Begon als weltergewicht

Askar Mozharov werd vorig jaar verrassend door de UFC gecontracteerd. Het was opvallend omdat de Oekraïner vlak daarvoor een contract tekende bij de PFL organisatie. Mozharov trok zich geblesseerd terug voor zijn eerste geplande partij in de PFL. Vervolgens tekende hij twee weken later bij de UFC. Waarom liet de PFL Mozharov vertrekken? Een aparte gang van zaken aangezien Ante Delija een jaar eerder hetzelfde flikte en destijds de PFL voet bij stuk hield en de Kroaat liet terugkomen naar de organisatie.

Ad

Askar Mozharov transformatie Foto: Other Agency

UFC Eurosport Panel vs Daan Duijs: UFC Vegas 56 picks 18 UUR GELEDEN

Mozharov die in 2013 zijn eerste professionele partij vocht als weltergewicht is inmiddels een grote licht-zwaargewicht. Eerder deze week kwam aan het licht dat Mozharov zijn eerste partijen vocht onder zijn geboortenaam Artur Shadkov. Hij verloor die eerste drie partijen, en veranderde zijn naam in Askar Mozharov. Volgens Mozharov nam hij de naam aan van zijn stiefvader. Echter lijkt dit allemaal zeer verdacht. Mede doordat dit aan het licht kwam gingen recordsites Sherdog en Tapology op onderzoek uit. De normaal concurrerende websites besloten samen te werken om de onderste steen boven te krijgen.

Andere naam

Nog veel meer verdachte zaken kwamen naar boven. Mozharov vocht veel partijen in China. Het Chinese MMA is al jaren een doorn in het oog van recordwebsites. De organisaties zijn vaak zeer laks met het documenteren en doorgeven van uitslagen waardoor er al regelmatig partijen verloren zijn gegaan en je er vaak vanuit kan gaan dat Chinese vechters partijen missen op hun record. Mozharov en zijn team maakte gebruik van deze continue miscommunicatie en fabriceerde zelfgemaakte posters en gaf uitslagen door van partijen die nooit hadden plaatsgevonden.

Record verandering

Hierdoor begon Mozharov aan het begin van de week met een 25-7 record. Het record waar de UFC de Oekraïner ook op tekende. Inmiddels na grondig onderzoek van Tapology en Sherdog is het record geslonken naar 19-12. Liefst zes winstpartijen werden van het record afgehaald. Deze waren niet te bewijzen of het waren geen officiële MMA partijen. Eveneens kreeg hij nog vijf extra verliespartijen toegewezen waaronder dus die Artur Shadkov gevechten.

Mozharov reageerde tijdens de mediadag eerder deze week luchtig op de nieuwe feiten. Volgens de Oekraïner zijn wel meer partijen van hem niet gedocumenteerd en proberen recordsites zich te profileren ten koste van hem omdat hij nu in de UFC zit. Echter lijkt de UFC daar anders over te denken. De organisatie die normaal altijd de records van MMA Underground gebruikt, waar Mozharov op 14-7 staat, liet officieel weten dat het 19-12 record dat zowel door Sherdog als Tapology naar buiten werd gebracht nu door de UFC zal worden overgenomen.

Askar Mozharov treft Alonzo Menifield Foto: Getty Images

UFC Debuut

Dit is een teken voor Mozharov dat de UFC weet heeft van het gesjoemel van de Oekraïner. De UFC houdt absoluut niet van dit soort zaken waardoor het debuut van Mozharov alleen maar een extra lading krijgt. Mozharov weet dat hij van Menifield zal moeten winnen om enigszins te mogen hopen op een langer verblijf in de UFC.

One and done?

De UFC heeft ten aller tijden de mogelijkheid om een vechter uit de organisatie te knikkeren bij verlies of als je onwaarheden op je formulier hebt ingevuld. Dat de anti-doping organisatie USADA ook niet al teveel vertrouwen heeft in Mozharov bleek uit de cijfers van 2021. De Oekraïner vocht niet voor de UFC, maar werd wel achttien maal getest. De tests waren echter negatief.

Waar kijk je UFC Vegas 56?

UFC Vegas 56 | Volkov vs. Rozenstruik Promo

De previewshow begint zaterdagavond 4 juni om 21.00u op Eurosport en wordt gepresenteerd door Nesim El Ahmadi. Vaste analist Marloes Coenen is eveneens van de partij. Om 22.00u is het tijd voor de main card die te bekijken is op zowel Eurosport als .

UFC UFC | Grasso en Araújo in belangrijke contender partij op 13 augustus 21 UUR GELEDEN