Beste bokser?

Rob Font is een van de meest attractieve vechters in de bantamgewicht divisie. Het lid van de sterke New England Cartel groep wordt geroemd om zijn sterke boksen. Font vecht sinds 2014 in de UFC. De Amerikaan brak echter pas echt door bij het grote publiek in 2018. Font verloor voor 2018 steeds de sleutelgevechten die hem in de top van de divisie zouden brengen.

Rob Font treft Marlon Vera tijdens het main event van UFC Vegas 53 Foto: Getty Images

Na zijn verlies tegen Raphael Assuncao zou Font weten te winnen van Sergio Pettis en Ricky Simon, maar zou hij pas echt de aandacht op zich vestigen na een TKO overwinning in de eerste ronde tegen Marlon Moraes. Font kreeg vervolgens zijn eerste main event aangeboden tegen voormalig kampioen Cody Garbrandt. Font imponeerde met een duidelijke unanimous decision overwinning. Uiteindelijk verloor hij zijn meest recente partij tegen MMA legende Jose Aldo en zal hij nu zijn positie in de rankings moeten verdedigen tegen Marlon Vera.

Prime Chito

Vera was in zijn begintijd in de UFC verre van een hoogvlieger. De Ecuadoriaan was zeer inconsistent en wisselde goede prestaties af met mindere prestaties. De Ecuadoriaan vocht in het begin van zijn UFC carrière voor de operatie van zijn dochter. Zijn dochter werd geboren met het syndroom van Möbius. Vera startte een GoFundMe account. Uiteindelijk had hij in juni 2018 genoeg geld bij elkaar verzameld waardoor zijn dochter geopereerd kon worden. Vanaf dat moment lijkt Vera veel consistenter te zijn geworden in zijn MMA carrière. Vera wist tussen 2018 en 2020 vijf partijen achter elkaar te winnen en kreeg vervolgens de kans om de rankings binnen te komen tegen Song Yadong.

Marlon Vera vecht eerste UFC main event tijdens UFC Vegas 53 Foto: Getty Images

Vera leek genoeg te doen voor de overwinning echter beslisten alle drie de juryleden in het voordeel van Yadong. Vera was furieus en liet dit duidelijk merken. Drie maanden later kreeg Vera een nieuwe kans om zich de rankings in te vechten tegen de ongeslagen Sean O’Malley. Vera wist O’Malley’s been te blesseren met een geplaatste trap en het gevecht via TKO te finishen. Vervolgens verloor de Ecuadoriaan van MMA legende Jose Aldo, maar wist hij in zijn meest recente partijen achtereenvolgens te winnen van Davey Grant en voormalig lichtgewicht kampioen Frankie Edgar. Edgar werd zwaar knockout getrapt. 'Chito' Vera kan met een overwinning voor het eerst in zijn carrière de top 5 van de divisie binnenkomen.

MMA legende

Andrei Arlovski behoeft eigenlijk geen introductie. De MMA legende begon zijn carrière 23 jaar geleden. Tijdens zijn eerste UFC run tussen 2000 en 2008 wist Arlovski de interim titel te winnen. Deze werd later omgezet in de echte titel omdat kampioen Frank Mir afstand deed van zijn titel na een zwaar motorongeluk. Arlovski verliet in 2008 de UFC met een winstreak van drie partijen met onder meer een overwinning tegen Fabricio Werdum. Arlovski vocht voor andere organisaties als Strikforce en Affliction en keerde in 2014 plots terug in de UFC.

MMA legende Andrei Arlovski in 38ste UFC partij Foto: Getty Images

Arlovski wist zich wederom op te werken naar de top, maar kwam ditmaal te kort tegen de top 5 vechters van de divisie. Arlovski's carrière leek ten einde in 2019 toen hij vijf van zijn laatste zes partijen verloor. Echter lijkt de Wit-Rus zichzelf opnieuw te hebben uitgevonden en vecht hij minder risicovol. Met vijf overwinningen in zijn laatste zes partijen is Arlovski weer dichtbij een top 15 klassering. Een overwinning op Jake Collier zal hier zeker aan bijdragen. De Wit-Rus nam het gevecht aan met slechts drie weken voorbereiding.

