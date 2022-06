Gevaarlijke routinier

Alexander Volkov is een gevestigde naam in de zwaargewicht divisie. De Rus wist voordat hij de UFC binnenkwam al titels te winnen bij M-1 Global en Bellator MMA. Volkov werd door de UFC in 2016 gecontracteerd. De Rus begon sterk met vier overwinningen in zijn eerste vier partijen en finishte onder meer oud-kampioen Fabricio Werdum en Stefan Struve. Volkov stond op het randje van een titelgevecht, maar werd knockout geslagen enkele seconden voordat hij een decision zou winnen tegen Derrick Lewis.

Alexander Volkov zal moeten winnen om een klassering in de top 5 in het zich te kunnen houden Foto: Getty Images

En dit is eigenlijk de rode draad door de UFC carrière van Volkov. Het is steeds net niet voor de Rus. Zo wist Volkov nog onder meer te winnen van Alistair Overeem en Marcin Tybura, maar kwam hij keer op keer te kort tegen tegenstanders die hem in de buurt van een titelgevecht zouden brengen. Volkov verloor onder meer van topcontender Curtis Blaydes en de latere interim kampioen Ciryl Gane. Volkov verloor zijn meest recente partij in maart van dit jaar tegen de talentvolle Tom Aspinall. Volkov zal moeten winnen om relevant te blijven in top van de divisie.

Surinaamse trots

Jairzinho Rozenstruik kwam in 2019 als ongeslagen vechter de UFC binnen. De voormalig kickbokser die inmiddels de overstap had gemaakt naar het MMA imponeerde in zijn UFC debuut door Junior Albini met een fantastische combinatie te finishen in de tweede ronde. ‘Bigi Boy’ vervolgde zijn UFC run met twee keiharde knockouts tegen respectievelijk Allen Crowder en Andrei Arlovski. Het leverde de Surinamer zijn eerste main event op tegen Alistair Overeem. Rozenstruik werd worstelend volledig gedomineerd door Overeem, maar zou tien seconden voor het einde een konijn uit zijn hoge hoed toveren. Rozenstruik sloeg Overeem met nog maar vier seconden op de klok knockout. Hiermee behield Rozenstruik zijn ongeslagen status.

Jairzinho Rozenstruik samen met coach Michael Babb Foto: Getty Images

Uiteindelijk ging het volledig mis tegen huidig kampioen Francis Ngannou. Rozenstruik ging zwaar knockout tegen de vechter uit Kameroen. Sindsdien heeft Rozenstruik nog weten te winnen van voormalig kampioen Junior Dos Santos en Augusto Sakai, maar gingen belangrijke partijen tegen voormalig interim kampioen Ciryl Gane en topcontender Curtis Blaydes verloren. Rozenstruik zit hiermee eigenlijk in hetzelfde schuitje als tegenstander Volkov. Een overwinning is nodig om relevant te blijven in de divisie en weer een stap omhoog te zetten richting de top 5 van de divisie.

Stabiele factor

Dan Ige is een man die inmiddels een vaste klant is in de Top 15 van de divisie. De Xtreme Couture vechter kwam voor het eerst in beeld tijdens het eerste seizoen van DWCS. Ige vocht sterk en won in de derde ronde van Luis Gomez via een Rear Naked Choke submission. Echter kreeg hij geen contract van de UFC. Uiteindelijk kwam de UFC terug op die beslissing en kreeg Ige alsnog een contract. Zijn debuut was een tegenvaller tegen de eveneens debuterende Julio Arce. Ige had weinig in te brengen en verloor via unanimous decision.

Dan Ige gaat proberen zijn top 10 positie in de vedergewicht rankings te verdedigen Foto: Getty Images

Dit was voor Ige echter het startschot van een schitterende winstreak van zes partijen in de UFC tegen onder meer Mirsad Bektic en Edson Barboza. Ige mocht hierdoor een belangrijke partij vechten in de zomer van 2020 tegen Calvin Kattar. Helaas voor Ige verloor hij de partij via unanimous decision. Ige maakte vervolgens korte metten met Gavin Tucker, maar verloor zijn meest recente partijen van respectievelijk Chan Sung Jung en Josh Emmett. Ige zal moeten winnen van Evloev om niet voor het eerst sinds lange tijd buiten de Top 10 van de divisie te vallen.

Ongeslagen man uit de bergen

Movsar Evloev is een man uit de bergen van Ingoesjetië. Een autonome republiek die valt onder de Russische federatie. Evloev is een van de allergrootste talenten in de organisatie. De Rus vocht voordat hij de UFC binnenkwam zijn gehele carrière voor de M-1 Global organisatie en deed dit vooral in de bantamgewicht divisie. Na het winnen van de interim belt in 2017 wist Evloev ook de undisputed belt te winnen en deze tweemaal te verdedigen. Door het samenwerkingsverband van de UFC met M-1 Global hadden de kampioenen een clausule in hun contract dat ze bij minimaal een titelverdediging de overstap mochten maken naar de UFC.

