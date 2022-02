De partij staat gepland voor 30 april in het UFC APEX te Las Vegas tijdens UFC Vegas 53. De Global BC maakte het gevecht bekend.

Elkins komt nooit ongeschonden uit een gevecht

Darren Elkins is al jaren niet meer weg te denken uit de UFC vedergewicht divisie. Elkins maakte zijn debuut voor de organisatie in 2010. De man uit Portage, Indiana is een van die vechters die nooit in saaie partijen vecht. Elkins heeft in zijn carrière echter al heel veel schade opgelopen en heeft ook als bijnaam "The Damage". Hierdoor is het bijna altijd zeker dat als Elkins een klap krijgt op zijn gezicht hij meteen begint te bloeden.

Dit heeft hem al eens een aantal overwinningen gekost omdat de juryleden vaak door de schade aan het gezicht van "The Damage" werden beïnvloed. Elkins won twee van zijn laatste vier partijen, maar verloor daarvoor vier op een rij. Hier moet wel bij vermeld worden dat werd verloren van onder meer huidig vedergewicht kampioen Alexander Volkanovski. Elkins verloor in zijn laatste gevecht vrij kansloos van Cub Swanson en zal tegen Connelly iets willen rechtzetten.

Connelly versloeg Pereira in UFC debuut

Connelly wist in 2019 voor een grote verrassing te zorgen door Michel Pereira te verslaan Foto: Getty Images

Connelly daarentegen is een vechter uit Canada die pas sinds 2019 bij de UFC actief is. De Canadees bouwde een record op in de Noord-Amerikaanse scene van 13-6 en werd als grote onbekende gevraagd om een invalpartij te vechten tegen Michel Pereira. Connelly verbaasde vriend en vijand door Pereira na drie ronden te verslaan via unanimous decision.

Connelly besloot vervolgens om twee gewichtsklassen omlaag te gaan en zijn carrière in de vedergewicht divisie voort te zetten. Connelly verloor in april 2021 van Pat Sabatini via unanimous decision. Vervolgens moest Connelly in verband met een nekblessure voor de tweede keer onder het mes. Het wordt op 30 april voor het eerst sinds die operatie dat hij terugkeert in de Octagon.

UFC Vegas 53

Jessica Penne vs. Luana Pinheiro

Antonina Shevchenko vs. Cortney Casey

Darren Elkins vs. Tristan Connelly

Jared Gordon vs. Rafael Alves

Gabe Green vs. Yohan Lainesse

Daniel da Silva vs. Francisco Figueiredo

Gina Mazany vs. Shanna Young

Mike Breeden vs. Natan Levy

Tatsuro Taira vs. Carlos Candelario