Drie gewichtsklassen

Collier begon zijn UFC avontuur in 2014. De Amerikaan vocht zowel in de middengewicht als in de licht-zwaargewicht divisie. Collier wist in de periode tot 2017 een record van 3-3 neer te zetten. Vervolgens verdween hij compleet van de radar en keerde hij drie jaar later terug in de UFC in de zwaargewicht divisie. Collier's comeback partij werd er een om snel te vergeten tegen Tom Aspinall.

Jake Collier vecht tweede UFC co-main event van zijn carrière Foto: Getty Images

Echter wist hij na dit verlies zijn carrière nieuw leven in te blazen met twee overwinningen in zijn laatste drie partijen. Hoogtepunt was de snelle Rear Naked Choke submission overwinning in zijn meest recente partij tegen Chase Sherman. Collier kreeg hiervoor de Performance of the Night bonus. Collier zou eigenlijk Justin Tafa treffen. Echter moest de Australiër om onbekende redenen afzeggen en zal Collier nu Arlovski treffen.

Touchy Fili

Andre Fili is een vechter uit de stal van het Team Alpha Male van Urijah Faber. De 31-jarige Fili vecht sinds 2013 voor de UFC. Fili draagt al jaren de stempel van talent met zich mee, maar heeft nog niet de stap weten te maken naar de top van de divisie. Fili won onder meer in zijn UFC carrière van mannen als Dennis Bermudez, Charles Jourdain en Gabriel Benitez, maar steeds als hij op de rand stond van het binnenkomen van de top 15 ging het mis voor 'Touchy Fili'.

Team Alpha Male's Andre Fili maakt zijn opwachting tijdens UFC Vegas 53 Foto: Getty Images

Fili verloor twee van zijn laatste vier partijen tegen de inmiddels gerankte vechters Bryce Mitchell en Sodiq Yusuff. Fili's laatste partij leek een dominante overwinning te gaan worden totdat Fili tegenstander Daniel Pineda per ongeluk met een vinger in het oog stak. Pineda kon niet verder waardoor de partij eindigde in een no-contest. Fili 's laatste overwinning dateert van juni 2020 tegen Charles Jourdain. Tegen Joanderson Brito zal Fili moeten winnen om weer naar boven in de divisie te kunnen kijken.

Eerste UFC overwinning

Brito daarentegen gaat op zoek naar zijn eerste overwinning in de UFC. De Braziliaan is de voormalig Fusion FC kampioen en kwam bij het Amerikaanse publiek voor het eerst in beeld tijdens zijn debuut voor de LFA organisatie in 2019. Daar versloeg hij binnen een minuut zijn tegenstander Jose Mariscal via KO. Mede door deze overwinning en zijn winstreak van negen partijen mocht hij deelnemen aan het vijfde seizoen van de Dana White's Contender Series (DWCS) in 2021.

Joanderson Brito gaat op zoek naar eerste UFC overwinning Foto: Getty Images

In verband met de coronapandemie vocht Brito niet in 2020. In september 2021 wist hij Diego Lopes via technical decision te verslaan. Dit kwam doordat tegenstander Diego Lopes in de derde ronde in zijn oog werd gestoken door Brito en niet verder kon. Omdat de derde ronde al halverwege was kon er naar de scorekaarten worden gegaan. Brito won en pakte het UFC contract. Tijdens zijn UFC debuut begin dit jaar wist Brito niet te imponeren. Via unanimous decision was Bill Algeo te sterk voor de Braziliaan. Brito gaat dus tegen Fili op zoek naar zijn eerste overwinning in de UFC.

Karakter

Jared Gordon is een man met een zeer uitgebreid levensverhaal. De Amerikaan was zwaar verslaafd aan drugs en nam driemaal een overdosis. Wonderwel wist Gordon uiteindelijk te herstellen en succes te vinden in het MMA. Gordon won de CFFC titel en verdedigde deze eenmaal. De Amerikaan werd via het programma ‘Dana White: Lookin’ for a Fight’ gecontracteerd door de UFC. Gordon zou een goede start hebben in de UFC en zijn eerste twee partijen winnen.

Jared Gordon gaat voor zijn vierde overwinning op rij tijdens UFC Vegas 53 Foto: Getty Images

Vervolgens werd de tegenstand moeilijker en ook de prestaties minder. Gordon verloor drie van zijn vier partijen tussen 2018 en 2019 en moest vrezen voor zijn UFC verblijf. Wel dient vermeld te worden dat hij onder meer verloor van huidig kampioen Charles Oliveira en top 15 vechter Carlos Diego Ferreira. Echter lijkt het verlies in 2019 tegen Oliveira een wake-up call te zijn geweest voor Gordon. De Amerikaan won zijn meest recente drie partijen en kan met een overwinning tegen Grant Dawson in de nabije toekomst een gerankte tegenstander verwachten.