De ongeslagen Movsar Evloev krijgt zijn kans om de top 10 van de vedergewicht divisie binnen te komen Foto: Getty Images

Evloev maakte hier na zijn tweede succesvolle titelverdediging gebruik van. In de UFC is Evloev veel zakelijker dan in de M-1 Global organisatie en vecht hij niet meer in de bantamgewicht maar in de vedergewicht divisie. De Rus is zeer allround, maar neemt geen onnodige risico's. Vaak heeft hij wel opstartproblemen wat hem al regelmatig de eerste ronde heeft gekost. Echter is hij tot dusver nog altijd ongeslagen met vijf overwinningen tegen onder meer Hakeem Dawodu en Nik Lentz. Evloev gaat nu proberen voor het eerst de Top 10 aan te vallen.

TUF winnaar

Mike Trizano is een vedergewicht uit de Tiger Schulmann stal. Trizano wist in zijn eerste twee jaar als professional onder meer de Ring of Combat titel op zijn naam te schrijven. ‘Lone Wolf’ deed vervolgens in 2018 mee aan het 27ste seizoen van The Ultimate Fighter. Trizano was een van de betere vechters en won in de finale van Joe Giannetti via split decision. Na vervolgens ook Luis Peña te hebben verslagen keerde Trizano terug in de vedergewicht divisie.

TUF 27 winnaar Mike Trizano is ook van de partij op 4 juni Foto: Getty Images

Tijdens zijn debuut voor de UFC in de vedergewicht divisie verloor Trizano voor het eerst in zijn carrière. Grant Dawson was via Rear Naked Choke submission in de eerste ronde te sterk. Trizano wist vervolgens in een close gevecht van Ludovit Klein te winnen. Echter ging hij in zijn meest recente partij wederom ten onder. Ditmaal was Hakeem Dawodu actiever in de partij en versloeg Trizano via unanimous decision. Trizano zal van nieuwkomer Lucas Almeida moeten winnen om zeker te zijn van een langer UFC verblijf.

Meervoudig Braziliaans kampioen

De talentvolle Braziliaan Lucas Almeida is sinds 2014 actief in het MMA. Almeida baarde opzien met een aantal spectaculaire finishes in het regionale Braziliaanse circuit. Dit zorgde ervoor dat hij in 2016 al door het prestigieuze Jungle Fight werd getekend. Almeida pakte drie overwinningen op rij die hij allemaal voortijdig wist te beslissen. De Braziliaan stapte vervolgens over naar de Max Fight organisatie waar hij de titel wist te pakken en eveneens tweemaal wist te verdedigen. Almeida zou drie jaar na zijn laatste partij bij Jungle Fight terugkeren waar ze hem nog niet waren vergeten en hem meteen voor de titel lieten vechten.

Lucas Almeida maakt UFC debuut op 4 juni Foto: Getty Images

Almeida won via een spectaculaire Flying Knee knockout in de derde ronde de titel. Ook de UFC had de Braziliaan op de korrel en nodigde hem uit in 2021 om deel te nemen aan de Dana White’s Contender Series. Almeida verloor voor het eerst in zijn carrière in een spectaculaire partij tegen de Mexicaan Daniel Zellhuber. Dana White liet weten interesse in de Braziliaan te hebben, maar hij hem pas na een overwinning wilde contracteren. Die opmerking was niet aan dovemansoren gericht. Almeida ging terug naar Jungle Fight en verdedigde zijn titel met succes. White kwam zijn belofte na en gaf Almeida zijn UFC contract.

Killer Karine

Almeida is niet de enige Braziliaan die zijn debuut maakt op 4 juni voor de UFC. Ook Karine Silva mag haar kunsten gaan vertonen in de Octagon. ‘Killer Karine’ loopt al jaren mee in het Braziliaanse MMA circuit. Silva wist zich in de kijker te spelen met zes overwinningen in evenveel partijen bij de bekende Aspera FC organisatie in Brazilië. Hierdoor tekende ze in 2017 een contract bij de M-1 Global organisatie. Silva vocht slechts eenmaal voor de Russische organisatie en verloor kansloos van Marina Mokhnatkina. De Braziliaanse keerde terug in haar thuisland waar ze ook verloor van Dione Barbosa.

