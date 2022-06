Eveneens stonden tijdens het co-main event Dan Ige en de ongeslagen Movsar Evloev op het canvas in de vedergewicht divisie. Tot slot vocht ook TUF 27 winnaar Mike Trizano tegen UFC debutant Lucas Almeida in de vedergewicht divisie.

Bekijk hieronder alle uitslagen.

Main Card

- Alexander Volkov def. Jairzinho Rozenstruik via TKO (Punches) – R1, 2:12.

- Movsar Evloev def. Dan Ige via UD (30-27, 30-27, 30-26).

- Lucas Almeida def. Mike Trizano via TKO (Punches) – R3, 0:55.

- Karine Silva def. Poliana Botelho via Submission (D’Arce Choke) – R1, 4:55.

- Ode Osbourne def. Zarrukh Adashev via KO (Punches) – R1, 1:01.

- Alonzo Menifield def. Askar Mozharov via KO (Elbows) – R1, 4:40.

Preliminary Card

- Karolina Kowalkiewicz def. Felice Herrig via Submission (RNC) – R2, 4:01.

- Joe Solecki def. Alex da Silva via MD (28-28, 28-27, 29-27).

- Damon Jackson def. Dan Argueta via UD (30-27, 30-27, 29-28).

- Benoit Saint Denis def. Niklas Stolze via Submission (RNC) – R2, 1:32.

- Tony Gravely def. Johnny Munoz via KO (Punches) – R1, 1:08.

- Jeff Molina def. Zhalgas Zhumagulov via SD (28-29, 29-28, 30-27).

- Rinat Fakhretdinov def. Andreas Michailidis via UD (30-26, 30-26, 30-27).

- Erin Blanchfield def. JJ Aldrich via Submission (Guillotine Choke) – R2, 2:38.

