Einde Rousey tijdperk

Holly Holm is een van de meest bekende gezichten bij de vrouwen in de UFC. De voormalig bokser en kickbokser maakte in 2011 de overstap naar het MMA. Holm won in haar zevende MMA partij de Legacy FC titel en maakte vervolgens al snel de overstap naar de UFC. Holm debuteerde in 2015 voor de organisatie. Na overwinningen tegen Raquel Pennington en Marion Reneau werd Holm al gematcht tegen de onverslaanbaar geachte Ronda Rousey.

Ad

Holly Holm trapt Ronda Rousey knockout. Het einde van het 'Rousey-tijdperk' Foto: Getty Images

UFC UFC | Ogden treft ongeslagen Zellhuber tijdens Fight Night op 10 september 8 UUR GELEDEN

Holm dacht hier toch echt anders over en wist Rousey tegen alle verwachtingen in zwaar knockout te trappen in de tweede ronde. Holm die nog geen jaar in de UFC actief was mocht zich al de beste van de wereld in het bantamgewicht noemen. Holm raakte meteen tijdens haar eerste titelverdediging de belt weer kwijt. De Amerikaanse verloor (in een partij waar ze op punten zou winnen) in de vijfde ronde via Rear Naked Choke van Miesha Tate. Het zou voor Holm het begin zijn van een moeilijke periode in de UFC.

Wisselvalligheid

Holm verloor van de op dat moment nog onbekende Valentina Shevchenko en vervolgens ook in een vedergewicht titelgevecht tegen Germaine de Randamie. Holm zou vervolgens Bethe Correia via KO finishen en een nieuwe kans krijgen om de vedergewicht titel te winnen tegen kampioene Cris Cyborg. De Braziliaanse bleek te sterk via unanimous decision. Holm wist hierna wel nog te winnen van Megan Anderson, maar kreeg van de UFC een nieuwe kans om een titel in het bantamgewicht te winnen tegen kampioene Amanda Nunes. Holm verloor via TKO in de eerste ronde. Het was voor het eerst in de carrière van de Amerikaanse dat ze via TKO werd gefinisht.

Holly Holm versloeg Irene Aldana in haar meest recente partij Foto: Getty Images

Holm lijkt echter sinds die partij een knop te hebben omgezet. De Amerikaanse won in januari 2020 van Raquel Pennington. Pennington werd door Holm ook al in 2015 verslagen tijdens haar UFC debuut. Holm liet echter in haar meest recente partij anderhalf jaar geleden zien dat ze nog altijd een van de sterkste vrouwen in de divisie is. Via unanimous decision was ze vijf ronden lang te sterk voor de Mexicaanse Irene Aldana. Holm weet dat een overwinning op Ketlen Vieira haar positie als topcontender alleen maar zal versterken.

Stormachtig begin

Vieira was voor het eerst in het pro-MMA circuit actief in 2014. De Braziliaanse die van het bekende Nova União team afkomstig is (onder meer MMA legende Jose Aldo en voormalig UFC kampioen Renan Barão komen van dit team) maakte indruk in het Braziliaanse MMA circuit door onder meer de Mr.Cage titel te winnen. Met een 6-0 record tekende Vieira in 2016 bij de UFC. Vieira won haar eerste twee partijen in de Octagon tegen Kelly Fasholz en Ashlee Evans-Smith. Echter maakte de Braziliaanse pas naam voor zichzelf in haar derde partij.

Ketlen Vieira kan met een overwinning reuzenstappen maken in de divisie Foto: Getty Images

Via Arm-Triangle Choke submission werd gewonnen van voormalig titeluitdaagster en zilveren medaillist op de Olympische Spelen Sara McMann. Dit was het startschot voor Vieira als topcontender in de divisie. Vieira wist vervolgens in Cat Zingano wederom een voormalig titeluitdaagster te verslaan en werd door de UFC in 2019 gematcht tegen Irene Aldana. Vieira liet zich verrassen door de Mexicaanse die via een aantal harde stoten de Braziliaanse zwaar knockout sloeg in de eerste ronde.

