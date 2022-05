Legendary Polish Power

Jan Blachowicz is de laatste jaren een van de meest geliefde vechters in de UFC geworden. De sympathieke en altijd hardwerkende Pool had het in zijn beginperiode moeilijk. Met vier verliespartijen in zes gevechten leek Blachowicz op de schopstoel te zitten. Echter wist hij voor eigen publiek in Gdansk in 2017 de Amerikaan Devin Clark te finishen. Dit zette een mooie reeks van de Pool in met zes overwinningen in zeven gevechten. Zo werden onder meer Luke Rockhold en Corey Anderson verslagen. Blachowicz kreeg na de winst op Anderson de kans om de vacante titel te pakken tegen Dominick Reyes.

Jan Blachowicz treft Aleksandar Rakic tijdens het main event Foto: Getty Images

De ‘Legendary Polish Power’ van de Pool zorgde ervoor dat in de tweede ronde Reyes via TKO werd gefinisht en Blachowicz de nieuwe kampioen was. De Pool won vervolgens tijdens zijn eerste titelverdediging tegen de op dat moment ongeslagen Israel Adesanya via unanimous decision. Uiteindelijk ging het in oktober vorig jaar mis in Abu Dhabi. Glover Teixeira versloeg Blachowicz in de tweede ronde via Rear Naked Choke submission. Blachowicz zal nu moeten winnen van Aleksandar Rakic om weer omhoog te kunnen kijken in de divisie.

De hoop van Oostenrijk en Servië

Aleksandar Rakic werd geboren in Oostenrijk, maar is van Servische afkomst en is daar zeer trots op. Rakic maakte zijn debuut voor de UFC in 2017 in Rotterdam. Via unanimous decision werd gewonnen van Francimar Barroso. Vervolgens werd in 2018 gewonnen van Justin Ledet en Devin Clark. Rakic maakte pas echt naam een jaar later toen hij Jimi Manuwa via een headkick zwaar knockout wist te trappen. Dit was uiteindelijk de doorbraak van Rakic bij het MMA publiek.

Aleksandar Rakic doet een aanval op de top 3 van de divisie Foto: Getty Images

Eind 2019 werd via een controversiële split decision verloren van voormalig titeluitdager Volkan Oezdemir en moest Rakic weer een nieuwe weg omhoog zien te vinden. Echter zorgde het verlies ervoor dat Rakic veel zakelijker ging vechten. Rakic won van zowel Anthony Smith als Thiago Santos via vrij zouteloze unanimous decisions. Nu mag Rakic voor het eerst in een vijf ronden partij het gaan opnemen tegen de voormalig kampioen Jan Blachowicz. Een overwinning kan hem een titelgevecht opleveren in de nabije toekomst.

Vader-zoon liefde

Ryan Spann verloor in 2017 tijdens de Dana White’s Contender Series binnen vijftien seconden van Karl Roberson. De voormalig Legacy FC kampioen was er stuk van. Spann wilde niet meer verder gaan met MMA en kwam nauwelijks nog zijn bed uit. Uiteindelijk wist het zoontje van Spann zijn vader te motiveren door te zeggen dat wat er ook gebeurt hij altijd zijn held zou zijn.

Ryan Spann treft Ion Cutelaba tijdens het co-main event Foto: Getty Images

Dit bracht het vuur terug bij de Amerikaan die na drie overwinningen bij de LFA organisatie de titel pakte en een nieuwe kans van de UFC kreeg tijdens de DWCS. Spann won na 26 seconden en kreeg een UFC contract. Spann won vier partijen op rij waaronder een knockout overwinning op Antonio Rogerio Nogueira. Echter heeft de Amerikaan het moeilijk tegen de topvechters in de divisie. Misha Cirkunov werd verslagen, maar er werd ook verloren van Johnny Walker en Anthony Smith. In beide partijen werd Spann gefinisht. Hij zal moeten winnen van Cutelaba om niet eventueel uit de rankings te vallen.

