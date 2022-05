Echter beginnen we zoals altijd met de prelims.

Against all odds

Andre Petroski was de grootste underdog van de card. De Daniel Gracie vechter nam het op tegen Nate Diaz’ protegé Nick Maximov in de middengewicht divisie. Maximov was ongeslagen bij het ingaan van deze partij. Beide vechters zijn vaardig op de grond waardoor ook werd verwacht dat het snel naar de grond zou gaan.

Petroski wist na iets meer dan een minuut een Anaconda Choke aan te zetten. Maximov kwam er niet uit en tikte eveneens niet af waardoor hij buiten westen werd gewurgd. Een fantastische overwinning voor Petroski die hiermee ongeslagen blijft binnen de organisatie. Voor Maximov is het zijn eerste professionele MMA verlies.

Japan

De UFC is al jaren op zoek naar een MMA atleet uit Japan die doorbreekt binnen de organisatie. Tatsuro Taira moet die nieuwe ster gaan worden. Hij nam het op tegen Carlos Candelario. De partij had eigenlijk twee weken geleden al plaats moeten vinden. Echter werd Candelario ziek op de wedstrijddag.

Tatsuro Taira wint zijn UFC debuut en blijft ongeslagen als professional Foto: Getty Images

Taira vocht zeer attractief en sterk en wist vooral op de grond een aantal mooie dingen te laten zien. Candelario was ongelooflijk taai en had ook zeker zijn goede momenten. Uiteindelijk was het Taira die via unanimous decision de overwinning pakte en daarmee ongeslagen bleef in zijn carrière.

Striker vs. Grappler

Een typische striker vs. grappler partij was het gevecht tussen Angela Hill en Virna Jandiroba. Hill moet het van haar stand-up game hebben. Terwijl Jandiroba juist de partij naar de grond wil brengen. Jandiroba zou de leidende factor in de partij zijn met haar sterke groundgame.

Virna Jandiroba probeert Angela Hill met een Armbar submission te finishen. Foto: Getty Images

Hill wist weliswaar een aantal malen uit hachelijke situaties te ontsnappen. Echter wist Jandiroba alle drie de ronden met haar grappling naar zich toe te trekken. Een hard gelag voor de Amerikaanse Hill die nu vijf van haar laatste zes partijen verloren heeft.

Hij heeft het nog altijd

Een van de raarste carrières binnen de UFC is die van Michael Johnson. De zeer talentvolle Amerikaan is in potentie een van de betere vechters in de lichtgewicht divisie, maar ongelooflijk inconsistent. Johnson verloor zijn laatste vier partijen en wist dat een overwinning tegen Alan Patrick een must was. De eerste ronde ging gelijk op.

Beide mannen hadden succes op de voeten. Uiteindelijk kwam de oude Michael Johnson naar boven in de tweede ronde. Met een schitterende combo wist hij Patrick naar de grond te slaan. Johnson volgde met twee keiharde stoten op het gezicht van Patrick die zwaar knockout ging. Johnson liet zien nog altijd over die ongekende knockout power te beschikken.

Spektakel en controverse

De prelims werden afgesloten tussen twee vrouwen in de top 10 van de vlieggewicht divisie. Viviane Araújo nam het op tegen Andrea Lee. De Amerikaanse Lee begon voortvarend aan de partij. Met een harde stoot wist ze Araújo neer te slaan. De Braziliaanse stond op en kreeg er nog een highkick overheen. Wonderwel wist Araújo te herstellen en vanaf dat moment over te nemen. Lee die de eerste ronde won liep terug naar haar hoek en klaagde over een eye-poke van Araújo.

Waarop haar vriend en UFC vechter Tony Kelley reageerde: "That's what they're going to do, they're dirty fucking Brazilians, they're going to fucking cheat like that." Dit zorgde voor enorm veel commotie online. Echter was Lee volledig uit de partij en wist Araújo het gevecht over te nemen. De Braziliaanse domineerde in de tweede ronde, en pakte eveneens overtuigend de derde ronde. Araújo won het gevecht via unanimous decision echter ging het na afloop alleen maar over de ongepaste uitspraak van Tony Kelley.

Nascimento verrast Hadley

De main card werd geopend door de ongeslagen debutant Jake Hadley en de Braziliaan Allan Nascimento. Hadley bracht een ongelooflijke hype met zich mee de Octagon in. De Engelsman won al zijn partijen en was kampioen bij zowel EFC als Cage Warriors. Nascimento die zelf over een sterke BJJ game beschikt is de teamgenoot van lichtgewicht kampioen Charles Oliveira.

Allan Nascimento wist zijn eerste overwinning in de UFC te pakken door de ongeslagen Jake Hadley te verslaan Foto: Getty Images

De partij zou bijna de gehele tijd op de grond plaatsvinden. Beide mannen hebben een voorkeur voor het grondspel. Echter werd niet verwacht dat Nascimento een stuk sterker was dan Hadley. De Braziliaan domineerde de partij met techniek en kracht en wist zodoende via unanimous decision de Engelsman een zeer vervelend debuut te bezorgen in de UFC.

One-hitter quiter

Een beter debuut was er voor Entram Gym vechter Manuel Torres. De Mexicaan wist in de eerste ronde al zijn tegenstander Frank Camacho te finishen. Camacho, die nooit in een saaie partij vecht, probeerde het gevecht naar de grond te halen. Echter slaagde hij niet in die opzet.