Nieuwe kans op topklassering

Sindsdien heeft Vieira eigenlijk niet echt meer weten te overtuigen in de Octagon. Ondanks overwinningen tegen Sijara Eubanks en voormalig kampioene Miesha Tate lijkt het spektakel er een beetje vanaf te zijn. Vieira verloor ook tussendoor nog een enigszins controversiële split decision tegen Yana Kunitskaya. Vieira kan met een overwinning tegen Holly Holm terugkeren in het titelplaatje van de UFC. Iets waar Vieira vóór haar partij tegen Aldana ook al dichtbij was.

Ketlen Vieira versloeg in haar meest recente partij voormalig kampioene Miesha Tate Foto: Getty Images

The Pride of Argentina

Het co-main event van de avond is een Zuid-Amerikaanse aangelegenheid. De Argentijn Santiago Ponzinibbio neemt het op tegen de Braziliaan Michel Pereira. Op papier een fantastische partij die met recht het etiket ‘people’s main event’ met zich mag meedragen. Santiago Ponzinibbio kwam voor het eerst in beeld in 2013 tijdens het 2de seizoen van The Ultimate Fighter Brazil. Ponzinibbio trainde destijds in Brazilië en mocht zodoende meedoen aan de Braziliaanse editie. De Argentijn wist de finale te halen echter zou hij deze in verband met een gebroken hand niet kunnen vechten. De UFC gaf Ponzinibbio wel een contract. In zijn eerste vijf jaar in de UFC wist Ponzinibbio zich te ontpoppen als een van de gevaarlijkste stand-up vechters in de divisie.

Santiago Ponzinibbio is de trots van Argentinië Foto: Getty Images

Zo won de Argentijn belangrijke partijen van Sean Strickland, Neil Magny, Gunnar Nelson en Zak Cummings. Echter raakte Ponzinibbio vervolgens meerdere malen geblesseerd en zou hij ruim twee jaar niet vechten. Uiteindelijk keerde hij in 2021 terug in de Octagon tegen Li Jingliang. Ponzinibbio leek niet zichzelf en werd KO geslagen in de eerste ronde. Een half jaar later kwam Ponzinibbio sterk terug met een Fight of the Night overwinning tegen het jonge talent Miguel Baeza. Echter moest hij in zijn meest recente partij wederom een pas op de plaats maken. Ditmaal was Geoff Neal te sterk via unanimous decision.

Hyperactieve entertainer

Michel Pereira maakte in 2019 zijn debuut in de UFC. De Braziliaan staat bekend om zijn spectaculaire finishes, maar ook om de rare capriolen die hij vaker uithaalt in de Octagon. Dit heeft hem inmiddels al een aantal overwinningen in de UFC gekost. Pereira begon steengoed in de UFC met een KO overwinning tegen Danny Roberts. Vervolgens werden onnodig gevechten verloren tegen zowel Tristan Connelly als Diego Sanchez.

Publiekstrekker Michel Pereira doet gooi naar een plek in de rankings Foto: Getty Images

Tegen Connelly haalde Pereira zoveel onnodige capriolen uit dat hij uitgeput raakte en tegen Sanchez verloor hij na een illegale knie techniek. Echter is de stijl van Pereira ook hetgeen wat hem een publiekstrekker maakt. En inmiddels lijkt hij ook een balans te hebben gevonden. Pereira won zijn laatste vier gevechten en klopt aan in de top 15 van de weltergewicht rankings. Als er wordt gewonnen van Ponzinibbio zal die ranking een feit zijn.

Indrukwekkend

In de middengewicht divisie maakt Chidi Njokuani voor de tweede maal zijn opwachting in de UFC. De jongere broer van voormalig UFC vechter Anthony Njokuani gaat het opnemen tegen de Serviër Dusko Todorovic. Njokuani werd door de UFC eind vorig jaar gecontracteerd. Njokuani die onder meer uitkwam voor Bellator MMA en de LFA wist via de Dana White’s Contender Series een UFC contract af te dwingen door tegenstander Cristhian Torres in de tweede ronde via KO te verslaan.

