Het gevecht staat gepland voor het UFC APEX te Las Vegas. Meerdere bronnen weten het nieuws aan Eurosport te bevestigen.

Yohan Lainesse is ongeslagen in zijn MMA carrière

Ad

Yohan Lainesse maakte in 2018 zijn MMA debuut. De Frans-Canadees wist al snel naam te maken in het Canadese MMA circuit met drie overwinningen bij de TKO organisatie. Dit trok de aandacht van de CFFC organisatie, een van de beste regionale bonden van de Verenigde Staten. Lainesse wist ook daar indruk te maken met drie overwinningen waarvan een via Flying Knee KO binnen 14 seconden. Het leverde "White Lion" in juli vorig jaar een titelgevecht op tegen kampioen Evan Cutts.

UFC UFC Vegas 47 | Strickland wint, Rakhmonov, Njokuani & Almeida stelen de show GISTEREN OM 04:47

Lainesse won de partij via KO in de tweede ronde en pakte de titel. Vervolgens kreeg Lainesse de kans om via de Dana White's Contender Series een UFC contract te verdienen. Lainesse trof de eveneens ongeslagen Justin Burlinson. Burlinson was favoriet maar kon die rol niet waarmaken. Lainesse won via KO in de eerste ronde en verdiende daarmee zijn UFC contract. Nu is Gabe Green de tegenstander in zijn UFC debuut.

Gabe Green maakt tijdens UFC Vegas 53 voor de derde maal zijn opwachting in de Octagon Foto: Getty Images

Gabe Green keert terug na een blessure

Green is professional sinds 2016 en vocht onder meer voor Combate Americas, Bellator MMA en CXF. Bij die laatste organisatie wist hij in 2018 de titel te winnen. Vervolgens bleeft het bijna twee jaar stil rondom Green en tekende hij uit het niets een contract bij de UFC. Green debuteerde in mei 2020 met een verlies tegen Daniel Rodriguez. Green verloor via unanimous decision. Echter dient wel gezegd te worden dat het een invalpartij was voor Green.

In zijn tweede en meest recente partij voor de UFC werd gewonnen via unanimous decision van Phil Rowe. Het gevecht was zeer attractief van beide kanten echter wist Green de juryleden net iets meer te overtuigen. Green zou eigenlijk vorig jaar oktober terugkeren in de Octagon tegen Dwight Grant, maar moest onder het mes waardoor hij zich moest afmelden.

discovery+ is de nieuwe Home of UFC

UFC Vegas 53

Donald Cerrone vs. Joe Lauzon

Antonina Shevchenko vs. Cortney Casey

Yohan Lainesse vs. Gabe Green

Daniel da Silva vs. Francisco Figueiredo

Gina Mazany vs. Shanna Young

Mike Breeden vs. Natan Levy

UFC UFC Vegas 47 | Hermansson vs. Strickland uitslagen GISTEREN OM 03:11