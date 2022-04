Bekijk hieronder de resultaten. (Let op iedere vechter mag standaard 1lbs over het contractuele gewicht zitten, alleen voor titelgevechten moet je het precieze gewicht halen)

Wil je meer informatie over de Main Card. Check dan hier onze uitgebreide preview. Bekijk ook interviews met Andre Fili en Marlon Vera

Main Card

- Rob Font (138.5 lbs *) vs. Marlon Vera (136 lbs)

- Andrei Arlovski (246 lbs) vs. Jake Collier (265 lbs)

- Andre Fili (145.5 lbs) vs. Joanderson Brito (145.5 lbs)

- Jared Gordon (155.5 lbs) vs. Grant Dawson (155.5 lbs)

- Darren Elkins (146 lbs) vs. Tristan Connelly (145.5 lbs)

- Gerald Meerschaert (185 lbs) vs. Krzysztof Jotko (186 lbs)

Preliminary Card

- Alexandr Romanov (236.5 lbs) vs. Chase Sherman (247 lbs)

- Daniel da Silva (125 lbs) vs. Francisco Figueiredo (125.5 lbs)

- Gabe Green (170.5 lbs) vs. Yohan Lainesse (169 lbs)

- Natan Levy (155 lbs) vs. Mike Breeden (155.5 lbs)

- Gina Mazany (126 lbs) vs. Shanna Young (125 lbs)

- Tatsuro Taira (125.5 lbs) vs. Carlos Candelario (126 lbs)

* Font woog 2.5 lbs te zwaar tijdens de weging. Hij zal een 20% van zijn gage moeten afstaan aan Vera.

Waar kijk je UFC Vegas 53?

