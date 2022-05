Echter beginnen we zoals altijd met de prelims.

Loser leaves town

De avond begon met een echte ‘loser leaves town’ partij. Gina Mazany won slechts een van haar zes partijen in de UFC en moest winnen van Shanna Young die haar derde partij vocht en nog altijd op haar eerste overwinning in de UFC was aan het wachten. Mazany begon goed in de eerste ronde, maar kon uiteindelijk haar knockdown niet verzilveren. Mazany die vaker moeite heeft met haar uithoudingsvermogen zag dat probleem in de tweede ronde wederom opspelen.

Young werd sterker en wist Mazany plat op haar buik te krijgen en stoten te landen. Scheidsrechter Jason Herzog greep in waardoor Young haar eerste overwinning in de UFC pakte. Voor Mazany lijkt het einde verhaal. Met slecht een overwinning in zeven partijen mag de Amerikaanse waarschijnlijk uitkijken naar een andere organisatie.

Prachtige partij

Een van de beste partijen van de avond was het gevecht tussen Natan Levy en Mike Breeden. Beide mannen gingen op zoek naar hun eerste overwinning in de UFC nadat ze beiden hun debuut verloren. Het zou een partij zijn die zowel staand als op de grond over en weer ging. Levy was het meest actief in de eerste twee ronden en leek die dan ook naar zich toe te trekken.

Mike Breeden & Natan Levy in een van de beste partijen van de avond Foto: Getty Images

Breeden kwam goed terug in de derde ronde en leek de fittere vechter. Uiteindelijk zou Levy er met de unanimous decision vandoor gaan. Helaas voor beide mannen kregen ze niet de Fight of the Night bonus. Echter had deze niet misstaan.

Incasseringsvermogen

Een partij die eigenlijk niet kon tegenvallen was het gevecht in de weltergewicht divisie tussen Gabe Green en de ongeslagen Yohan Lainesse. Green die bekend staat om zijn ongekende incasseringsvermogen is een ongelooflijk moeilijke vechter om te finishen. Lainesse staat juist bekend om zijn knockout power waardoor een felle strijd werd verwacht. Die felle strijd zou ook plaatsvinden. Lainesse wist Green in de eerste twee ronden behoorlijk te bewerken en zelfs neer te slaan met een stoot.

Green herstelde snel en wist Lainesse vervolgens met een harde stoot naar het lichaam te raken. Lainesse deinsde achteruit waarna Green genoeg wist. De Amerikaan finishte de partij aan het einde van de tweede ronde en wist daarmee het gevecht op zijn kop te zetten en wederom te laten zien hoeveel stoten hij kan slikken. Een topprestatie van Green.

De jongere Figgy

Francisco Figueiredo is de jongere broer van vlieggewicht kampioen Deiveson Figueiredo. De Braziliaan nam het op tegen landgenoot Daniel da Silva die op zoek was naar zijn eerste overwinning in de UFC. Die zoektocht was ook na deze partij nog in volle gang. Da Silva ging al snel in de partij voor een takedown. Beide vechters kwamen in een zogeheten ’50-50’ positie te zitten. Figueiredo was echter heel erg snel en wist de Kneebar submission te pakken.

De partij duurde slechts 78 seconden. Een belangrijke overwinning voor Figueiredo die nu weer omhoog kan kijken in de vlieggewicht divisie. Voor Da Silva een hard gelag. De teamgenoot van lichtgewicht kampioen Charles Oliveira wacht nog altijd op zijn eerste UFC overwinning. Figueiredo verdiende de Performance of the Night bonus van 50.000 dollar voor zijn finish.

Historische favoriet

De partij tussen Alexandr Romanov en Chase Sherman die vorige week op het laatste moment niet doorging werd tijdens UFC Vegas 53 gevochten. Een historische partij aangezien Romanov bij de bookmakers de aller grootste favoriet was in de historie van de UFC. Op papier terecht? Ja. In werkelijkheid ook? Misschien nog wel meer.