UFC Vegas 54 | Fantastisch UFC debuut van Manuel Torres

Torres was staand sterker en wist Camacho al vroeg in de partij via een stoot te finishen. Scheidsrechter Herb Dean sprong tussen beiden nadat Camacho knockdown ging. Een uitstekende start van Torres zijn UFC carrière. De UFC beloonde de Mexicaan met de Performance of the Night bonus. Voor Camacho een hard gelag. De man uit Guam heeft nu een 2-6 record in de organisatie.

Zeer dichtbij

Amanda Ribas kreeg van de UFC de kans om het als gerankte strogewicht op te nemen tegen de topcontender in de vlieggewicht divisie, namelijk Katlyn Chookagian. Het was een partij die zeer moeilijk te scoren was. Ribas wist haar takedowns goed in te zetten tegen de immer kickboksende Chookagian.

Katlyn Chookagian heeft twee juryleden aan haar zijde en verslaat Amanda Ribas via split decision Foto: Getty Images

De Amerikaanse wist juist punten te scoren met haar kickboksen en daarmee ook schade bij Ribas aan te richten. Uiteindelijk won Chookagian via split decision en pakte daarmee haar elfde decision overwinning in de UFC. Ribas zal waarschijnlijk terug gaan naar de strogewicht divisie. De UFC beloonde het gevecht met de Fight of the Night bonus.

Barnburner

Een van de meest spectaculaire partijen van de avond was het bantamgewicht gevecht tussen de Engelsman Davey Grant en de Amerikaan Louis Smolka. Beide vechters maakten er een ongelooflijke attractieve partij van. Grant begon zeer sterk aan de partij en had Smolka meerdere malen aan het wankelen.

UFC Vegas 54 | 'Dangerous' Davey Grant met de knockout overwinning in de derde ronde

Smolka gaf echter niet op en wist zelfs in de tweede ronde zijn tegenstander het moeilijk te maken. Iedereen wist dat ronde drie beslissend zou worden. Die derde ronde duurde slechts 49 seconden. Grant finishte Smolka via KO en pakte daarmee na twee verliespartijen een broodnodige overwinning.

Superman is de Hulk de baas

Ryan Spann heeft zijn positie in de rankings weten te verdedigen. De Amerikaan wist via Guillotine Choke submission in de eerste ronde de aanval van de immer gevaarlijke Ion Cutelaba van zich af te slaan. Cutelaba initieerde verrassend de takedowns en probeerde Spann met stoten op de grond te finishen. Spann wist echter op te staan en zichzelf uitstekend te verdedigen.

UFC Vegas 54 | Ryan Spann heeft minder dan drie minuten nodig om Ion Cutelaba te finishen

Spann zou uiteindelijk Cutelaba van zich aftrappen die vervolgens voor een nieuwe takedown wilde gaan. Spann stond snel op en stopte de takedown door Cutelaba meteen in een Guillotine Choke te pakken. Cutelaba tikte af en Spann kon een check van 50.000 dollar voor Performance of the Night bijschrijven op zijn rekening.

Anticlimax

Het main event tussen oud-kampioen Jan Blachowicz en toptalent Aleksandar Rakic was een onofficiële contenderpartij. De winnaar mocht zo goed als zeker voor de titel vechten tegen de winnaar van de partij tussen kampioen Glover Teixeira en Jiri Prochazka. Blachowicz begon sterk aan het gevecht en was Rakic staand de baas. Rakic die een hoog vecht-IQ heeft bracht hierdoor de partij in de tweede ronde naar de grond en won hierdoor de tweede ronde.

Het moment van de partij. Rakic kan niet verder in verband met een knieblessure. Foto: Getty Images

Uiteindelijk voltrok zich het noodvonnis voor Rakic. Er knapte iets in de knie van de Servische-Oostenrijker in de derde ronde. Rakic ging met een van pijn vertrokken gezicht naar het canvas. De partij was afgelopen waardoor Blachowicz won via TKO in de derde ronde. Wat er precies met Rakic aan de hand is zal in de komende dagen duidelijk moeten worden. Blachowicz lijkt zich in ieder geval te kunnen opmaken voor een nieuw titelgevecht in de nabije toekomst.

Kijk naar UFC Vegas 55

Al met al een interessant evenement. Klik voor de uitslagen hier . Volgende week organiseert de UFC wederom een evenement in het UFC APEX te Las Vegas. Tijdens het main event maakt voormalig bantamgewicht kampioene Holly Holm haar opwachting tegen de Braziliaanse Ketlen Vieira.

UFC Vegas 55 Promo (Nederlands)

De previewshow begint zondagochtend om 00.00u op Eurosport en wordt gepresenteerd door Nesim El Ahmadi. Vaste analist Marloes Coenen is eveneens van de partij. Om 01.00u is het tijd voor de main card op discovery+.

De volledige UFC Vegas 55 card

UFC Vegas 55 Foto: Getty Images

Main Card

- Holly Holm vs. Ketlen Vieira

- Santiago Ponzinibbio vs. Michel Pereira

- Chidi Njokuani vs. Dusko Todorovic

- Polyana Viana vs. Tabatha Ricci

- Eryk Anders vs. Jun Yong Park

Preliminary Card

- Joseph Holmes vs. Alen Amedovski

- Jailton Almeida vs. Parker Porter

- Omar Morales vs. Uros Medic

- Jonathan Martinez vs. Vince Morales

- Chase Hooper vs. Felipe Colares

- Elise Reed vs. Sam Hughes

