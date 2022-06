Tybura

Rozenstruik zou eigenlijk al eerder dit jaar vechten tegen Marcin Tybura. Rozenstruik zegt dat Tybura maagproblemen had en de Pool er niet veel aan kon doen dat hij niet kon vechten. Maar uiteindelijk heeft het goed uitgepakt. Volkov is een grotere naam en een betere tegenstander.

Ad

UFC UFC Vegas 56 | Volkov & Rozenstruik op zoek naar eerherstel en top 5 ranking (Preview) GISTEREN OM 00:46

Tegen Volkov moet gewoon gewonnen worden zegt de Surinamer. Een overwinning brengt hem hoger in de divisie. Het is erg belangrijk om een goede prestatie neer te zetten. Rozenstruik voelt echter geen druk en gaat genieten van het moment. Als hij het gevoel heeft dat hij geniet slaat hij mensen eruit.

Goed gevoel = knockout

Rozenstruik verwacht een staand gevecht. Echter weet je nooit wat er gaat gebeuren en kan het altijd veranderen in een gevecht. Rozenstruik moet veel bewegen zegt hij om zodoende in de range te komen en Volkov te finishen.

Jairzinho Rozenstruik Foto: Getty Images

Rozenstruik is niet verbaasd dat Volkov alweer snel vecht na zijn meest recente verlies in Londen tegen Tom Aspinall. Rozenstruik zegt ook dat als hij een partij verlies hij ook zo snel mogelijk terug de Octagon in wil om de bittere smaak van de nederlaag weg te spoelen met een overwinning.

Voorbereiding

De Surinamer heeft niet op specifieke dingen getraind. Als er al iets specifiek moet zijn is het de lengte van Volkov. Echter zal Rozenstruik altijd hard en goed trainen in voorbereiding op zijn partij. Hij traint inmiddels al een tijd bij American Top Team waar hij samenwerkt met sterke teamgenoten.

Jairzinho Rozenstruik samen met coach Michael Babb Foto: Getty Images

Er is wel een groot verschil in het kickboksen tussen Nederland en de Verenigde Staten. Rozenstruik zegt dat hij zichzelf in de gym kan etaleren met zijn stijl van kickboksen.

Trots van Suriname

Rozenstruik is er trots op dat hij Suriname kan vertegenwoordigen in de UFC. Clyde Brunswijk trainde een tijdje met hem mee bij American Top Team. Ook Brunswijk maakte de overstap van het kickboksen naar het MMA. Rozenstruik verwacht dat er nog velen zullen volgen. Eveneens heeft Rozenstruik al jarenlang contact en goede vriendschap met top kickbokser Tyrone Spong.

Rozenstruik hier onder meer afgebeeld met Tyrone Spong en trainer Michael Babb Foto: Getty Images

Bigi Boy

De bijnaam ‘Bigi Boy’ kreeg Rozenstruik toen hij was aan het basketballen. Niemand kon zijn naam uitspreken. Rozenstruik maakte de winnende voor zijn team en in de bus werd zijn nieuwe bijnaam gescandeerd. Die bijnaam is gebleven.

UFC UFC Long Island | Ortega en Rodriguez vechten het main event op 16 juli 26/05/2022 OM 19:06