Bekijk hieronder de resultaten. (Let op iedere vechter mag standaard 1lbs over het contractuele gewicht zitten, alleen voor titelgevechten moet je het precieze gewicht halen)

Rakic en Blachowicz waren de eerste twee vechters die op de weging verschenen. Hierdoor was de hoofdpartij binnen twee minuten al officieel.

Update 20.00u: Candelario heeft alsnog achter de schermen zijn gewicht weten te behalen. Hierdoor heeft iedereen aan zijn/haar verplichtingen voldaan.

Main Card

- Jan Blachowicz (205.5 lbs) vs. Aleksandar Rakic (205 lbs)

- Ryan Spann (206 lbs) vs. Ion Cutelaba (205 lbs)

- Davey Grant (135.5 lbs) vs. Louis Smolka (136 lbs)

- Katlyn Chookagian (125.5 lbs) vs. Amanda Ribas (125.5 lbs)

- Frank Camacho (155 lbs) vs. Manuel Torres (155.5 lbs)

- Jake Hadley (125.5 lbs) vs. Allan Nascimento (125.5 lbs)

Preliminary Card

- Viviane Araújo (125 lbs) vs. Andrea Lee (125 lbs)

- Michael Johnson (155 lbs) vs. Alan Patrick (156 lbs)

- Virna Jandiroba (115 lbs) vs. Angela Hill (115.5 lbs)

- Tatsuro Taira (125 lbs) vs. Carlos Candelario (126 lbs)

- Nick Maximov (184.5 lbs) vs. Andre Petroski (185 lbs)

Waar kijk je UFC Vegas 54?

De previewshow begint zondagochtend om 03.00u op discovery+ en wordt gepresenteerd door Nesim El Ahmadi. Vaste analist Marloes Coenen is eveneens van de partij. Om 04.00u is het tijd voor de main card eveneens op discovery+.

