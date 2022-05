Volledig fit

Blachowicz voelt zich goed. Hij heeft er zin in en zit al meer dan twee weken in Las Vegas om te acclimatiseren. Hij is meer dan goed voorbereid om te vechten tegen Aleksandar Rakic. De partij tussen Blachowicz en Rakic zou eigenlijk in maart al plaatsvinden.

Jan Blachowicz treft Aleksandar Rakic tijdens het main event Foto: Getty Images

Geen gevoel

Blachowicz had echter last van een nekblessure en kon daardoor niet vechten. De Pool kon zelfs niet trainen omdat hij geen gevoel had in de linkerkant van zijn bovenlichaam als hij slecht een kleine tik kreeg tijdens het sparren. Blachowicz kreeg een medicijn ervoor en moest vier weken herstellen. Hij kan inmiddels zijn linker hand weer voelen en hij is er eveneens van overtuigd dat Rakic deze ook gaat voelen (zegt de Pool lachend).

Mental Coach

Blachowicz was niet tevreden over zijn manier van trainen en huurde een mental coach in. De Pool zegt dat hij na vier dagen al verschil zag en hij dit duidelijk nodig had. Het had ook deels te maken met zijn prestatie tegen Glover Teixeira.

Zijn sparringsessies waren zeer slecht in aanloop naar die partij. Blachowicz is blij dat hij de stap heeft gezet naar een mental coach Daria Albers.

Underdog

Blachowicz is vaak de underdog in aanloop naar zijn gevechten. De Pool zit daar niet mee. Hij zegt dat het vaak zelfs in zijn voordeel lijkt te werken. En het respect voor zijn prestatie kan hij ook na afloop van het gevecht krijgen. Dat is geen enkel probleem.

Jan Blachowicz keert voor het eerst terug in de Octagon sinds zijn titelverlies tegen Glover Teixeira. Foto: Getty Images

Legendary Polish Power

Rakic is een staande vechter. Hij heeft goede highkicks zegt de Pool. Maar Rakic weet ook hoe je de partij naar de grond moet halen en controleren. Echter verwacht Blachowicz dat het gevecht het merendeel staand zal zijn. Ditmaal zal hij zijn ‘legendary Polish power’ niet in de kleedkamer achterlaten, maar meebrengen de Octagon in.

In de Middeleeuwen had je ridders. En deze ridders versloegen iedereen omdat ze ‘legendary Polish power’ hadden. Daar komt het begrip vandaan zegt Blachowicz. Blachowicz zegt dat hij nu de eigenaar is van Polish power.

UFC APEX

Voor Blachowicz maakt het niet uit of hij in een lege APEX vecht of een volle zaal met mensen. Zijn target is zijn tegenstander. Uiteraard horen fans bij de gevechten. Echter maakt het voor hem geen verschil met betrekking tot zijn prestatie.

Jan Blachowicz destijds nog met de belt Foto: Getty Images

Teixeira vs. Prochazka

Blachowicz is zeer nieuwsgierig naar het titelgevecht tussen kampioen Glover Teixeira en Jiri Prochazka. Prochazka is een ‘crazy guy’ maar op een goede manier. Hij wist meteen twee sterke tegenstanders te verslaan in de UFC.

Maar als Teixeira hetzelfde op de mat brengt als in de partij tegen Blachowicz denkt de Pool dat Teixeira kampioen blijft. Blachowicz hoopt dat Teixeira wint zodat hij de belt van hem kan terugwinnen.

Waar kijk je UFC Vegas 54?

De previewshow begint zondagochtend om 03.00u op discovery+ en wordt gepresenteerd door Nesim El Ahmadi. Vaste analist Marloes Coenen is eveneens van de partij. Om 04.00u is het tijd voor de main card eveneens op discovery+