Chidi Njokuani heeft de snelste KO van 2022 in de UFC op zijn naam staan Foto: Getty Images

Njokuani wist vervolgens eerder dit jaar zijn debuut binnen zestien seconden winnend af te sluiten door tegenstander Marc-André Barriault via KO te finishen. Njokuani kreeg de Performance of the Night bonus voor deze prestatie en hoopt uiteraard zijn debuut over te kunnen doen tegen Todorovic.

Talentvol

Todorovic wist net als Njokuani zijn UFC contract te verdienen tijdens de Dana White's Contender Series. Todorovic versloeg Teddy Ash in een zeer matige partij. Echter zag Dana White veel potentie in de ongeslagen Serviër en gaf hij hem een contract. Todorovic won vervolgens zijn UFC debuut tegen Dequan Townsend via TKO in de tweede ronde.

Dusko Todorovic finishte Maki Pitolo in zijn meest recente partij Foto: Getty Images

Vervolgens zou hij verliezen van zowel Punahele Soriano als Gregory Rodrigues. Todorovic verlengde in zijn meest recente partij zijn UFC verblijf met een TKO overwinning in de eerste ronde tegen Maki Pitolo. Echter heeft Todorovic op de overwinning tegen Pitolo na nog niet echt weten te overtuigen in de UFC. De Serviër krijgt nu een nieuwe kans dit wel te doen tegen de man in vorm Chidi Njokuani.

Ook buiten de Octagon ‘gevaarlijk’

De partij tussen Polyana Viana en Tabatha Ricci werd op het laatste moment van de prelims naar de main card verschoven. Viana maakte in 2018 haar UFC debuut. De Braziliaanse werd gezien als een van de grootste talenten. Viana won voordat ze de UFC binnen kwam de prestigieuze Jungle Fight titel in Brazilië. Ze versloeg Amanda Ribas via KO in de eerste ronde. Tijdens haar UFC debuut imponeerde ze ook met een overwinning in de eerste ronde tegen Maia Kahaunaele. Viana werd vervolgens wereldnieuws nadat ze een straatrover wist te overmeesteren en hem behoorlijk wist toe te takelen.

Polyana Viana won haar laatste twee partijen via submission Foto: Getty Images

Echter werd dit terecht gezien als zelfverdediging. De prestaties van Viana gingen in de UFC behoorlijk achteruit. Viana verloor drie partijen op een rij en moest in augustus 2020 winnen van Emily Whitmire om in de UFC te blijven. Viana slaagde daarin via Armbar submission. In haar meest recente partij flikte ze tegen Mallory Martin hetzelfde kunstje en kreeg ze van de UFC de Performance of the Night bonus. Nu kan ze haar derde overwinning op rij pakken tegen haar landgenote Tabatha Ricci.

Baby Shark

Ricci begon haar MMA carrière in 2014, maar zocht na twee overwinningen haar weg vervolgens in het grappling. Pas in 2020 keerde ze terug in het MMA. Met drie finishes in de LFA organisatie werd Ricci in 2021 door de UFC gecontracteerd. Ricci kreeg een invalpartij aangeboden tegen de Française Manon Fiorot. Het gevecht was ook nog eens in de vlieggewicht divisie terwijl Ricci normaal in de strogewicht divisie actief is.

Tabatha Ricci pakte haar eerste UFC overwinning in haar meest recente partij tegen Maria Oliveira Foto: Getty Images

Fiorot was te sterk en won via TKO in de tweede ronde. ‘Baby Shark’ zou terugkeren naar haar normale gewichtsklasse en was daar in oktober vorig jaar wel succesvol. Via unanimous decision werd gewonnen van landgenote Maria Oliveira. Ricci vervolgt nu haar weg in de strogewicht divisie en treft in Polyana Viana wederom een Braziliaanse opponente.

American Football & MMA

Eryk Anders is pas sinds zijn 28ste actief in het pro-MMA met twee jaar ervaring bij de amateurs. De Amerikaan stapte over van het American Football waar hij zijn brood verdiende als linebacker. Na de titel te hebben gewonnen bij de LFA organisatie werd ‘Ya Boi’ in 2017 gecontracteerd door de UFC. Anders had een uitmuntend debuut door Rafael Natal via KO in de eerste ronde te stoppen. Anders zou in de UFC echter nooit een goede winstreak neer weten te zetten.

