te doen. Al het andere is eigenlijk vergeleken met vechten eenvoudig.

Feelin’ Myself

Zijn opkomstnummer Feelin’ Myself van Mac Dre is belangrijk voor Fili. Toen hij vijftien was sprak hij met zijn vriendengroep af dat hij dit nummer zou gebruiken als zijn opkomstnummer als hij ooit de UFC zou halen. Mac Dre was een legende uit Sacramento volgens Fili. Fili wil dat ‘Feelin Myself’ voor hem wordt als wat California Love voor Urijah Faber is.

Waar kijk je UFC Vegas 53?

