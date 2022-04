Belangrijke partij

Vera ziet zijn eerste main event in de UFC als een grote kans om te laten zien wat hij waard is. Vera weet dat zijn tegenstander sterk is en allround, maar is overtuigd van zichzelf. Persoonlijk ziet hij een voordeel in een vijf ronde partij zodat hij meer tijd heeft om zijn technieken te laten zien.

Marlon Vera met zijn familie & team Foto: Getty Images

Eerste keer vijf ronden in de UFC

Font is waarschijnlijk de fysiek sterkere vechter, maar hij moet volgens Vera ook meer gewicht verliezen om de bantamgewicht limiet te halen. En dat kan in een vijf ronden partij nogal eens een nadeel zijn. Vera is ervan overtuigd dat hij Font kan finishen wanneer hij zijn niveau weet te halen.

De Ecuadoriaan is blij met de ervaring die hij heeft in de UFC en is er ook van overtuigd dat hem dit zal helpen in de partij tegen Font. Vera laat weten dat hij in zijn prime komt en een titelgevecht in de nabije toekomst nastreeft.

The Ultimate Fighter

Vera deed jaren geleden mee aan The Ultimate Fighter. Destijds was hij twintig en heeft hij veel geleerd. Het heeft hem mede gevormd tot de vechter die hij nu is.

Marlon Vera tijdens The Ultimate Fighter als lid van Team Werdum Foto: Getty Images

Met een overwinning op Font ziet Vera zichzelf kans maken op een eventueel titelgevecht. Echter zal hij eerst de Amerikaan moeten verslaan.

Achtergrond

Vera is trots op zijn muurschildering in zijn thuisstad in Ecuador. Eveneens is hij ook blij met de bijnaam Chito die hij van zijn moeder al kreeg toen hij nog een kleine jongen was.

Waar kijk je UFC Vegas 53?