Eryk Anders na afloop van zijn overwinning tegen Darren Stewart Foto: Getty Images

Anders was erg inconsistent en verloor regelmatig onnodig partijen. Anders bleef ook wisselen tussen de middengewicht divisie en de licht-zwaargewicht divisie. Anders won slechts een van zijn laatste vier partijen en pakte in 2019 voor het laatst een overwinning in de middengewicht divisie. Anders zal moeten winnen van Jun Yong Park om zeker te zijn van een langer UFC verblijf.

Iron Turtle

Park wist zich in 2019 samen met zijn teamgenoot Da Un Jung in de kijker te spelen bij de UFC. De Zuid-Koreaan mocht in China zijn debuut maken tegen Anthony Hernandez. Park verloor na een sterke eerste ronde via Anaconda Choke submission in de tweede ronde. Vier maanden later pakte Park voor eigen publiek wel zijn eerste UFC overwinning door Marc-André Barriault via unanimous decision te verslaan.

Jun Yong Park na afloop van zijn partij (en overwinning) tegen Tafon Nchukwi Foto: Getty Images

Vervolgens won de Zuid-Koreaan ook van John Phillips en van Tafon Nchukwi. Park kwam echter te kort in zijn meest recente partij. Gregory Rodrigues was via KO in de tweede ronde te sterk. Beide mannen kregen de Fight of the Night bonus. Het was voor het eerst in de carrière van Park dat hij via KO werd gefinisht. Park heeft namelijk de bijnaam ‘Iron Turtle’ omdat hij een ongelooflijk hard hoofd heeft en nauwelijks te finishen is.

Prelim pareltje

Over het prelim pareltje hoeven we dit keer bij Eurosport niet lang na te denken. Dit is uiteraard de Braziliaanse revelatie Jailton Almeida. De beresterke vechter werd voor het eerst door het grote publiek opgemerkt eind vorig jaar tijdens het vijfde seizoen van de Dana White’s Contender Series. Almeida nam het op tegen de ongeslagen Dagestani Nasrusdin Nasrudinov. Almeida zei zonder blikken of blozen dat hij de Braziliaanse Khabib was en hij Nasrudinov zou finishen op de grond. Almeida maakte in de tweede ronde die woorden waar via Rear Naked Choke submission.

Jailton Almeida reageert op Bruce Buffer die hem introduceert aan het publiek Foto: Getty Images

Zijn debuut voor de UFC in februari van dit jaar zou nog indrukwekkender zijn. Hij domineerde Danilo Marques volledig en finishte zijn landgenoot via TKO in de eerste ronde. Almeida zou eigenlijk vechten tegen Maxim Grishin. Helaas raakte de Rus geblesseerd waardoor Almeida nu een zwaargewicht partij heeft aangenomen tegen Parker Porter. Echter zal hij na deze partij weer terug gaan naar het licht-zwaargewicht.

De volledige card voor UFC Vegas 55

Main Card

- Holly Holm vs. Ketlen Vieira

- Santiago Ponzinibbio vs. Michel Pereira

- Chidi Njokuani vs. Dusko Todorovic

- Polyana Viana vs. Tabatha Ricci

- Eryk Anders vs. Jun Yong Park

Preliminary Card

- Joseph Holmes vs. Alen Amedovski

- Jailton Almeida vs. Parker Porter

- Omar Morales vs. Uros Medic

- Jonathan Martinez vs. Vince Morales

- Chase Hooper vs. Felipe Colares

- Elise Reed vs. Sam Hughes

Waar kijk je UFC Vegas 55?

De previewshow begint zondagochtend om 00.00u op Eurosport en wordt gepresenteerd door Nesim El Ahmadi. Vaste analist Marloes Coenen is eveneens van de partij. Om 01.00u is het tijd voor de main card op discovery+

UFC Column Stefan Struve: Aleksandar Rakić had nooit moeten vechten 13 UUR GELEDEN