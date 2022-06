Echter beginnen we zoals altijd met de prelims.

'Cold Blooded' Comeback

Erin Blanchfield heeft ook haar derde partij in de UFC weten te winnen. Het toptalent in de vlieggewicht divisie trapte het evenement af tegen JJ Aldrich. Aldrich begon erg sterk aan de partij en pakte de eerste ronde met sterke stand-up en een zeer gevarieerde groundgame.

Blanchfield had moeite om vat te krijgen op Aldrich, maar wist haar in de tweede ronde uit balans te brengen en een Standing Guillotine Choke uit het niets aan te zetten. Aldrich moest aftikken en Blanchfield ontsnapte hiermee aan een zeer moeilijke partij. De eerste finish voor 'Cold Blooded' Erin Blanchfield in de UFC.

Wrestling-clinic debuut

In de weltergewicht divisie stond debutant Rinat Fakhretdinov tegenover de Griek Andreas Michailidis. Fakhretdinov nam meteen het initiatief met takedowns. Echter voorkwam de Griek de takedowns in de eerste ronde door meerdere malen de kooi te grijpen.

Rinat Fakhretdinov met links de Russische MMA legende en acteur Oleg Taktarov Foto: Getty Images

Scheidsrechter Mark Smith deed niets waardoor de partij verder ging. Fakhretdinov wist in de tweede en derde ronde de Griek compleet te domineren met zijn worstelen en pakte via unanimous decision de overwinning.

Vervolgens was het de beurt aan de vlieggewichten Jeff Molina en Zhalgas Zhumagulov. Molina was de favoriet bij het ingaan van deze partij. ‘El Jefe’ won zijn beide partijen tot dusver in de UFC. Zhumagulov begon echter sterk en wist met zijn worstelen de Amerikaan het moeilijk te maken. Ook qua stand-up wist Zhumagulov mee te komen met Molina en hem zelfs een keer aan het wankelen te brengen.

De verbaasde blik van Molina nadat hij de 30-27 scorekaart krijgt toegewezen na afloop van zijn gevecht tegen Zhalgas Zhumagulov Foto: Getty Images

De partij ging uiteindelijk naar de juryleden. Twee juryleden kozen voor Molina en een voor Zhumagulov waardoor Molina via een zeer controversiële split decision won. Een jurylid scoorde de partij 30-27. Toen Molina die derde scorekaart hoorde liep hij weg omdat hij dacht dat hij onmogelijk drie ronden gewonnen kon hebben. Echter vond de desbetreffende judge van wel.

Sneltrein

De partij tussen Tony Gravely en Johnny Munoz Jr. was op papier een zeer evenwichtige partij. Beide bantamgewichten zijn zeer vaardig op de grond.

Echter kwam die partij daar nooit. Munoz Jr. ging na iets meer dan een minuut voor een takedown. Gravely had dit in de gaten en trakteerde hem op een zeer sneaky opstoot. Munoz Jr. ging neer en werd gefinisht door Gravely. Een fantastische overwinning voor Gravely die liet weten nog minimaal twee keer te willen vechten dit jaar.

Saint Denis’ comeback

Benoit Saint Denis heeft zijn eerste overwinning in de UFC weten te pakken. De Fransman domineerde met zijn grondspel het gevecht tegen de Duitser Niklas Stolze. Saint Denis ging al snel voor een takedown, maar liep tegen een harde knie aan van Stolze. Saint Denis had een scheur op zijn wang, maar domineerde de Duitser compleet.

Uiteindelijk wist de Fransman de partij in de tweede ronde via een Rear Naked Choke submission te finishen. Een mooie overwinning voor de man die aan de verkeerde kant stond van een van de meest eenzijdige UFC partijen aller tijden vorig jaar. Stolze heeft nu drie partijen verloren in de UFC en lijkt hiermee klaar in de organisatie.

Grappling

Als je twee vechters tegenover elkaar zet die beiden goed zijn in het grondgevecht krijg je regelmatig het tegenovergestelde. Dit was niet het geval in de partij tussen Damon Jackson en Dan Argueta. Argueta nam het gevecht met minder dan een week voorbereiding aan en komt eigenlijk normaal gesproken een gewichtsklasse lager in actie.

