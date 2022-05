Eveneens maakte MMA legende en voormalig UFC zwaargewicht kampioen Andrei Arlovski voor de 38ste keer zijn opwachting in de UFC. Tegenstander was de Amerikaan Jake Collier. Tot slot maakte ook Andre Fili zijn opwachting in de vedergewicht divisie tegen Joanderson Brito.

Bekijk hieronder alle uitslagen.

Main Card

- Marlon Vera def. Rob Font via UD (48-47, 49-46, 49-46).

- Andrei Arlovski def. Jake Collier via SD (27-30, 29-28, 29-28).

- Joanderson Brito def. Andre Fili via TKO (Punches) – R1, 0:41.

- Grant Dawson def. Jard Gordon via Submission (RNC) – R3, 4:11.

- Darren Elkins def. Tristan Connelly via UD (30-27, 30-27, 30-27).

- Krzysztof Jotko def. Gerald Meerschaert via UD (30-27, 30-27, 30-27).

Preliminary Card

- Alexandr Romanov def. Chase Sherman via Submission (Americana) – R1, 2:11.

- Francisco Figueiredo def. Daniel da Silva via Submission (Kneebar) – R1, 1:18.

- Gabe Green def. Yohan Lainesse via TKO (Punches) – R2, 4:02.

- Natan Levy def. Mike Breeden via UD (29-28, 29-28, 30-27).

- Shanna Young def. Gina Mazany via TKO (Punches) – R2, 3:11.

De UFC geef na ieder evenement ook bonussen weg van 50.000 dollar. Bekijk deze hieronder.

Fight of the Night: Rob Font vs. Marlon Vera*

Performance of the Night: Francisco Figueiredo & Joanderson Brito

* Omdat Rob Font te zwaar was tijdens de weging kan hij geen aanspraak maken op een bonus. Marlon Vera gaat hierdoor met 100.000 dollar naar huis.

