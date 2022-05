Holm heeft al een tijdje niet meer gevochten. Dit komt in verband met blessures en operaties. Inmiddels is ze weer fit en kan ze dus aantreden tegen Ketlen Vieira.

Goede reeks voortzetten

Holm had verwacht dat ze ooit een keer tegen Vieira zou gaan vechten. Holm hoopt dat ze dezelfde lijn kan doortrekken als in haar meest recente partij tegen Irene Aldana inmiddels meer dan anderhalf jaar geleden.

Voetbal

Holm heeft een tijdje gevoetbald als linksvoor. Echter is ze er nooit echt verder in gegaan. Tussen haar voetbalwedstrijden in deed ze cardio-kickboxing om in shape te blijven. Zo kwam ze in aanraking met vechtsport.

Holly Holm vecht zevende main event in de UFC Foto: Getty Images

Holm is gek op work-outs. Vandaar dat ze erg sterk en flexibel is. Op een of andere manier weet de gym van Holm altijd qua trainingen de juiste uitdaging voor haar te vinden.

Rousey

Holm praat nog altijd graag over haar titelwinst en knockout overwinning tegen Ronda Rousey. Het was voor haar een uitdaging om de ‘wereld te choqueren’ door de onverslaanbaar geachte Rousey te verslaan. Het is een zeer belangrijk moment in haar carrière geweest.

Holly Holm trapt Ronda Rousey knockout. Het einde van het 'Rousey-tijdperk' Foto: Getty Images

Het is een moment waar je als atleet van droomt zegt Holm. Niemand had verwacht dat ze het zou kunnen. Alleen haar familie en team geloofde in haar. Holm wist echter dat iedereen te verslaan is en geloofde daar ook heilig in.

Nieuw titelgevecht

Holm denkt dat als ze wint ze een goede kans maakt om voor de titel te vechten. En als ze de titel weet te winnen is ze de oudste vrouw die een belt in de UFC in bezit heeft.

De Randamie rematch

Holm hoopt nog altijd dat ze een rematch kan vechten tegen Germaine de Randamie. Holm verloor jaren geleden via unanimous decision voor de vedergewicht titel tegen de Randamie.

Holly Holm & Germaine de Randamie Foto: Getty Images

Holm zegt dat ze vaker om een rematch gevraagd heeft, maar dat de Randamie meerdere keren weigerde.

WAAR KIJK JE UFC VEGAS 55?

De previewshow begint zondagochtend om 00.00u op discovery+ en wordt gepresenteerd door Nesim El Ahmadi. Vaste analist Marloes Coenen is eveneens van de partij. Om 01.00u is het tijd voor de main card eveneens op discovery+