Damon Jackson domineert en wint via unanimous decision Foto: Getty Images

Dit was ook duidelijk te zien. Jackson was sterker en over het geheel gezien op de grond in controle. Ondanks dat Argueta een competitief gevecht ervan maakte was het duidelijk Jackson die na vijftien minuten via unanimous decision de overwinning pakte.

Partij met meerdere gezichten

Het lichtgewicht gevecht tussen Joe Solecki en Alex da Silva begon furieus. Da Silva wist Solecki al snel op een knockdown te trakteren. Da Silva finishte niet, maar controleerde de Amerikaan wel op de grond. Da Silva kwam in een hachelijk moment toen Solecki uit het niets een Guillotine Choke wist aan te zetten. Echter wist da Silva te pareren. De tweede ronde was compleet anders. Solecki domineerde van de start en probeerde da Silva op de grond te finishen.

Joe Solecki wint een majority decision tegen Alex da Silva Foto: Getty Images

Da Silva probeerde met zijn tenen meerdere malen via de kooi zich in een betere positie te manoeuvreren. Scheidsrechter Chris Tognoni had hier genoeg van en trok een punt af van da Silva. De derde ronde was op het oog weer een prooi voor da Silva. Echter kon hij door het punt in mindering in principe niet meer winnen. Dit gebeurde ook niet. Solecki pakte via majority decision de overwinning.

Welcome back Karolina, Goodbye Felice

De laatste overwinning van Karolina Kowalkiewicz dateerde uit april 2018. Toen was de Poolse te sterk voor Felice Herrig. Kowalkiewicz verloor vervolgens vijf partijen op rij en moest nu voor haar UFC carrière vechten in een rematch tegen Herrig. De Amerikaanse Herrig won al niet meer sinds 2017. Kowalkiewicz verliet haar thuisland Polen en ging samen trainen met voormalig rivale en inmiddels vriendin Joanna Jedrzejczyk in Coconut Creek, Florida.

Kowalkiewicz was ongelooflijk scherp tegen Herrig en domineerde de partij. Nog nooit pakte ze een finish in de UFC, maar dit keer wel. Via Rear Naked Choke submission versloeg ze Herrig. Kowalkiewicz zien we terug in de UFC. Herrig kondigde officieel haar afscheid aan na afloop.

Venijnig sfeertje

De main card werd geopend door Alonzo Menifield en Askar Mozharov. Een partij in de licht-zwaargewicht divisie waar op voorhand veel om te doen was ( lees Mozharov artikel ). Menifield nam geen risico’s met Mozharov en haalde hem naar de grond. Menifield was sterker daar en probeerde schade aan te richten.

Mozharov herstelde, maar werd in verband met zijn erbarmelijk slechte takedown verdediging weer direct op het canvas gelegd. Mozharov kwam in een zogeheten ‘crucifix positie’ terecht en kon geen kant op. Menifield sloeg vervolgens de Oekraïner via een aantal harde ellebogen knockout.

Ode’ Ode’ Ode’ Ode’

Het vlieggewicht gevecht tussen Ode’ Osbourne en Zarrukh Adashev duurde slechts 61 seconden. Adashev was fel in het begin en probeerde Osbourne onder druk te zetten. Osbourne was niet onder de indruk en wist met een schitterende stoot Adashev neer te slaan. Osbourne finishte het gevecht met een aantal harde stoten waarmee hij Adashev volledig buiten westen sloeg.

Osbourne introduceerde vervolgens zijn nieuwe zelfgeproduceerde liedje: “Ode’ Ode’ Ode’ Ode’”. Osbourne kreeg meer dan terecht de Performance of the Night bonus.

Een uitstekend begin

Karine Silva is uitstekend begonnen aan haar UFC carrière. De Braziliaanse pakte via een fantastische D’Arce Choke submission in de eerste ronde haar eerste overwinning in de organisatie. Silva wist even eerder al Botelho ‘aan’ te slaan en finishte het gevecht dus ook uiteindelijk op de grond.

Silva die voor het gevecht in een interview liet weten totaal geen inkomen te hebben en moet leven van het inkomen van haar vriendin zal 4 juni 2022 niet snel vergeten. De UFC beloonde haar met een Performance of the Night bonus van 50.000 dollar.

