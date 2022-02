Het evenement vindt plaats in het UFC APEX te Las Vegas en zal de naam UFC Vegas 53 dragen. MMA Junkie meldde het gevecht.

Penne heeft haar beste periode in de UFC

Jessica Penne zit sinds het begin van de strogewicht divisie in 2014 bij de UFC. Penne maakte daarvoor al furore bij de Invicta FC organisatie waar ze kampioen was geweest. Penne deed mee aan het TUF 20 seizoen in de UFC waaruit een kampioene zou voortkomen. Penne haalde de titelstrijd niet, maar wist indruk te maken tijdens haar UFC debuut met een Fight of the Night overwinning via split decision tegen Randa Markos. Penne zou vervolgens voor de titel mogen vechten tegen Joanna Jedrzejczyk. Penne had geen schijn van kans en verloor via TKO in de tweede ronde.

Vervolgens brak een ongelooflijk vervelende periode aan in de UFC waar ze verloor van zowel Jessica Andrade als Danielle Taylor. Echter was dit nog niet het ergste. Penne zou in verband met blessures en twee USADA schorsingen liefst vier jaar niet vechten. Pas vorig jaar keerde Penne terug in de Octagon. Penne heeft op dit moment haar beste periode in de UFC sportief gezien te pakken. Met overwinningen tegen Lupita Godinez en Karolina Kowalkiewicz (Performance of the Night) heeft Penne zich terug geknokt in de rankings. Nu treft ze de in de UFC nog ongeslagen Luana Pinheiro.

Pinheiro is nog altijd ongeslagen in de UFC

Luana Pinheiro gaat voor derde overwinning op rij in de UFC tijdens UFC Vegas 53 Foto: Getty Images

Pinheiro is een Braziliaanse die sinds 2016 in het professionele circuit is te vinden. Pinheiro maakte vooral naam bij de Brave CF organisatie waar ze drie overwinningen achter elkaar in de eerste ronde wist te pakken. Dit trok de aandacht van de UFC. Hierdoor mocht Pinheiro opdraven tijdens het vierde seizoen van de Dana White's Contender Series in 2020. Pinheiro maakte in de eerste ronde korte metten met Stephanie Frausto. Dana White was zéér enthousiast en gaf Pinheiro het gewilde UFC contract. Pinheiro maakte haar UFC debuut uiteindelijk in mei 2021.

Pinheiro won de partij via diskwalificatie in de eerste ronde nadat Markos een illegale upkick plaatste. De Braziliaanse zou vervolgens dus al gematcht worden tegen Penne. Echter nadat Penne zich terug trok werd Sam Hughes de tegenstander. Pinheiro won de partij via unanimous decision en mag nu gaan proberen als #15 van de divisie de #13 van de divisie aan te vallen.

UFC Vegas 53

Donald Cerrone vs. Joe Lauzon

Jessica Penne vs. Luana Pinheiro

Antonina Shevchenko vs. Cortney Casey

Yohan Lainesse vs. Gabe Green



Daniel da Silva vs. Francisco Figueiredo

Gina Mazany vs. Shanna Young

Mike Breeden vs. Natan Levy