Romanov mishandelde de Amerikaan zowat en gooide met hem door de Octagon. Iets meer dan twee minuten had de Moldaviër nodig om de Amerikaan met een Keylock/Americana submission te finishen. Romanov is hierdoor geklommen naar een record van 16-0 en daagde na afloop Augusto Sakai uit.

Neutraliseren

De main card werd geopend door de Pool Krzysztof Jotko die het opnam tegen submission recordhouder in de middengewicht divisie Gerald Meerschaert. De hamvraag voor de partij was, kan Meerschaert de partij naar de grond krijgen? Het antwoord was eigenlijk dat hem dat niet tot nauwelijks lukte.

Krzysztof Jotko is over drie ronden de betere ten opzichte van Gerald Meerschaert Foto: Getty Images

Jotko was zowel staand als op de grond beter dan de Amerikaan en liet Meerschaert eigenlijk nooit in zijn geliefde spelletje komen. Pijnlijker voor Meerschaert was misschien nog wel dat het juist Jotko was die hem naar de grond haalde. Jotko won via unanimous decision en kan uitkijken naar een partij tegen een top 15 vechter.

Bloed is rood zweet

Een Darren Elkins partij kan alleen maar door de keuring komen als Darren Elkins een bebloed gezicht heeft. De MMA veteraan heeft zoveel littekenweefsel in zijn gezicht dat er bij het minste of geringste een scheur in het gelaat van de Amerikaan tevoorschijn komt. Ditmaal moesten we er iets langer op wachten.

Darren Elkins heeft niet voor niets als bijnaam 'The Damage' Foto: Getty Images

Echter maakten zowel Elkins als tegenstander Tristan Connelly er een memorabele en attractieve partij van. Connelly ging teveel mee in het spel van Elkins die als geen andere in bloederige brawls van vijftien minuten zich weet te handhaven. Elkins won na drie ronden via unanimous decision en was zeer content met de overwinning.

Backtake Beauty

Een kwalitatief hoge grappling partij zagen we toen Jared Gordon en Grant Dawson tegen elkaar vochten. Dawson liet zien dat hij vooral op de grond een hele sterke speler is in de lichtgewicht divisie. Gordon moest het meer van de stand-up momenten hebben, maar kon Dawson nooit echt aan het wankelen brengen.

Grant Dawson finisht Jared Gordon en weten zijn ongeslagen status in de UFC te behouden Foto: Getty Images

Dawson, die al twee ronden in de tas had, finishte de partij laat in de derde ronde met een sublieme backtake met een Rear Naked Choke submission tot gevolg. Hierdoor bleef de jonge Amerikaan ongeslagen in de UFC.

Verrassing van de avond

De verrassing op de card was de snelle overwinning van Joanderson Brito tegen Andre Fili. Fili die veel ervarener is dan Brito liet zich verrassen door de agressieve vechtstijl van de Braziliaan.

Joanderson Brito pakt op spectaculaire wijze zijn eerste UFC overwinning door Andre Fili via TKO te stoppen Foto: Getty Images

Brito wist met een harde stoot Fili tegen het canvas te slaan en het gevecht te eindigen met meer stoten op de grond. Voor die 41 seconden werk kreeg Brito meer dan terecht de Performance of the Night bonus van 50.000 dollar.

Zéér controversieel

Je hebt controversiële beslissingen en je hebt zéér controversiële beslissingen. Zo’n zéér controversiële beslissing vond plaats tijdens het co-main event tussen MMA legende Andrei Arlovski en de Amerikaan Jake Collier. Arlovski vocht afwachtend, maar wist ook zijn stoten te landen. Collier was actiever en probeerde af te wisselen met cage-control en stoten. Eveneens probeerde hij Arlovski naar de grond te halen wat hem zowel in de tweede als derde ronde lukte.

