Eveneens stond er tijdens het co-main event in de weltergewicht divisie een Zuid-Amerikaans onderonsje op het programma tussen Santiago Ponzinibbio en Michel Pereira. Tot slot maakte ook Chidi Njokuani zijn opwachting tegen Dusko Todorovic in de middengewicht divisie.

Bekijk hieronder alle uitslagen.

Main Card

- Ketlen Vieira def. Holly Holm via SD (47-48, 48-47, 48-47)

- Michel Pereira def. Santiago Ponzinibbio via SD (28-29, 30-27, 29-28).

- Chidi Njokuani def. Dusko Todorovic via KO (Elbow) – R1, 4:48.

- Tabatha Ricci def. Polyana Viana via UD (29-28, 29-28, 29-28).

- Jun Yong Park def. Eryk Anders via SD (28-29, 29-28, 29-28)

Preliminary Card

- Joseph Holmes def. Alen Amedovski via Submission (RNC) – R1, 1:04.

- Jailton Almeida def. Parker Porter via Submission (RNC) – R1, 4:35.

- Uros Medic def. Omar Morales via TKO (Punches) – R2, 3:05.

- Jonathan Martinez def. Vince Morales via UD (30-27, 30-27, 30-27).

- Chase Hooper def. Felipe Colares via TKO (Punches) – R3, 3:00.

- Sam Hughes def. Elise Reed via TKO (Elbows) – R3, 3:52.

De UFC geef na ieder evenement ook bonussen weg van 50.000 dollar. Bekijk deze hieronder.

Fight of the Night: Santiago Ponzinibbio vs. Michel Pereira

Performance of the Night: Chase Hooper & Chidi Njokuani