Fight of the Night

Mike Trizano en Lucas Almeida maakten er een spektakelstuk van tijdens de vierde partij van de main card. Trizano verloor zijn meest recente partij en moest winnen van UFC debutant Lucas Almeida om zeker te zijn van een langer verblijf in de UFC. Almeida begon sterk aan de partij, maar werd knockdown geslagen in de eerste ronde door Trizano. Almeida overleefde de ronde en wist vervolgens zelf Trizano in de tweede ronde naar het canvas te slaan.

Almeida ging er wild in bij Trizano op de grond en raakte de Amerikaan met een kopstoot waardoor er een scheur ontstond boven de wenkbrauw van Trizano. De Amerikaan ging door, maar zou in de derde ronde aan het kortste eind trekken. Almeida wist Trizano wederom neer te slaan, maar maakte het ditmaal wel af. Een uitstekend debuut voor Almeida. Beide mannen kregen meer dan terecht de Fight of the Night bonus.

Mountain man

Movsar Evloev heeft zijn visitekaartje afgegeven tijdens het co-main event van UFC Vegas 56. De man uit de bergen van Ingoesjetië scherpte zijn record aan naar 16-0. Evloev domineerde Dan Ige zowel staand als op de grond en heeft daarmee alle twijfel weggenomen of hij een toekomstige grote speler kan worden in de vedergewicht divisie.

Movsar Evloev domineert Dan Ige en blijft ongeslagen in zijn MMA carrière Foto: Getty Images

De Rus pakte via unanimous decision een zeer duidelijke overwinning. Na afloop daagde hij de sterke Engelsman Arnold Allen uit die hij ‘bullshit guy’ noemde. Of die partij er gaat komen zullen we zien in de toekomst.

Volkov triomfeert

De vraag voor aanvang van de partij van Alexander Volkov tegen Jairzinho Rozenstruik was simpel. Wie wint er en kan in de nabije toekomst terugkeren in de top 5 van de divisie? Dat antwoord kregen we al snel, Alexander Volkov. Volkov wist Rozenstruik hard te raken tegen de kooi aan. De Surinamer wankelde en daar maakte Volkov met een flurry aan stoten gebruik van.

Rozenstruik’s bitje werd door Volkov uit zijn mond geslagen en Rozenstruik zakte onderuit. Scheidsrechter Herb Dean greep in. Rozenstruik was het er niet mee eens. De stop van Dean was echter wel te billijken. De scheidsrechter is er om de vechters te beschermen en Rozenstruik leek zichzelf niet meer goed te kunnen verdedigen. Een hard gelag uiteraard voor de Surinamer die een stapje terug moet doen in de divisie. Volkov kan eindelijk weer omhoog kijken.

Kijk naar UFC 275

Al met al een zeer spectaculair evenement. Klik voor de uitslagen hier . Volgende week is de UFC terug met een PPV live vanuit Singapore. Dan staan de titels van licht-zwaargewicht kampioen Glover Teixeira en vlieggewicht kampioene Valentina Shevchenko op het spel. Zij nemen het op tegen respectievelijk Jiri Prochazka en Taila Santos.

De previewshow begint zondagochtend 12 juni om 03.00u op discovery+ en wordt gepresenteerd door Nesim El Ahmadi. Vaste analist Marloes Coenen & Gilbert Yvel zijn eveneens van de partij. Om 04.00u is het tijd voor de main card eveneens op discovery+.

(Let op. Ondanks dat het evenement in Azië plaatsvindt heeft de UFC besloten om qua tijden niet af te wijken van de standaard Amerikaanse PPV’s waardoor het evenement in Nederland gewoon op nachtelijke tijdstippen zal aanvangen.)

De volledige card van UFC 275

Main Card

- Glover Teixeira vs. Jiri Prochazka

- Valentina Shevchenko vs. Taila Santos

- Weili Zhang vs. Joanna Jedrzejczyk

- Rogerio Bontorin vs. Manel Kape

- Jack Della Maddalena vs. Ramazan Emeev

Preliminary Card

- Brendan Allen vs. Jacob Malkoun

- Seung Woo Choi vs. Joshua Culibao

- Hayisaer Maheshate vs. Steve Garcia Jr.

- Andre Fialho vs. Jake Matthews

Early Preliminary Card

- Kyung Ho Kang vs. Batgerel Danaa

- Na Liang vs. Silvana Gomez Juarez

- Ramona Pascual vs. Joselyne Edwards