Karine Silva maakt haar UFC debuut tijdens UFC Vegas 56 Foto: Getty Images

Echter lijkt het erop dat vanaf dat moment de stijgende lijn die Silva had voor haar twee verliespartijen weer is opgepakt. In 2020 wist Silva twee schitterende submission overwinningen te pakken in de eerste ronde tegen respectievelijk Simone da Silva en Sidy Rocha. Het leverde haar een belletje van de UFC op in 2021. Silva mocht deelnemen aan het vijfde seizoen van de Dana White’s Contender Series tegen de Chinese Qihui Yan. Silva had het moeilijk, maar wist met haar eerste Guillotine Choke submission uit haar carrière de Chinese tot aftikken te dwingen. De UFC was overtuigd en beloonde de Braziliaanse met een UFC contract.

Must win

Poliana Botelho is een Braziliaanse atlete die in 2017 tekende bij de UFC. De van het sterke Nova União afkomstige Botelho had vlak daarvoor in Brazilië de XFC titel gepakt door Silvana Gomez Juarez te verslaan. Botelho’s verwachtingen in de UFC waren erg hoog. Na een overwinning in haar debuut tegen Pearl Gonzalez imponeerde Botelho pas echt in haar tweede UFC partij tegen Syuri Kondo. De Japanse werd binnen 33 seconden via een trap naar het lichaam gefinisht. Botelho’s weg naar de top van de divisie leek open te liggen.

Poliana Botelho treft haar landgenote Karine Silva op 4 juni Foto: Getty Images

In november 2018 werd de Braziliaanse gematcht tegen Cynthia Calvillo. Botelho’s grondspel werd volledig blootgelegd door Calvillo die de Braziliaanse finishte in de eerste ronde via een Rear Naked Choke submission. Dit deed Botelho besluiten om van de strogewicht divisie over te stappen naar de vlieggewicht divisie. Echter liep ze hier tegen dezelfde problemen aan. Botelho won van Lauren Mueller, maar kwam te kort tegen zowel Gillian Robertson als Luana Carolina. Botelho verloor drie van haar laatste vier partijen en zal van haar landgenote Silva moeten winnen om actief te blijven in de UFC.

Jamaican Sensation

In de vlieggewicht divisie gaat Ode’ Osbourne proberen om voor het eerst zijn UFC record in de positieve cijfers te laten komen. Osbourne kwam in 2019 voor het eerst in beeld bij het grote publiek tijdens de Dana White’s Contender Series. De Jamaicaanse Amerikaan won zijn partij tegen Armando Villarreal via Armbar submission in de eerste ronde. Dana White was zeer positief over Osbourne en gaf hem een contract bij de UFC. Osbourne maakte vervolgens in 2020 zijn UFC debuut in de bantamgewicht divisie tegen Brian Kelleher. Osbourne verloor in de eerste ronde via een Guillotine Choke submission.

Ode' Osbourne vecht tijdens UFC Vegas 56 Foto: Getty Images

Osbourne maakte vervolgens bekend naar het vlieggewicht te gaan, maar in verband met een invalpartij vocht hij tegen Jerome Rivera op vedergewicht. Osbourne won in de eerste ronde via KO en zou vervolgens alsnog naar het vlieggewicht gaan. Daar heeft Osbourne tot dusver een partij weten te winnen en een partij verloren. Manel Kape was te sterk, maar in zijn meest recente gevecht was Osbourne op dreef en wist hij via een sterke unanimous decision tegenstander CJ Vergara te verslaan. Nu treft hij Zarrukh Adashev.

Moeilijk begin

Adashev vocht drie losse partijen bij Bellator MMA, maar kreeg van de organisatie geen vast contract. Uiteindelijk tekende de Oezbeek met een 3-1 record in 2020 verrassend bij de UFC. Adashev had een debuut om heel snel te vergeten. De Oezbeek ging zwaar knockout binnen 32 seconden tegen Tyson Nam. En ook een half jaar later tegen Sumudaerji kon hij niet overtuigen.

Zarrukh Adashev gaat voor tweede UFC overwinning op 4 juni Foto: Getty Images

Adashev had inmiddels een record van 3-3 en wist dat hij moest winnen van Ryan Benoit om zijn record positief te houden en zijn verblijf in de UFC te verlengen. Adashev vocht sterk en maakte het Benoit moeilijk. Uiteindelijk pakte de Oezbeek via unanimous decision zijn eerste overwinning in de UFC. Nu krijgt hij de kans om zijn winstreak in de UFC naar twee partijen uit te breiden tegen Osbourne.

Explosief

‘Atomic’ Alonzo Menifield is een zeer attractief vechtende atleet in de UFC licht-zwaargewicht divisie. De Amerikaan die traint bij Fortis MMA heeft dynamiet in zijn handen, maar heeft vaak wel problemen om zijn conditie drie ronden lang op peil te houden. Menifield kwam na twee pogingen in 2018 de UFC in via de Dana White’s Contender Series. Met een finish binnen acht seconden nog altijd de snelste finish in de historie van de DWCS. Menifield begon voortvarend in de UFC met twee knockout overwinningen in de eerste ronde tegen respectievelijk Vinicius Moreira en Paul Craig. Echter kwam vervolgens zijn conditie in het spel. Devin Clark wist ternauwernood de eerste ronde te overleven tegen Menifield. Clark maakte vervolgens gebruik van de slechte cardio van Menifield en won de tweede en derde ronde en daarmee de partij.

