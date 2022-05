Gevestigde orde vs. Talent

Holly Holm behoeft eigenlijk geen introductie. De vrouw die zowel bokstitels als kickbokstitels op haar naam wist te schrijven was al een gevestigde naam in de sport toen ze in 2015 de UFC binnen kwam. Holm wist vervolgens binnen een jaar de schier ongenaakbare Ronda Rousey ongenadig hard via een headkick knockout te finishen en daarmee de bantamgewicht titel te pakken. Holm had echter moeite om goede reeksen neer te zetten en raakte ook gelijk haar titel kwijt.

Holly Holm trapt Ronda Rousey knockout. Het einde van het 'Rousey-tijdperk' Foto: Getty Images

Nu zal ze na anderhalf jaar afwezigheid het gaan opnemen tegen Ketlen Vieira. Ook Vieira is vrij wisselvallig in haar prestaties. Echter verloor Vieira partijen die Holm op haar beurt wel wist te winnen. Het is een belangrijke partij tussen de gevestigde orde Holm en de talentvolle Vieira. De winnaar mag op termijn hopen op een titelgevecht.

People's Main Event

Een 'people's main event' oftewel een gevecht waar heel veel mensen naar uitkijken en bij het volk misschien wel populairder is op voorhand dan het main event is de partij tussen Santiago Ponzinibbio en Michel Pereira. Beide mannen zijn zeer attractieve en aanvallende vechters waardoor op voorhand eigenlijk alleen maar spektakel wordt verwacht. Ponzinibbio was aan een geweldige reeks bezig, maar werd tussen 2018 en 2021 geplaagd door blessureleed.

Santiago Ponzinibbio is de trots van Argentinië Foto: Getty Images

Sinds zijn terugkomst vorig jaar heeft de Argentijn het moeilijk en maar een van zijn laatste drie partijen weten te winnen. Pereira daarentegen won zijn laatste vier partijen en kan bij een vijfde overwinning de ranking overnemen van Ponzinibbio. Pereira haalt altijd rare capriolen uit tijdens zijn partijen wat hem tot een publiekslieveling gemaakt heeft. Echter vecht hij inmiddels iets slimmer.

Chidi Chidi Bang Bang

De man met de snelste KO van 2022 in de UFC op zijn naam is Chidi Njokuani. Na een fantastisch debuut eerder dit jaar neemt hij het ditmaal op tegen de Serviër Dusko Todorovic. Todorovic wist eindelijk te imponeren in zijn meest recente partij tegen Maki Pitolo door via TKO in de eerste ronde te winnen.

Beide mannen houden van het staande spelletje waardoor ook in deze partij spektakel wordt verwacht. Njokuani gaf aan in zijn interview met UFC op Eurosport-producer Dennis Kornman dat hij zowel staand als op de grond zijn mannetje zal staan.

Braziliaanse Khabib

Tijdens de voorlaatste prelim staat ook een zeer interessante atleet. De Braziliaan Jailton Almeida was een van de meest imponerende vechters tijdens de Dana White's Contender Series afgelopen jaar. De Braziliaan vertelde dat hij de Braziliaanse Khabib Nurmagomedov was en hij zijn Dagestaanse tegenstander op de grond zou finishen.

Almeida maakte zijn woorden waar en wist tijdens zijn UFC debuut in februari jongstleden ook te winnen. Ditmaal via TKO tegen landgenoot Danilo Marques. Nu zal Almeida een gewichtsklasse omhoog gaan (omdat er niemand beschikbaar was op licht-zwaargewicht) en Parker Porter treffen. Porter won zijn laatste drie partijen en zal Almeida een vervelend welkom op zwaargewicht willen bezorgen.

De volledige card van UFC Vegas 55

Main Card

- Holly Holm vs. Ketlen Vieira

- Santiago Ponzinibbio vs. Michel Pereira

- Chidi Njokuani vs. Dusko Todorovic

- Polyana Viana vs. Tabatha Ricci

- Eryk Anders vs. Jun Yong Park

Preliminary Card

- Joseph Holmes vs. Alen Amedovski

- Jailton Almeida vs. Parker Porter

- Omar Morales vs. Uros Medic

- Jonathan Martinez vs. Vince Morales

- Chase Hooper vs. Felipe Colares

- Elise Reed vs. Sam Hughes .

