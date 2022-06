Part of the job

Volkov is tevreden dat hij snel weer terug kan keren na zijn verlies drie maanden geleden tegen Tom Aspinall. Hij is fit en heeft er zin in. Het is een sport. Soms win je en soms verlies je. Het is ‘part of the job’. Volkov kijkt uit naar de partij tegen Rozenstruik. Hij verwacht uiteraard een stand-up gevecht en dat er iemand KO gaat.

Alexander Volkov tijdens de officiële weging Foto: Getty Images

Semmy Schilt

Volkov heeft een karateachtergrond en traint ook veel jiu jitsu. Volkov zegt dat hij eveneens les geeft in boksen. Hij houdt veel van slaan en stoten. Een beetje vergelijkbaar met de Nederlandse kickbokslegende Semmy Schilt. Volkov trainde in het verleden ook vaker met Schilt en heeft ook nog altijd contact met de man uit Zuidlaren. Schilt hielp Volkov met zijn voorbereiding in zijn partij tegen Stefan Struve in Rotterdam. De Nederlander stond ook die avond in de hoek van Volkov.

Volkov weet dat hij nog een aantal partijen moet winnen om weer terug aan de top te komen. Hij verloor tegen veel mensen in de top 5 en heeft meer overwinningen nodig. Hij hoopt hiermee zaterdag mee te kunnen starten.

Drago

Zijn bijnaam ‘Drago’ komt inderdaad zoals verwacht van de Rocky film. Toen Volkov in de Verenigde Staten voor het eerst vocht werd hij met Ivan Drago vergeleken. De Russische bokser die werd gespeeld door acteur Dolph Lundgren.

Dolph Lundgren (rechts) als Ivan Drago Foto: Getty Images