Andrei Arlovski krijgt de overwinning toegewezen na drie ronden. Jake Collier kan het niet geloven. Foto: Getty Images

Na vijftien minuten leek de overwinning voor Collier te zijn. Echter dachten juryleden Sal D’Amato en Doug Crosby daar anders over. Zij scoorden de partij voor Arlovski waardoor de oud-kampioen er met de split decision overwinning vandoor ging. Een van de meest controversiële beslissingen van de laatste tijd. Collier was vol ongeloof over de beslissing.

Vera casht 100.000 dollar extra

Het main event van de avond zou ook de Fight of the Night bonus opleveren. Rob Font nam het in een fantastische partij op tegen Marlon Vera. Mocht je de statistieken erbij pakken en de partij niet gezien hebben dan zou je verwachten dat Font gewonnen zou hebben. De Amerikaan was qua significante stoten Vera in iedere ronde de baas. Echter wist Vera in drie van de vijf ronden Font zwaar knockdown te slaan of te trappen. Vera had tweemaal te weinig tijd om Font te finishen omdat de ronde voorbij was. Uiteindelijk had hij voor de finish kunnen gaan in de vierde ronde toen hij Font neer trapte.

Marlon Vera weet voor de derde keer Font naar het canvas te sturen. Ditmaal met een schitterende trap. Foto: Getty Images

Echter deed Vera dit niet. In de vijfde ronde wist Vera de zeer sterk boksende Font weer aan te slaan, maar ditmaal ging Font niet neer. Uiteindelijk won Vera de partij via unanimous decision. Font had drie ronden in de pocket kunnen hebben als hij niet aan het einde van de tweede en derde ronde knockdown was gegaan en bijna gefinisht was geworden. Een glorieuze avond voor Vera en een ongelooflijk zure avond voor Font. Voor Vera werd de avond alleen maar beter. Omdat Font zijn gewicht niet had gehaald gisteren kon hij geen aanspraak maken op een bonus. Hierdoor ging de volledige 100.000 dollar voor Fight of the Night naar Marlon Vera.

Kijk naar UFC 274!

Al met al een sterk evenement. Klik voor de uitslagen hier . Volgende week keert de UFC terug met een groot PPV evenement in Phoenix, Arizona. Tijdens UFC 274 in het Footprint Center zet Charles Oliveira zijn lichtgewicht titel op het spel tegen voormalig interim kampioen Justin Gaethje. Eveneens zal ook kampioene Rose Namajunas haar strogewicht titel op het spel zetten tegen voormalig kampioene Carla Esparza in een rematch. Beide vrouwen vochten jaren terug voor de inaugurele titel. Esparza was destijds de sterkste.

De previewshow begint zondagochtend om 03.00u op discovery+ en wordt gepresenteerd door Nesim El Ahmadi. Vaste analist Marloes Coenen & Germaine de Randamie zijn eveneens van de partij. Om 04.00u is het tijd voor de main card eveneens op discovery+.

De volledige card voor UFC 274!

De officiële poster voor UFC 274 Foto: Getty Images

Main Card

- Charles Oliveira vs. Justin Gaethje

- Rose Namajunas vs. Carla Esparza

- Michael Chandler vs. Tony Ferguson

- Mauricio “Shogun” Rua vs. Ovince St.Preux

- Donald Cerrone vs. Joe Lauzon

Preliminary Card

- Randy Brown vs. Khaos Williams

- Macy Chiasson vs. Norma Dumont

- Brandon Royval vs. Matt Schnell

- Blagoy Ivanov vs. Marcos Rogerio de Lima

Early Preliminary Card

- Francisco Trinaldo vs. Danny Roberts

- Tracy Cortez vs. Melissa Gatto

- Kleydson Rodrigues vs. CJ Vergara

- Ariane Carnelossi vs. Loopy Godinez

- Journey Newson vs. Fernie Garcia

- Andre Fialho vs. Cameron VanCamp

