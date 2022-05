Legendary Polish Power

Het is een zeer belangrijke partij voor Jan Blachowicz. De Pool weet dat hij zal moeten winnen om snel weer aanspraak te kunnen maken op een nieuw titelgevecht in de licht-zwaargewicht divisie. Echter zal dit nog een hele opgave worden. De negen jaar jongere Aleksandar Rakic staat tegenover hem in Las Vegas.

UFC Vegas 54 | "Ik ben de eigenaar van Legendary Polish Power" - Jan Blachowicz

De Servische-Oostenrijker kent weinig zwakke plekken in zijn MMA spel. Rakic weet dat bij een overwinning op de Pool hem waarschijnlijk een titelgevecht te wachten staat tegen de winnaar van de titelpartij tussen kampioen Glover Teixeira en Jiri Prochazka volgende maand.

UFC Vegas 54 | "Dit is de grootste partij van mijn carrière" - Aleksandar Rakic

Superman vs. The Hulk

Het co-main event van de avond is een partij tussen Superman en de Hulk. Oftewel Ryan Spann vs. Ion Cutelaba. Spann zal na zijn verliespartij recent tegen Anthony Smith nu zijn plek in de rankings moeten gaan verdedigen. De sterke vechter van het Fortis MMA team is zowel staand als op de grond zeer vaardig. Spann wist zestien van in totaal negentien overwinningen voortijdig te finishen.

Ion Cutelaba ook bekend als 'De Hulk' Foto: Getty Images

Helaas voor Spann verloor hij van de betere vechters in de divisie. Datzelfde kan ook worden gezegd over Cutelaba. De Moldaviër is een uiterst agressieve vechter en komt altijd fel uit de startblokken. Cutelaba heeft liefst twaalf KO's op zijn naam staan en hoopt tegen Spann nummer dertien te kunnen bijschrijven.

Engels toptalent

Jake Hadley gaat zijn lang verwacht debuut maken in de UFC. De Engelsman opent de main card tegen de Braziliaan Allan Nascimento. Hadley wist bij zowel de EFC als Cage Warriors organisatie de vlieggewicht titel te winnen. De ongeslagen vechter verdiende eind vorig jaar via de Dana White's Contender Series een UFC contract. Dit ging niet zonder horten en stoten.

Hadley won zijn partij tegen Mitch Raposo, maar woog te zwaar in. Eveneens had hij zich volgens Dana White misdragen tegen het UFC personeel. De UFC baas zou Hadley toch het contract aanbieden. De Engelsman mag zich nu gaan bewijzen tegen Nascimento. De Braziliaan vecht voor de tweede maal in de UFC en is eveneens nog op zoek naar zijn eerste overwinning.

DE VOLLEDIGE CARD VOOR UFC VEGAS 54

Main Card

- Jan Blachowicz vs. Aleksandar Rakic

- Ryan Spann vs. Ion Cutelaba

- Davey Grant vs. Louis Smolka

- Katlyn Chookagian vs. Amanda Ribas

- Frank Camacho vs. Manuel Torres

- Jake Hadley vs. Allan Nascimento

Lees hier onze uitgebreide preview waarin alle main card gevechten worden besproken.

Preliminary Card

- Viviane Araújo vs. Andrea Lee

- Michael Johnson vs. Alan Patrick

- Virna Jandiroba vs. Angela Hill

- Tatsuro Taira vs. Carlos Candelario

- Nick Maximov vs. Andre Petroski

WAAR KIJK JE UFC VEGAS 54?

De previewshow begint zondagochtend om 03.00u op discovery+ en wordt gepresenteerd door Nesim El Ahmadi. Vaste analist Marloes Coenen is eveneens van de partij. Om 04.00u is het tijd voor de main card eveneens op discovery+