Zeer explosief

Ion Cutelaba is niet de meest gepolijste vechter in de divisie. De Moldaviër heeft altijd een zeer agressieve aura om zich heen hangen en is ongelooflijk explosief in de Octagon. Die enorme explosiviteit heeft hem zowel mooie overwinningen als pijnlijke verliespartijen opgeleverd in de UFC. Tegen de mindere goden weet Cutelaba vaak hard door te komen en heeft hij ook de knockout power om de partij te finishen. Echter tegen de betere vechters als Jared Cannonier, Glover Teixeira en Magomed Ankalaev is de manier van vechten van Cutelaba niet goed genoeg gebleken.

Ion Cutelaba komt altijd hard uit de startblokken Foto: Getty Images

Zo had hij huidig kampioen Glover Teixeira in grote problemen in de eerste ronde, maar was de cardio van Cutelaba volledig verdwenen in de tweede ronde en werd hij gefinisht. De Moldaviër liet echter in zijn meest recente partij tegen Devin Clark zien gewerkt te hebben aan zijn uithoudingsvermogen. Cutelaba wist drie ronden dezelfde intensiteit te laten zien en zodoende ook de partij te winnen. Nu krijgt hij wederom een kans tegen een hogere geplaatste vechter. Kan Cutelaba wederom vooruitgang in zijn MMA game laten zien?

Ondergewaardeerd

Een ondergewaardeerde kracht in de bantamgewicht divisie is de Engelsman Davey Grant. Grant vecht over het algemeen in spectaculaire partijen en is zowel staand als op de grond zeer vaardig. Grant kwam voor het eerst met het grote publiek in aanraking tijdens het 18de seizoen van The Ultimate Fighter. Grant wist de finale te halen waarin werd verloren van Chris Holdsworth. Vervolgens wist Grant wel te winnen van inmiddels top 5 vechter Marlon Vera. Grant had het hierna moeilijk in de UFC en verloor twee partijen en moest zodoende winnen van Grigorii Popov om actief te blijven in de organisatie.

Davey Grant gaat proberen zijn losing streak te doorbreken Foto: Getty Images

Grant won via split decision en redde daarmee zijn UFC verblijf. Vervolgens pakte hij met twee knockout overwinning twee performance bonussen. Echter verloor hij zijn twee meest recente partijen tegen Marlon Vera (rematch) en Adrian Yanez. In beide partijen was Grant competitief wat ervoor zorgde dat hij de Fight of the Night bonus won tegen zowel Vera als Yanez. Echter moet Grant nu wel winnen van Louis Smolka om te voorkomen drie partijen op rij te verliezen.

Wederopstanding

Louis Smolka was in 2016 de man die bij winst tegen Sergio Pettis voor de titel zou gaan vechten tegen Demetrious Johnson. Pettis raakte echter geblesseerd waarna Smolka gematcht werd tegen de debuterende Brandon Moreno. De inmiddels voormalig kampioen was destijds nog erg jong en nauwelijks bekend. Smolka werd gefinisht in de eerste ronde en was zijn momentum volledig kwijt. Smolka verloor vervolgens nog driemaal in de UFC en werd uit de organisatie gezet. Smolka belandde in de put en werd verslaafd aan alcohol. Team Iridium manager Jason House nam Smolka in huis en zorgde voor de Hawaïaan.

Louis Smolka heeft een overwinning nodig tegen Davey Grant Foto: Getty Images

Smolka won drie partijen bij kleinere organisaties om in 2018 plots terug te keren in de UFC, ditmaal in de bantamgewicht divisie. Smolka versloeg de Tibetaan Sumudaerji tijdens zijn comeback. Smolka wisselde vervolgens een overwinning met een verliespartij af en vocht tijdens zijn meest recente partij tegen vriend Vince Morales. Morales versloeg Smolka via KO in de eerste ronde. Hierdoor weet Smolka dat hij moet winnen van Grant. Anders kan hij met drie verliespartijen in zijn laatste vier gevechten wederom uitkijken naar een andere organisatie.

Decision machine

Of het begrip ‘decision machine’ een compliment is moet je uiteraard zelf maar bedenken. Katlyn Chookagian is al jaren een van de beste vrouwen in de vlieggewicht divisie. Echter is het weinig tot niet spectaculair wat de Amerikaanse met Armeense roots laat zien. Het is oerdegelijk en effectief hoe Chookagian in de Octagon verschijnt. De Amerikaanse heeft het record in handen van meest decision overwinningen bij de vrouwen met tien in evenveel partijen.

