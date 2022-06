Zoals bekend worden een dag voor aanvang van het evenement de vechters gewogen. Dit gebeurt door de Athletic Commission die hiervoor is aangesteld.

Main Card

- Alexander Volkov (256.5 lbs) vs. Jairzinho Rozenstruik (259 lbs)

- Dan Ige (145.5 lbs) vs. Movsar Evloev (146 lbs)

- Mike Trizano (145.5 lbs) vs. Lucas Almeida (154.5 lbs)

- Karine Silva (125 lbs) vs. Poliana Botelho (125.5 lbs)

- Ode’ Osbourne (126 lbs) vs. Zarrukh Adashev (125.5 lbs)

- Alonzo Menifield (205 lbs) vs. Askar Mozharov (204.5 lbs)

Preliminary Card

- Felice Herrig (115 lbs) vs. Karolina Kowalkiewicz (115.5 lbs)

- Joe Solecki (155.5 lbs) vs. Alex da Silva (155.5 lbs)

- Damon Jackson (145.5 lbs) vs. Daniel Argueta (145.5 lbs)

- Niklas Stolze (156 lbs) vs. Benoît St.Denis (155.5 lbs)

- Johnny Muñoz Jr. (135 lbs) vs. Tony Gravely (135.5 lbs)

- Jeff Molina (125.5 lbs) vs. Zhalgas Zhumagulov (126 lbs)

- Rinat Fakhretdinov (170.5 lbs) vs. Andreas Michailidis (170.5 lbs)

- Erin Blanchfield (124.5 lbs) vs. JJ Aldrich (125 lbs)

WAAR KIJK JE UFC VEGAS 56?

De previewshow begint zaterdagavond 4 juni om 21.00u op Eurosport en wordt gepresenteerd door Nesim El Ahmadi. Vaste analist Marloes Coenen is eveneens van de partij. Om 22.00u is het tijd voor de main card die te bekijken is op zowel Eurosport als discovery+.

