Zoals bekend worden een dag voor aanvang van het evenement de vechters gewogen. Dit gebeurt door de Athletic Commission die hiervoor is aangesteld.

Main Card

- Holly Holm (135.5 lbs) vs. Ketlen Vieira (136 lbs)

- Santiago Ponzinibbio (170.5 lbs) vs. Michel Pereira (170 lbs)

- Chidi Njokuani (185 lbs) vs. Dusko Todorovic (185.5 lbs)

- Polyana Viana (116 lbs) vs. Tabatha Ricci (115.5 lbs)

- Eryk Anders (186 lbs) vs. Jun Yong Park (185.5 lbs)

Preliminary Card

- Joseph Holmes (185 lbs) vs. Alen Amedovski (186 lbs)

- Jailton Almeida (224 lbs) vs. Parker Porter (265 lbs)

- Omar Morales (155.5 lbs) vs. Uros Medic (156 lbs)

- Jonathan Martinez (135.5 lbs) vs. Vince Morales (136 lbs)

- Chase Hooper (145 lbs) vs. Felipe Colares (145 lbs)

- Elise Reed (115 lbs) vs. Sam Hughes (115.5 lbs)

WAAR KIJK JE UFC VEGAS 55?

De previewshow begint zondagochtend om 00.00u op discovery+ en wordt gepresenteerd door Nesim El Ahmadi. Vaste analist Marloes Coenen is eveneens van de partij. Om 01.00u is het tijd voor de main card eveneens op discovery+

