Almeida zegt dat het goed met hem gaat en hij niet kan wachten tot zaterdag.

DWCS

Almeida komt van de Dana White’s Contender Series. De Braziliaan zegt dat het een unieke ervaring was om tijdens deze show te vechten. Almeida was zenuwachting omdat het een soort van sollicitatiegesprek is. Hij was tevreden met zijn prestatie en wilde laten zien dat hij de Braziliaanse Khabib Nurmagomedov in zowel de licht-zwaargewicht als zwaargewicht divisie kan zijn.

Boksfamilie

Almeida komt uit een familie van boksers en is opgegroeid met het boksen. Echter is zijn grappling ook zeer sterk. Hij startte zijn BJJ al op zijn elfde. Hij traint boksen van huis uit en het BJJ in de gym. MMA kwam hierdoor vanzelf om de hoek kijken.

Hoge verwachtingen voor Jailton Almeida in de UFC Foto: Getty Images

Almeida was persoonsbeveiliger voordat hij professional werd in het MMA. Meestal ’s nachts echter doet hij dit inmiddels niet meer. Nu is de focus volledig op het MMA. Hij stopte in 2016 en ging lesgeven in het BJJ en boksen.

Malhado & Malhadinho

Zijn bijnaam ‘Malhadinho’ is een verkleinwoord van het woord ‘Malhado’. De bijnaam van Almeida’s vader. Malhado staat in het Portugees voor veel spieren oftewel een heel fit lichaam. Zijn vader was de zeer gespierde en Almeida zelf de kleine zeer gespierde. Zijn vader is 54 jaar en geeft nog altijd les en is nog altijd ‘Malhado’.

Jailton Almeida en team Foto: Getty Images

De Braziliaan is zoals de meeste Brazilianen ook gek op voetbal. Zijn favoriete teams zijn EC Vitoria, Flamengo en Real Madrid. Over de wereldbeker in Qatar wil Almeida voorzichtig. Ondanks dat Brazilië een van de topfavorieten is zegt Almeida dat er ‘een kans is’ dat de Brazilianen ook echt weer een keer de wereldbeker mee naar huis kunnen nemen.

Licht-zwaargewicht & zwaargewicht

De partij aanstaande zaterdag tegen Parker Porter is in het zwaargewicht. Almeida vocht eerder al in het zwaargewicht echter nam hij deze partij aan nadat zijn originele tegenstander Maxim Grishin moest afzeggen en de UFC geen nieuwe tegenstander voor hem vond in het licht-zwaargewicht.

Almeida houdt alle opties open. Als de UFC op licht-zwaargewicht geen tegenstander voor hem kan vinden neemt hij ook zwaargewicht partijen aan. Het is iets wat hij met zijn team moet overleggen hoe ze het gaan doen in de toekomst.

Parker Porter

Tegenstander Parker Porter is volgens Almeida een sterke tegenstander met veel ervaring. In de zwaargewicht divisie win je niet zomaar drie partijen achter elkaar als je geen kwaliteiten hebt. Hij wordt onderschat volgens de Braziliaan. Porter stond onder meer met Jon Jones op het canvas en kan volgens Almeida ook goed tempo houden in de divisie. Iets wat je niet vaak zien op zwaargewicht.

Parker Porter gaat voor vierde UFC overwinning tegen Jailton Almeida Foto: Getty Images

Almeida hoeft voor de partij tegen Porter niet af te vallen en zal op zijn normale gewicht vechten. Dit zal ongeveer 230 pond zijn volgens de Braziliaan. Zijn lengte en gewicht werkt perfect op zwaargewicht zegt Almeida. Hij neemt Junior Dos Santos als voorbeeld die licht was voor een zwaargewicht.

Dansen

Uiteraard vroegen we de Braziliaan ook naar zijn dansmoves en of we weer een aantal nieuwe moves kunnen zien als hij wint tegen Porter. Almeida zegt met de wil van god als hij wint zal dat zeker gebeuren. En hij zal, als Bruce Buffer aanwezig is, ervoor zorgen dat Buffer meedoet.