Topcontender Katlyn Chookagian gaat voor elfde UFC overwinning Foto: Getty Images

Chookagian verloor eigenlijk alleen maar van de echte toppers. Jessica Andrade en huidig kampioen Valentina Shevchenko waren onder meer te sterk voor Chookagian. Chookagian won haar laatste drie partijen tegen respectievelijk Cynthia Calvillo, Viviane Araújo en een rematch tegen Jennifer Maia. Een overwinning op Amanda Ribas zou dat totaal op vier brengen. Echter is Chookagian al de 1ste contender in de divisie dus zal een overwinning haar geen plek doen stijgen.

Goedlachse BJJ specialiste

Amanda Ribas is een BJJ specialiste die al jaar en dag wordt getraind door haar vader Marcelo Ribas. De immer vrolijke en goedlachse Ribas werd in 2017 door de UFC gecontracteerd. Echter werd pas in 2019 gedebuteerd omdat Ribas in verband met een positieve USADA test twee jaar geschorst werd. Uiteindelijk kwam USADA een maand voordat de schorsing afliep naar buiten met het verhaal dat ze de stof buiten haar schuld om binnen had gekregen waardoor ze niet meer geschorst was. Ribas imponeerde tijdens haar debuut door Emily Whitmire via Rear Naked Choke submission te verslaan.

Amanda Ribas maakt wederom een uitstapje naar de vlieggewicht divisie Foto: Getty Images

Vervolgens wist Ribas te winnen van achtereenvolgens Randa Markos, Mackenzie Dern en Paige VanZant. Dit leverde haar in januari vorig jaar een belangrijke contenderpartij op tegen landgenote Marina Rodriguez. Ribas vocht sterk in de eerste ronde, maar werd in de tweede ronde knockout geslagen. Negen maanden later keerde Ribas sterk terug met een overwinning op de gevaarlijke Virna Jandiroba. Nu maakt ze wederom (net als tijdens haar partij tegen VanZant) een uitstapje naar de vlieggewicht divisie. Echter als ze weet te winnen van Chookagian kan ze zomaar de volgende zijn die de kans krijgt om het tegen Valentina Shevchenko op te nemen voor de vlieggewicht titel.

Publieksvechter

Frank Camacho kwam in 2017 de UFC binnen. ‘The Crank’ is geen hoogvlieger in de organisatie, maar wel iemand die altijd strijd levert en nooit in een saai gevecht zit. Camacho’s grootste overwinning pakte hij in 2019 toen hij wist te winnen tegen Nick Hein in Stockholm. Echter is dit zijn enige overwinning gebleken in zijn laatste vijf partijen.

Frank Camacho vecht immer spectaculaire partij, maar kan een overwinning tijdens UFC Vegas 54 erg goed gebruiken. Foto: Getty Images

Ondanks dit gegeven vecht hij nog steeds voor de UFC. Dit heeft er vooral mee te maken dat hij tussen 2017 en 2018 tijdens drie achtereenvolgende partijen de Fight of the Night bonus won. Echter zal Camacho moeten winnen van nieuwkomer Manuel Torres om actief te blijven in de UFC.

El Loco

Manuel Torres is een Mexicaanse vechter die traint bij de bekende Entram Gym in Tijuana. Torres die de bijnaam El Loco heeft vocht zich een weg door het Mexicaanse circuit naar de UFC. Eind vorig jaar kreeg hij de kans om een UFC contract af te dwingen tijdens de Dana White’s Contender Series. Tegenstander was de Amerikaan Kolton Englund.

Manuel Torres maakt UFC debuut tegen Frank Camacho Foto: Getty Images

El Loco deed zijn bijnaam eer aan door als een gek tekeer te gaan en Englund in de eerste ronde via TKO te finishen. Dana White was zeer te spreken over de aanpak van de Mexicaan en twijfelde niet om hem een UFC contract te geven. Zaterdag maakt hij in dezelfde Octagon waar hij zijn UFC contract veroverde zijn officiële UFC debuut tegen Frank Camacho.

Enfant Terrible?

