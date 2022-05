Echter beginnen we zoals altijd met de prelims.

Worstel clinic

Sam Hughes heeft twee overwinningen weten te halen in iets meer dan een maand tijd. De strogewicht vechtster begon haar UFC carrière met drie nederlagen. Echter stapte ze kortgeleden over naar de Fortis MMA gym van Sayif Saud en dat lijkt een geniale zet te zijn geweest. Hughes domineerde opponente Elise Reed van start tot finish.

Hughes was zeer dominant met haar worstelen en wist via stoten de partij in de derde ronde via TKO naar zich toe te trekken. Een mooie overwinning en de eerste finish in de UFC voor ‘Sampage’.

Volwassen

Een van de jongste vechters in de UFC is Chase Hooper. De Amerikaan nam het op tegen de sterke Braziliaan Felipe Colares in de vedergewicht divisie. Het zou een partij worden met veel ‘scrambles’ op de grond. Hooper wist met zijn lange benen regelmatig uit moeilijke posities te ontsnappen en dominante posities te pakken.

Colares had de tank leeg na twee ronden en was rijp voor de slacht in de derde ronde. Hooper zag dit en finishte de Braziliaan via TKO. Het was de eerste keer in de carrière van Colares dat hij gefinisht werd. Hooper kreeg meer dan terecht de Performance of the Night bonus voor deze partij.

Dominant

Jonathan Martinez heeft wederom bewezen dat hij een van de grootste talenten in de bantamgewicht divisie is. Martinez wist zijn tegenstander Vince Morales in alle ronden de baas en won zodoende via unanimous decision. Wederom waren de lowkicks zoals wel vaker een van de sleutels naar succes voor de Factory X vechter.

Jonathan Martinez domineert Vince Morales in een amusante partij Foto: Getty Images

Morales liep de hele partij achter de feiten aan en had geen echt antwoord op het offensief van Martinez. Een sterke en dominante overwinning voor Martinez was het gevolg.

De stilte van het UFC APEX

Uros Medic verloor zijn meest recente partij kansloos van Jalin Turner. Medic zei dat hij onder de indruk was van het publiek en hij zich meer op het gemak voelt in het stille UFC APEX. Ondanks dat gegeven kwam tegenstander Omar Morales toch vrij goed uit de startblokken.

Medic had het moeilijk, maar wist aan het einde van de eerste ronde goed door te komen met stoten. Uiteindelijk trok Medic in de tweede ronde die lijn door en versloeg hij Morales via TKO. Een slechte avond voor de Morales vechters (overigens geen familie van elkaar).

Rijzende ster

De grootste favoriet op de card was de Braziliaan Jailton Almeida. Hij nam het op in de zwaargewicht divisie tegen Parker Porter. Almeida ging voor deze partij een gewichtsklasse omhoog. De vraag was of hij Porter naar de grond kon krijgen. Het antwoord was na 15 seconden al duidelijk. Dat kon hij zeker.

Almeida domineerde Porter compleet en wist uiteindelijk te finishen via Rear Naked Choke submission in de eerste ronde. Almeida heeft in twee UFC partijen in totaal twee stoten moeten slikken. Een ongekende prestatie.

Ugly Man

Joseph Holmes heeft zijn tweede gevecht in de UFC wel winnend weten af te sluiten. ‘Ugly man Joe’ versloeg de Noord-Macedoniër Alen Amedovski via Rear Naked Choke submission in de eerste ronde. Holmes vocht sterk en wist met een knie zijn tegenstander knockdown te trappen.

Scheidsrechter Herb Dean maakte aanstalten om in te grijpen, maar deed dit niet. Holmes pakte vervolgens de rug van Amedovski en finishte het gevecht. Amedovski verloor zijn derde partij op rij en je hoeft geen Sherlock ‘Holmes’ te zijn om te weten wat dat zal betekenen voor de Noord-Macedoniër.

Minimaal

De main card werd geopend door de middengewicht vechters Eryk Anders en Jun Yong Park. Het was een gevecht tussen twee mannen die niet voor elkaar onder deden. Anders leek met zijn takedowns echter de bovenliggende partij.

Jun Yong Park versloeg Eryk Anders in een gelijkwaardige partij via split decision Foto: Getty Images

Park kwam een aantal malen met stoten in zowel de tweede als derde ronde goed door. Na drie ronden won Park via split decision. Het was de eerste van drie split decisions op de main card.