Toptalent

Dawson timmerde in het regionale circuit aan de weg. De Amerikaan kreeg tijdens het eerste seizoen van de DWCS in 2017 de kans een UFC contract te verdienen tegen Adrian Diaz. Dawson won de partij via Rear Naked Choke submission in de tweede ronde en kreeg zijn contract. Het duurde echter tot 2019 voordat Dawson zijn UFC debuut zou maken. De Amerikaan versloeg Julian Erosa via unanimous decision. Het was de eerste keer in de carrière van Dawson dat een gevecht naar de juryleden ging. Dawson wist vervolgens drie nieuwe overwinningen toe te voegen aan zijn record waaronder een Rear Naked Choke finish tegen de tot dan ongeslagen TUF 27 winnaar Mike Trizano.

Grant Dawson is nog altijd ongeslagen in de UFC Foto: Getty Images

In maart 2021 kreeg Dawson een stap omhoog in competitie en nam hij het op tegen de Braziliaanse BJJ specialist Leonardo Santos. Eveneens moest hij een gewichtsklasse omhoog omdat hij moeite had om vedergewicht te maken. Dawson had het moeilijk, maar finishte Santos een seconde voor het einde van de partij via KO. Tijdens zijn meest recente partij wist Dawson niet te winnen. De partij tegen Ricky Glenn eindigde onbeslist. Dawson neemt de partij tegen Gordon met een maand voorbereiding aan. Hij vervangt Rafael Alves.

Littekenweefsel

Darren Elkins is al jaren niet meer weg te denken uit de UFC vedergewicht divisie. Elkins maakte zijn debuut voor de organisatie in 2010. De man uit Portage, Indiana is een van die vechters die nooit in saaie partijen vecht. Elkins heeft in zijn carrière echter al heel veel schade opgelopen en heeft ook als bijnaam "The Damage". Elkins begint meestal direct te bloeden wanneer de tegenstander hem in zijn gezicht raakt.

Darren Elkins komt nooit ongeschonden uit de strijd Foto: Getty Images

Dit heeft hem al een aantal overwinningen gekost omdat de juryleden vaak door de schade aan het gezicht van "The Damage" werden beïnvloed. Elkins won twee van zijn laatste vier partijen, maar verloor daarvoor vier op een rij. Hier moet wel bij vermeld worden dat werd verloren van onder meer huidig vedergewicht kampioen Alexander Volkanovski. Elkins verloor in zijn laatste gevecht vrij kansloos van Cub Swanson en zal tegen Tristan Connelly iets willen rechtzetten.

Eindelijk fit

Connelly daarentegen is een vechter uit Canada die pas sinds 2019 bij de UFC actief is. De Canadees bouwde een record op in de Noord-Amerikaanse scene van 13-6 en werd als grote onbekende gevraagd om een invalpartij te vechten tegen Michel Pereira. Connelly verbaasde vriend en vijand door Pereira na drie ronden te verslaan via unanimous decision.

De volledig herstelde Tristan Connelly keert terug in de Octagon tijdens UFC Vegas 53 Foto: Getty Images

Connelly besloot vervolgens om twee gewichtsklassen omlaag te gaan en zijn carrière in de vedergewicht divisie voort te zetten. Connelly verloor in april 2021 van Pat Sabatini via unanimous decision. Vervolgens moest Connelly in verband met een nekblessure voor de tweede keer onder het mes. Tegen Elkins keert hij voor het eerst sinds zijn operatie terug in de Octagon.

Submission recordhouder in het middengewicht

Gerald Meerschaert opent de main card tegen Krzysztof Jotko. Beide vechters zitten tegen de rankings aan in de middengewicht divisie. Meerschaert vecht sinds 2016 in de UFC en is een voor veel atleten een zeer moeilijk te nemen horde gebleken. Meerschaert begon sterk in de UFC met vier overwinningen in zijn eerste vijf partijen. Die vier partijen werden allemaal voortijdig beslist. Meerschaert kwam vervolgens tegen betere tegenstanders te staan en had het erg moeilijk.

