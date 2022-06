Eerste UFC main event

Het eerste main event voor de Pool in de UFC. Hij is er erg blij mee. Wel veel hype en media eromheen, maar dat is hij gewend. Hij was immers de dubbel kampioen bij de KSW organisatie. Dus wat dat betreft is het niet per sé nieuw.

De Poolse superster Mateusz Gamrot vecht zijn eerste UFC main event. Foto: Getty Images

Uiteraard is er nu ook aandacht van veel meer internationale media. Gamrot zegt dat hij bij KSW uiteraard 99% van de interviews in het Pools deed. Nu is het vooral veel Engels. Zijn Engels wordt er ook beter door dus dat is alleen maar beter.

Bijnaam

Zijn bijnaam is ‘Gamer’. Het komt van zijn achternaam Gamrot. Zijn vrienden riepen altijd ‘Come on Gamer’. Hij is speelt geen videospelletjes of wat dan ook. Hij heeft er geen tijd voor. Gamrot traint twee tot drie keer per dag. Zijn vrije tijd besteed hij aan zijn gezin.

American Top Team

Gamrot traint inmiddels bij American Top Team. Deze keer korter dan normaal omdat hij iets moest afhandelen in Polen. Normaal gesproken heeft hij een kamp van acht weken in Florida. In Polen traint hij bij de Czerwony Smok (Red Dragon) gym. Volgens Gamrot de beste gym in Polen.

Mateusz Gamrot vecht eerste UFC main event Foto: Getty Images

Tsarukyan

Tegenstander Arman Tsarukyan traint eveneens bij American Top Team. Volgens Gamrot geen enkel probleem. Beide vechters zijn elkaar nog nooit tegengekomen in de gym. Het is perfect op elkaar afgesteld. Gamrot zegt overigens dat hij verder geen problemen heeft met Tsarukyan.

Arman Tsarukyan vecht zijn eerste main event voor de UFC Foto: Getty Images

Tsarukyan gaf aan dat hij Gamrot gaat finishen. Gamrot zit daar niet mee. Hij focust zich vooral op wat hij kan doen en niet wat zijn tegenstander denkt te kunnen doen. “Actions speak louder than words” zegt de Pool.

De partij

Gamrot denkt dat hij qua BJJ beter is dan Tsarukyan. Hij gaat proberen daar zijn voordeel te pakken. Eveneens heeft hij al vaker een vijf ronde partij gevochten. Tsarukyan niet. Ook daar denkt de Pool zijn voordeel uit te halen.

Joanna Jedrzejczyk

Gamrot zit net als Jedrzejczyk ook bij American Top Team. Volgens Gamrot heeft zij hem geholpen toen hij naar de UFC kwam en zijn ze goede vrienden. Gamrot zegt dat hij het een goede keuze vindt van Jedrzejczyk om te stoppen. Ze heeft zoveel in het MMA gepresteerd. Ze verdient een nieuwe stap in haar leven. Gamrot gunt haar het beste.

Jedrzejczyk was de eerste Poolse kampioen en heeft daarmee deuren geopend. Blachowicz was de tweede Poolse kampioen. Op de vraag wie de derde Poolse kampioen wordt zegt Gamrot dat als hij zaterdag wint alles voor hem open ligt en hij heilig erin gelooft dat hij de volgende kan worden.

Arek Wrzosek

Op de vraag wat hij verwacht van zijn landgenoot Arek Wrzosek in KSW is Gamrot duidelijk. Hij heeft eigenlijk geen idee. Hij is een geweldige kickbokser zegt de Pool. Echter heeft hij geen idee wat hij van hem kan verwachten in het MMA. Als hij al twee jaar MMA traint heeft hij uiteraard een zeer grote kans om te slagen. Als hij pas begonnen is wordt het uiteraard moeilijk als de partij naar de grond gaat. Echter is zijn tegenstander ook een kickbokser dus dat werkt in het voordeel van Wrzosek.

