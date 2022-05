Snelste KO van 2022

Njokuani kwam al een maand geleden naar Las Vegas. Hij is tevreden over zijn tijd in de UFC tot dusver. Njokuani wist binnen zestien seconden zijn debuut te winnen eerder dit jaar tegen Marc-André Barriault. Het is de snelste KO van het jaar 2022.

Ad

UFC UFC Vegas 55 | "Ik kan de Braziliaanse Khabib zijn in twee divisies" - Jailton Almeida 6 UUR GELEDEN

Uiteraard had hij het niet op die manier verwacht zegt Njokuani echter was het wel de best mogelijke uitkomst.

Muay Thai achtergrond

Njokuani komt uit het Muay Thai en vocht onder andere tegen Simon Marcus. Het was een grote uitdaging destijds zegt Njokuani. Marcus was nog ongeslagen op dat moment. De partij eindigde onbeslist. Njokuani wist het bitje van Marcus met een frontkick uit zijn mond te schoppen.

De overgang van het Muay Thai naar MMA is moeilijk volgens Njokuani. De verschillende manieren van staan in een Muay Thai gevecht ten opzichte van een MMA gevecht is heel anders. Hierdoor heeft hij naar een evenwicht moeten zoeken tussen beiden zodat de overstap wat makkelijker was.

Haat-liefde voor BJJ

Nadat Njokuani dit leerde kon hij ook beter zijn BJJ gebruiken en steeds meer uitgroeien naar een complete vechter. Hij is 100% MMA vechter, echter zal hij een uitdaging buiten de UFC niet uit de weg gaan als dit mogelijk zou zijn.

Chidi Njokuani heeft de snelste KO van 2022 in de UFC op zijn naam staan Foto: Getty Images

Njokuani heeft een haat-liefde verhouding met BJJ. Hij heeft wel zijn zwarte band zegt Njokuani dus schijnbaar houdt hij er toch genoeg van. Het is iets compleets anders dan Muay Thai.

Beter dan Todorovic

Njokuani voorziet geen problemen tegen Dusko Todorovic. Zowel staand als op de grond is hij beter dan de Serviër. Njokuani zegt dat ze zelfs op de grond kunnen starten als Todorovic dat zou willen.

Dusko Todorovic finishte Maki Pitolo in zijn meest recente partij Foto: Getty Images

Chidi Bang Bang

Zijn bijnaam kreeg hij al als kind. Zo werd hij ‘cheesebutt’ en ‘chidi chidi bang bang’ genoemd. Toen hij ouder werd en ging vechten had hij een bijnaam nodig en werd hij ervan overtuigd om ‘Chidi Chidi Bang Bang’ te gebruiken. Het komt uiteraard uit de Chitty Chitty Bang Bang film die Njokuani zelf nooit gezien heeft.

UFC UFC Vegas 55 | Oud-kampioene Holm treft Vieira in belangrijke top 5 partij (Preview) GISTEREN OM 01:43