De man met dynamiet in zijn vuisten Alonzo Menifield Foto: Getty Images

Hetzelfde gebeurde tegen Ovince St.Preux. Echter wist de Haïtiaan Menifield zelfs te finishen via KO. De Amerikaan kwam in 2021 sterk terug met een Von Flue Choke submission overwinning in de eerste ronde tegen Fabio Cherant, en liet eveneens zien in de partij tegen Ed Herman wel drie ronden te kunnen vechten. Menifield won voor het eerst een partij die naar de juryleden ging via unanimous decision. Helaas voor Menifield kwam hij in zijn meest recente partij eind vorig jaar te kort tegen William Knight. Via unanimous decision was Knight te sterk. Menifield zal moeten winnen van UFC debutant Askar Mozharov om zich voorlopig veilig te voelen in de divisie.

Opvallende verschijning

De Oekraïense debutant Askar Mozharov is een opvallende verschijning. En dat zal vooral het geval zijn als je hem in 2014 zijn MMA debuut zag maken. Destijds was de Oekraïner nog actief in de weltergewicht divisie. Inmiddels is hij een licht-zwaargewicht en is hij bijna twintig kilo zwaarder. Die twintig kilo lijkt hij gewonnen te hebben aan spieren. Mozharov is net als Menifield zéér gespierd. Mozharov is eigenlijk heel moeilijk te plaatsen. Hij won partijen tegen de mindere bekende atleten. Dit deed hij vooral in China en in Oekraïne.

Askar Mozharov maakt zijn UFC debuut (Photo Credits: Mozharov IG) Foto: Other Agency

Echter tegen de bekendere MMA vechters delfde hij negen van de tien keer het onderspit. Mozharov won zijn laatste drie partijen allemaal via KO in de eerste ronde. In 2021 tekende hij vervolgens bij de PFL, maar zou nooit in actie komen voor de organisatie. De verbazing was dan ook groot dat de UFC hem in hetzelfde jaar een contract aanbood. Mede omdat hij nog niet gevochten had voor de PFL kon hij onder dat contract uit en maakt hij anderhalf jaar sinds zijn laatste partij op 4 juni zijn promotionele debuut tegen Alonzo Menifield.

Prelim pareltje

De prelims staan vol met interessante gevechten. Echter is er maar een iemand die echt boven iedereen uitspringt. Erin Blanchfield is een van de allergrootste talenten in de UFC vlieggewicht divisie. De Amerikaanse staat eigenlijk veel te laag op deze card. Blanchfield is 23 jaar en heeft een record van acht overwinningen en een verliespartij.

Erin Blanchfield is een van de allergrootste talenten in de vlieggewicht divisie Foto: Getty Images

Die verliespartij liep ze op in 2019 tegen Tracy Cortez buiten de UFC. Een zeer controversiële split decision werd verloren. Inmiddels heeft Blanchfield een winstreak van vijf partijen en domineerde ze zowel Sarah Alpar als Miranda Maverick tijdens haar twee UFC partijen. Nu treft ze de immer taaie en ondergewaardeerde JJ Aldrich. Een overwinning brengt een van beide vrouwen in de rankings van de divisie.

De volledige card voor UFC Vegas 56

UFC Vegas 56 Poster Foto: Getty Images

Main Card

- Alexander Volkov vs. Jairzinho Rozenstruik

- Dan Ige vs. Movsar Evloev

- Mike Trizano vs. Lucas Almeida

- Karine Silva vs. Poliana Botelho

- Ode’ Osbourne vs. Zarrukh Adashev

- Alonzo Menifield vs. Askar Mozharov

Preliminary Card

- Felice Herrig vs. Karolina Kowalkiewicz

- Joe Solecki vs. Alex da Silva

- Damon Jackson vs. Daniel Argueta

- Niklas Stolze vs. Benoît St.Denis

- Johnny Muñoz Jr. vs. Tony Gravely

- Jeff Molina vs. Zhalgas Zhumagulov

- Rinat Fakhretdinov vs. Andreas Michailidis

- Erin Blanchfield vs. JJ Aldrich

Waar kijk je UFC Vegas 56?

De previewshow begint zaterdagavond 4 juni om 21.00u op Eurosport en wordt gepresenteerd door Nesim El Ahmadi. Vaste analist Marloes Coenen is eveneens van de partij. Om 22.00u is het tijd voor de main card die te bekijken is op zowel Eurosport als discovery+.

