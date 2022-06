Liefde voor Star Wars en Anime

Chris Curtis is een groot fan van Anime, Marvel, Power Rangers, Star Wars etc. De Amerikaan noemt zichzelf een nerd. Van kleins af volgt hij de franchises allemaal en toen hij jonger was probeerde hij zelf een lightsaber te maken. Echter kwam hij tot zijn ontzetting erachter dat het film was en niet realiteit.

Star Wars: A New Hope Foto: Getty Images

Curtis heeft een zoon van 14 jaar en ook hij is gek op Star Wars. Curtis vind het geweldig dat zijn liefde voor onder meer Star Wars ook is overgegaan naar zijn zoon.

Bijnaam

De bijnaam van Curtis is Action Man. Die bijnaam komt van een oudere televisieserie waar een Action Man altijd stunts deed. Curtis zegt dat hij zelf een keer op 16-jarige leeftijd uit een raam sprong op de tweede verdieping om te ontsnappen aan een vader van het meisje waarmee hij omging. Waarna zijn vrienden zeiden “He is a goddamn action man” waarna die bijnaam bleef hangen.

Eindelijk UFC

Curtis kreeg vorig jaar eindelijk het belletje van de UFC. De Amerikaan voelt zich ondanks twee overwinningen nog niet volledig een UFC vechter. Curtis zegt dat hij moeite heeft om zichzelf krediet te geven. Voor Curtis is het nooit genoeg. Hij hoopt dat die gevoelens in de toekomst weggaan. Echter wil hij altijd meer.

Veel vragen

Curtis heeft nog altijd veel vragen over zijn toekomst in de UFC. Hij won van Phil Hawes en Brendan Allen. En beide gevechten was hij de underdog. Curtis vraagt zich af of hij een sterke middengewicht als Rodolfo Vieira aankan. Of hij met hem kan rollen op de grond. Vragen waar hij zondagochtend antwoord op hoopt te krijgen.

UFC debuut

Het UFC debuut tegen Hawes was succesvol voor Curtis. Hij had het weliswaar moeilijk, maar wist met een stoot de hele partij te draaien en te finishen. Curtis zegt dat Hawes destijds toegaf hem onderschat te hebben. Curtis vind zichzelf niet de beste of sterkste, maar heeft ongelooflijk veel ervaring en zeer taai.

Boksen

Curtis begon met karate en taekwondo, maar zijn echte liefde is boksen. In de brugklas werd Curtis door een jongen vaak in elkaar getrapt terwijl die jongen op boksen zat. Toen kwam hij erachter dat karate en taekwondo niet werkten (zegt Curtis lachend). Toen is hij op boksen gegaan. Qua stijl past boksen ook het beste bij hem. Curtis is niet iemand die veel heeft met trappen. Maar knieën en ellebogen werken ook perfect met zijn boksen.

Sean Strickland

Chris Curtis is zijn trainingspartner Sean Strickland zeer dankbaar. Phil Hawes accepteerde in eerste instantie de partij tegen Curtis niet. Hierdoor was Curtis bang dat zijn contract ook niet doorging bij de UFC. Strickland belde vervolgens naar matchmaker Mick Maynard en vroeg of Curtis in de UFC kon blijven.

Chris Curtis hier op de foto met helemaal links manager Jason House en tweede van rechts Sean Strickland Foto: Getty Images

Ook Iridium Sports manager Jason House had er een aandeel in. Curtis zijn droom is altijd geweest om in de UFC te vechten. Curtis is er ook van overtuigd dat Strickland volgende week van Alex Pereira wint. Er zijn levels in de sport zegt de Amerikaan.