BJJ

Polyana Viana en Tabatha Ricci staan beiden bekend om hun BJJ. De twee Braziliaanse vrouwen namen het tegen elkaar op in de strogewicht divisie. Viana leek in de eerste ronde de bovenliggende partij. Echter had ze er ook weinig problemen mee om letterlijk de onderliggende partij te zijn. Viana nodigde Ricci uit in haar guard en probeerde van onderop te werken.

Tabatha Ricci pakt haar tweede overwinning in de UFC. Ze verslaat landgenote Polyana Viana. Foto: Getty Images

In het huidige MMA vaak niet de beste manier om te winnen aangezien de juryleden vaak naar topcontrol kijken. Uiteindelijk eindigde deze partij in een unanimous decision. Ricci werd tot winnares uitgeroepen.

Chidi Bang Bang

De man met de snelste KO in de UFC van 2022 stond op het canvas. Chidi Njokuani nam het op tegen de Serviër Dusko Todorovic. Njokuani had ongelooflijk veel moeite met Todorovic die de partij naar de grond bracht. Njokuani probeerde op te staan, maar had de Serviër op zijn rug zitten. Uiteindelijk wist Njokuani zich los te wrikken en een perfect elleboog op de slaap van Todorovic te plaatsen.

En daarmee pakte Njokuani wederom via KO in de eerste ronde de overwinning. De UFC beloonde Njokuani eveneens weer met de Performance of the Night bonus.

People’s Main Event

De meest spectaculaire partij op papier bleek uiteindelijk ook echt de meest spectaculaire partij van de avond. De Argentijn Santiago Ponzinibbio nam het op tegen de Braziliaan Michel Pereira. Het gevecht kon niet tegenvallen en dat deed het ook niet. Beide mannen maakten er een striking festijn van dat vijftien minuten lang zou duren.

De Fight of the Night tussen Michel Pereira en Santiago Ponzinibbio Foto: Getty Images

Deze partij had niet misstaan als main event. Pereira leek de betere stoten te landen, maar Ponzinibbio bleef naar voren komen en wist zelf ook goede stoten landen. Uiteindelijk eindigde ook deze partij in een split decision. Michel Pereira was de gelukkige. Beide mannen kregen meer dan terecht de Fight of the Night bonus.

Controverse

Het main event van de avond was een partij tussen voormalig bantamgewicht kampioene Holly Holm en Ketlen Vieira. Voor Holm een partij die haar wederom een titelgevecht kon opleveren. Voor Vieira de kans om in de buurt te komen van haar eerste titelgevecht. Het was een gelijkwaardige, maar zeer matige partij van beide kanten. Holm leek met haar striking en cage control de partij naar haar toe te trekken.

Vieira wist in de tweede ronde Holm bijna te laten aftikken op een choke. Echter wist de Amerikaanse op miraculeuze wijze te ontsnappen. Het gevecht eindigde in een controversiële split decision overwinning voor Vieira. Of die uitkomst terecht was laten we in het midden. Zelfs de coach van Vieira vertelde haar na de vierde ronde dat ze 3-1 achter stond. De conclusie mag wel getrokken worden dat het main event alles behalve spectaculair was.

KIJK NAAR UFC VEGAS 56

Al met al een evenement met pieken en met dalen. Klik voor de uitslagen hier . Volgende week neemt de UFC een weekje rust. Hierdoor is er pas op 4 juni weer een evenement. In het UFC APEX te Las Vegas staan de zwaargewichten Alexander Volkov en Jairzinho Rozenstruik tegenover elkaar in het main event.

De previewshow begint zaterdagavond 4 juni om 21.00u op Eurosport en wordt gepresenteerd door Nesim El Ahmadi. Vaste analist Marloes Coenen is eveneens van de partij. Om 22.00u is het tijd voor de main card op discovery+.

De volledige card van UFC Vegas 56 (volgorde niet bevestigd)

Main Card

- Alexander Volkov vs. Jairzinho Rozenstruik

- Dan Ige vs. Movsar Evloev

- Mike Trizano vs. Lucas Almeida

- Ode’ Osbourne vs. Zarrukh Adashev

- Poliana Botelho vs. Karine Silva

- Alonzo Menifield vs. Askar Mozharov

Preliminary Card

- Felice Herrig vs. Karolina Kowalkiewicz

- Joe Solecki vs. Alex da Silva

- Niklas Stolze vs. Benoît St.Denis

- Johnny Muñoz Jr. vs. Tony Gravely

- Jeff Molina vs. Zhalgas Zhumagulov

- Rinat Fakhretdinov vs. Andreas Michailidis

- Erin Blanchfield vs. JJ Aldrich