Met acht submission overwinningen op zijn naam is Gerald Meerschaert de recordhouder in het middengewicht qua aantal submission in de UFC aller tijden. Foto: Getty Images

In zeven partijen won Meerschaert slechts tweemaal. Wederom twee finishes echter waren deze meer dan nodig aangezien Meerschaert na twee ronden er niet gunstig voorstond. Sinds zijn verlies in september 2020 tegen Khamzat Chimaev heeft Meerschaert drie partijen weten winnen in de UFC. Uiteraard allemaal via submission. Hierdoor is hij met acht submission overwinningen nu de recordhouder in de middengewicht divisie.

Ondergewaardeerde Pool

Jotko is een erg ondergewaardeerde kracht in de middengewicht divisie. De Pool kwam in 2013 als ongeslagen vechter de UFC binnen. Jotko won zes van zijn eerste zeven partijen en wist onder meer te winnen van Brad Scott, Scott Askham en Thales Leites. Het zorgde ervoor dat Jotko vanaf 2017 in de buurt van de top 15 kwam. Jotko zou echter vervolgens drie keer op rij verliezen en leek zijn sterke start geen goed vervolg te kunnen geven.

De ondergewaardeerde Krzysztof Jotko gaat met een overwinning proberen terug in de rankings te komen Foto: Getty Images

De Pool moest zich weer proberen op te werken in de divisie. Jotko won drie partijen op rij, maar werd gestuit door de man in opmars Sean Strickland. Jotko wist in zijn meest recente partij in oktober wel te winnen. Via split decision was hij te sterk voor de van de licht-zwaargewicht divisie overgekomen Misha Cirkunov. Jotko zit eigenlijk in hetzelfde schuitje als waar hij in 2017 in zat. Een overwinning op Meerschaert kan hem een plek in de rankings bezorgen.

Prelim pareltje

Het prelim pareltje van deze week is de ongeslagen Alexandr Romanov. De Moldaviër zou vorige week aantreden tegen Chase Sherman. Echter werd Sherman van de partij gehaald in verband met een klein gezondheidsprobleem. De partij zal hierdoor zaterdag plaatsvinden. Romanov kwam als ongeslagen Eagles FC kampioen in 2020 over naar de UFC. De Moldaviër heeft sindsdien sterke optredens in de UFC afgeleverd. De worstelend zeer sterke zwaargewicht domineerde zowel Roque Martinez en Marcos Rogerio de Lima op de grond en wist beiden ook te finishen via submission.

De ongeslagen Romanov is torenhoog favoriet voor zijn partij tegen Sherman. Foto: Getty Images

In zijn derde partij won Romanov via een technical split decision. De Moldaviër kon in de derde ronde niet verder na een knietje van Juan Espino in zijn kruis. Het knietje veroorzaakt een zenuwbeknelling in zijn been. Omdat het gevecht de minimumtijd had gepasseerd kon er naar de jurykaarten worden gegaan. Romanov vocht in oktober vorig jaar voor het laatst. In de tweede ronde werd Jared Vanderaa via TKO gefinisht waardoor de Moldaviër nog altijd een perfect record heeft.

Het volledige programma voor UFC Vegas 53

UFC Vegas 53 officiële poster Foto: Getty Images

Main Card

- Rob Font vs. Marlon Vera

- Andrei Arlovski vs. Jake Collier

- Andre Fili vs. Joanderson Brito

- Jared Gordon vs. Grant Dawson

- Darren Elkins vs. Tristan Connelly

- Gerald Meerschaert vs. Krzysztof Jotko

Preliminary Card

- Daniel da Silva vs. Francisco Figueiredo

- Alexandr Romanov vs. Chase Sherman

- Gabe Green vs. Yohan Lainesse

- Natan Levy vs. Mike Breeden

- Gina Mazany vs. Shanna Young

- Tatsuro Taira vs. Carlos Candelario

Waar kijk je UFC Vegas 53?

Al met al kun je weer veel spektakel verwachten bij discovery+ .Wil je dit evenement niet missen? Sluit dan een abonnement af op discovery+. Alle Main Card gevechten (inclusief PPV’s) kun je hier bekijken. Mis ook niet de preview show met Nesim El Ahmadi & Marloes Coenen. Deze zal te zien zijn op Eurosport vanaf 00:00u zondagochtend. Een uur later schakelen we over naar de main card op discovery+.