Tijdens de opener van de main card maakt de Engelsman Jake Hadley zijn debuut tegen Allan Nascimento in de vlieggewicht divisie. Hadley is een ongeslagen vechter en een voormalig kampioen bij Cage Warriors en het Zuid-Afrikaanse EFC. De talentvolle Engelsman maakte vorig jaar zijn opwachting tijdens de Dana White’s Contender Series. Hadley was een pond te zwaar tijdens de weging. Normaal gesproken kom je dan al niet meer in aanmerking voor een contract. Echter vocht Hadley sterk in zijn partij tegen Mitch Raposo en won via Rear Naked Choke submission in de tweede ronde.

De reactie van Jake Hadley nadat hij van Dana White een UFC contract kreeg aangeboden Foto: Getty Images

Dana White kreeg van matchmakers Mick Maynard en Sean Shelby het advies de Engelsman niet te contracteren. Hij was volgens de matchmakers respectloos naar de medewerkers van de UFC geweest en had zijn streefgewicht overschreden. Dana White liet weten in dubio te zijn, maar gaf de Engelsman het voordeel van de twijfel en beloonde hem met een contract. Maynard en Shelby stormden vervolgens woedend het UFC APEX uit. White liet Hadley weten dat hij hem beter niet kan teleurstellen. We gaan zien hoe Hadley het gaat doen tijdens zijn UFC debuut tegen Nascimento.

Magere Hein

Allan Nascimento is de teamgenoot van onder meer Charles Oliveira bij de Chute Boxe gym. Nascimento die in Brazilië beter bekend is als Allan Puro Osso (Puro Osso is Portugees voor Magere Hein) vocht het merendeel van zijn partijen uiteraard in Brazilië. Nascimento deed in 2018 mee aan het Braziliaanse seizoen van de Dana White’s Contender Series. Nascimento verloor in een van de beste partijen in de historie van de Contender Series tegen Raulian Paiva via split decision. Nascimento zou vervolgens bijna drie jaar niet vechten.

Allan Nascimento gaat op zoek naar zijn eerste UFC overwinning Foto: Getty Images

In juli vorig jaar won hij via Rear Naked Choke submission tijdens een klein evenement in Brazilië. Uiteindelijk zou Charles Oliveira in zijn contract weten te bedingen dat de UFC Nascimento een kans gaf. Hierdoor maakte de Braziliaan in oktober vorig jaar zijn debuut tegen Tagir Ulanbekov. In een close gevecht zat Nascimento aan de verkeerde kant van een split decision. De Braziliaan krijgt nu te maken met het ongeslagen Engelse toptalent Hadley.

Prelim Pareltje

Deze week geen prelim pareltje, maar een belangrijke partij in de vlieggewicht divisie bij de vrouwen. Viviane Araújo neemt het op tegen Andrea Lee. Het zijn de respectievelijk nummers acht en negen uit de divisie. Je zou misschien denken dat beide vrouwen nog ver van een titelgevecht verwijderd zijn.

Viviane Araújo vecht tijdens de laatste prelim tegen Andrea Lee Foto: Getty Images

Echter is het aantal contenders voor Valentina Shevchenko schaars. De kampioene vocht tegen bijna iedere contender al in de divisie. Een overwinning voor zowel Araújo als Lee zou een behoorlijke stap richting top 5 betekenen.

De volledige card voor UFC Vegas 54

Officiële poster UFC Vegas 54 Foto: Getty Images

Main Card

- Jan Blachowicz vs. Aleksandar Rakic

- Ryan Spann vs. Ion Cutelaba

- Louis Smolka vs. Davey Grant

- Katlyn Chookagian vs. Amanda Ribas

- Frank Camacho vs. Manuel Torres

- Jake Hadley vs. Allan Nascimento

Preliminary Card

- Viviane Araújo vs. Andrea Lee

- Michael Johnson vs. Alan Patrick

- Virna Jandiroba vs. Angela Hill

- Tatsuro Taira vs. Carlos Candelario

- Nick Maximov vs. Andre Petroski

Waar kijk je UFC Vegas 54?

De previewshow begint zondagochtend om 03.00u op discovery+ en wordt gepresenteerd door Nesim El Ahmadi. Vaste analist Marloes Coenen is eveneens van de partij. Om 04.00u is het tijd voor de main card eveneens op discovery+

