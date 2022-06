Crossroads partij

Het hoofdgevecht tussen Volkov en Rozenstruik is met recht een crossroads gevecht in de carrière van beide mannen. Zowel Volkov als Rozenstruik verloren belangrijke partijen tegen huidige topcontenders en zijn hierdoor beiden uit de top 5 van de rankings gevallen. Een overwinning kan zowel Volkov als Rozenstruik terug brengen op het goede spoor op weg naar een eventueel topcontender gevecht in de toekomst. UFC op Eurosport-producer Dennis Kornman sprak met beide vechters. Bekijk hieronder de interviews.

Ad

Interview Volkov

UFC UFC Vegas 56 | "Ik kan nog altijd de titel winnen" - Alexander Volkov 11 UUR GELEDEN

UFC Vegas 56 | "Ik kan nog altijd de titel winnen" - Alexander Volkov

Interview Rozenstruik

UFC Vegas 56 | "Als ik geniet sla ik mensen eruit" - Jairzinho Rozenstruik

Wisseling van de wacht?

Het co-main event van de avond is een treffen in de vedergewicht divisie tussen Dan Ige en de ongeslagen Rus Movsar Evloev. Voor Ige een belangrijke partij om in de top 10 van de divisie te blijven. De Xtreme Couture vechter vecht een thuisgevecht en kan bij een verliespartij voor het eerst sinds lange tijd uit de top 10 vallen.

Dan Ige gaat proberen zijn top 10 positie in de vedergewicht rankings te verdedigen Foto: Getty Images

Ige is zeer allround en staat zowel op de grond als staand zijn mannetje. Dit geldt ook voor Evloev. De Rus verloor nog geen enkele partij in de UFC en is inmiddels de top 15 van de divisie binnengedrongen. Een overwinning tegen Ige brengt hem in de top 10.

Debutanten

Er staan maar liefst drie UFC debutanten op de main card. Iets wat niet heel vaak voorkomt. Lucas Almeida maakt zijn debuut in de vedergewicht divisie tegen TUF 27 winnaar Mike Trizano. Karine Silva maakt na een sterk comeback gevecht tijdens de DWCS haar debuut tegen Poliana Botelho.

En ook de meest besproken man van de card Askar Mozharov maakt zijn debuut tegen Alonzo Menifield. Mozharov kwam deze week onder vuur te liggen nadat bekend werd dat hij onjuiste informatie had doorgegeven over zijn partijen aan record websites Sherdog en Tapology. Zijn record werd op beiden sites aangepast van 25-7 naar 19-12.

Askar Mozharov maakt zijn UFC debuut (Photo Credits: Mozharov IG) Foto: Other Agency

De volledige card voor UFC Vegas 56

Main Card

- Alexander Volkov vs. Jairzinho Rozenstruik

- Dan Ige vs. Movsar Evloev

- Mike Trizano vs. Lucas Almeida

- Karine Silva vs. Poliana Botelho

- Ode’ Osbourne vs. Zarrukh Adashev

- Alonzo Menifield vs. Askar Mozharov

Lees hier onze uitgebreide preview waarin alle main card gevechten worden besproken.

Preliminary Card

- Felice Herrig vs. Karolina Kowalkiewicz

- Joe Solecki vs. Alex da Silva

- Damon Jackson vs. Daniel Argueta

- Niklas Stolze vs. Benoît St.Denis

- Johnny Muñoz Jr. vs. Tony Gravely

- Jeff Molina vs. Zhalgas Zhumagulov

- Rinat Fakhretdinov vs. Andreas Michailidis

- Erin Blanchfield vs. JJ Aldrich

Waar kijk je UFC Vegas 56?

De previewshow begint zaterdagavond 4 juni om 21.00u op Eurosport en wordt gepresenteerd door Nesim El Ahmadi. Vaste analist Marloes Coenen is eveneens van de partij. Om 22.00u is het tijd voor de main card die te bekijken is op zowel Eurosport als discovery+

UFC UFC Vegas 56 | "Als ik geniet sla ik mensen eruit" - Jairzinho Rozenstruik GISTEREN OM 01:28