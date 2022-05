Eveneens stond er tijdens het co-main event in dezelfde divisie een partij op het programma tussen Ryan Spann en Ion Cutelaba. Tot slot maakte ook TUF 18 runner-up Davey Grant zijn opwachting in de bantamgewicht divisie tegen Louis Smolka.

Bekijk hieronder alle uitslagen.

Main Card

- Jan Blachowicz def. Aleksandar Rakic via TKO (Injury) – R3, 1:11.

- Ryan Spann def. Ion Cutelaba via Submission (Guillotine Choke) – R1, 2:22.

- Davey Grant def. Louis Smolka via KO (Punches) – R3, 0:49.

- Katlyn Chookagian def. Amanda Ribas via SD (28-29, 29-28, 29-28).

- Manuel Torres def. Frank Camacho via TKO (Punches) – R1, 3:27.

- Allan Nascimento def. Jake Hadley via UD (30-27, 30-27, 30-27).

Preliminary Card

- Viviane Araujo def. Andrea Lee via UD (29-27, 29-27, 29-28).

- Michael Johnson def. Alan Patrick via KO (Punches) – R2, 3:22.

- Virna Jandiroba def. Angela Hill via UD (30-27, 30-27, 30-27).

- Tatsuro Taira def. Carlos Candelario via UD (30-26, 30-27, 30-27).

- Andre Petroski def. Nick Maximov via Tech.Submission (Anaconda Choke) – R1, 1:16.

De UFC geef na ieder evenement ook bonussen weg van 50.000 dollar. Bekijk deze hieronder.

Fight of the Night:

Performance of the Night:

